В Москве будут признаны недействительными результаты голосования на двух участках – 1204 и 1353

Об этом сообщил «Интерфаксу» председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. На первом участке один и тот же избиратель пытался опустить в урну два бюллетеня. Урна была опечатана. Кроме того, вброс бюллетеней был зафиксирован в подмосковных Люберцах на участке 1480. Урну опечатали, бюллетени признали недействительными. Председатель избирательной комиссии этого участка и член комиссии с правом решающего голоса были отстранены.