Самая высокая явка на выборах президента России зарегистрирована в Тыве – почти 84%

На Чукотке – более 76% и в Кемеровской области – более 75%. Это данные на 15 часов. Об этом сообщает телеканал «Дождь». В Москве на участки пришло чуть больше 34% избирателей. В Санкт-Петербурге – около 38%. По данным Центризбиркома на 17 часов, явка на выборах в России составляет около 52%.

Между тем политик Алексей Навальный заявил, что официальные данные о явке завышены на 12-18% по сравнению с информацией, которая поступает от его наблюдателей.