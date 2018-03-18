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17:30, 18 марта 2018

В Москве будут признаны недействительными результаты голосования на двух участках – 1204 и 1353

Об этом сообщил «Интерфаксу» председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. На первом участке один и тот же избиратель пытался опустить в урну два бюллетеня. Урна была опечатана. Кроме того, вброс бюллетеней был зафиксирован в подмосковных Люберцах на участке 1480. Урну опечатали, бюллетени признали недействительными. Председатель избирательной комиссии этого участка и член комиссии с правом решающего голоса были отстранены.

Комментарии

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max3446 18 марта 2018 | 17:37

За все те нарушения что ничтожества навральный наделал, он ответит думаю с всейстрогостью закона. Я бы приравнял его вбросы фальшивых бюллетеней к террористическому акту, а там вплоть до пожизненного срок наказания

neyexo 18 марта 2018 | 17:38

Переголосовать через неделю.

bratec_kot 18 марта 2018 | 17:41

neyexo:
Голосовать пока путин не победит

ilja13 18 марта 2018 | 17:45

Так вроде Люберцы - не Москва, а Московская область. Что за шизу нам сообщили?

neyexo 18 марта 2018 | 17:57

ilja13: части Люберец относятся к Москве, уже почти в шахматном порядке. Можно говорить "в Люберцах", а находиться в Москве

dvdd 18 марта 2018 | 18:02

ilja13: точно... самое важное в статье - это территориальная принадлежность Люберец. Остальное - фон.

(комментарий скрыт)

bratec_kot 18 марта 2018 | 18:01

И это только в Москве, где процент прямых вбросов минимален. А что творится в провинции? На самом деле вбросы это фигня, самое интересное начинается при подсчете!!!!! Членов УИК много, наблюдателей как правило 1-2 зачастую измотанных.. И тогда комиссия может "ураганить". Если председатель нахрапист, без комплексов и состоит в сговоре с комиссией нарисовать нужный результат подложив нужное кол-во бюллетеней довольно просто. В крайнем случае наблюдателя можно удалить с помощью наряда полиции.

kir_pich_101 18 марта 2018 | 18:23

bratec_kot: Тувинскому губеру почёт и уважуха!
Напрягся не по децки!
Будет допущен на медальку и ботинколобызание.

bratec_kot 18 марта 2018 | 18:42

kir_pich_101:
Жаль тувинцам от этого легче не станет(((

mogilev_ 18 марта 2018 | 18:28

Декорации. Это в Москве, а что в каком нибудь Гадюкино?

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