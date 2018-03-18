17:30, 18 марта 2018
Самая высокая явка на выборах президента России зарегистрирована в Тыве – почти 84%
На Чукотке – более 76% и в Кемеровской области – более 75%. Это данные на 15 часов. Об этом сообщает телеканал «Дождь». В Москве на участки пришло чуть больше 34% избирателей. В Санкт-Петербурге – около 38%. По данным Центризбиркома на 17 часов, явка на выборах в России составляет около 52%.
Между тем политик Алексей Навальный заявил, что официальные данные о явке завышены на 12-18% по сравнению с информацией, которая поступает от его наблюдателей.
Комментарии57
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vulgaris_liberal 18 марта 2018 | 17:33
Импотент и неудачник навальный из последних сил оправдывается за провалившийся бойкот :)
akademik_ugarov_56 18 марта 2018 | 17:37
В Туве и не только я многие уже накатили в честь праздника. Первый тост за Владимира Победителя, второй за Крым!
Я давно проголосовал отдал долг Родине , голосовал за Путина! Двумя руками
kottigr1 18 марта 2018 | 17:41
akademik_ugarov_56: Я давно проголосовал отдал долг Родине , голосовал за Путина! Двумя руками
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Если при этом, из уважения, не стояли на коленях, то не считается... Срочно переголосуйте.. !
neyexo 18 марта 2018 | 17:55
kottigr1: руками голосовали? А думали чем?
astet 18 марта 2018 | 17:59
neyexo: не верю таким данным!
Чтобы в бандитской Чечне
было меньше путинских пехотинцев, чем в Туве???
Да никогда!!!
all_seeing74 18 марта 2018 | 18:15
neyexo: тем из чего руки растут!!!)))
zapadnay 18 марта 2018 | 18:03
kottigr1:
Про явку все правильно написал Аркадий Дубнов.
Ещё завлекали гречкой по 20 рупь, или халявным бутербродиком.
А самое главное - страх быть уволенным с работы, или отчисленным из вуза.
vlad_kondrat 18 марта 2018 | 18:18
zapadnay: Звонили из Едрастии,я предложил им сходить в парашу, и на ту что у нас на улице, для всех. Юноша селицеровец бросил трубку.
alexander25101977 18 марта 2018 | 18:03
akademik_ugarov_56: А чем семейники подтягивал?
tour 18 марта 2018 | 18:08
alexander25101977:
"На Красной Пресне сегодня жарко,
Рисуются жизни векторы,
Питомцы московского зоопарка
Себе выбирают директора.
Выборы небезальтернативные,
Этим войдут в историю.
Среди кандидатов – павлины дивные,
Свиньи и инфузории.
К новой директорской шестилетке
Кнуты готовы и пряники,
Всем построены новые клетки,
Террариум, обезъянники,
Ревут довольные мясом тигры,
Рыбкам сменили воду,
И лишь воробьи не летят на выборы,
Они, воробьи, – за свободу.
Орлуша
guerrilleros 18 марта 2018 | 18:07
akademik_ugarov_56: Высланный из СССР ,за невосторженный образ мыслей, профессор Гарвардского университета с Вашей аватарки перевернулся в гробу.
vlad_kondrat 18 марта 2018 | 18:12
akademik_ugarov_56: Мы поняли что вы дебил, не кричите так сильно,
kottigr1 18 марта 2018 | 17:39
vulgaris_liberal: Глава ЦИК Элла Памфилова :
- Владимир Владимирович, у меня для вас есть две новости, хорошая и плохая..
- За вас проголосовал только один человек, но к Вашему голосу мы смогли приписать ещё 46 и Вы снова получили свои 146%.. !
vulgaris_liberal 18 марта 2018 | 17:46
kottigr1: ночью 17 марта собчак ложится в постель и говорит мужу: завтра ты будешь спать с президентом. Вечером 18 марта муж спрашивает у собчак: Путин сам приедет или ему такси заказать?
kottigr1 18 марта 2018 | 17:52
vulgaris_liberal: В одном вы правы.. Теперь Путина получит на передержку, на ближайшие 6 лет, каждая российская семья..
vulgaris_liberal 18 марта 2018 | 17:57
kottigr1: а сами вы к кому на передержку пойдете теперь?
kottigr1 18 марта 2018 | 18:01
vulgaris_liberal: Мой дом - Россия, а не РФ.. Это разные страны. Так что как нибудь сами у себя готовьте себе красные труселя и встречайте своего Вошьдя..
vulgaris_liberal 18 марта 2018 | 18:10
kottigr1: Мы с вами это уже проходили. Вы живете в своем придуманном мире, в котором вы сам себе супермен. Правда вздрагиваете от пинков, которые вам достаются в мире реальном.
kottigr1 18 марта 2018 | 18:46
vulgaris_liberal: Вы сейчас о себе.. ? Так мне даже само ваше существование не интересно.
nnnmmm 18 марта 2018 | 17:47
kottigr1: что взять с дебилоида кроме анализов, да и то не все.
post_v 18 марта 2018 | 18:03
та самая Тува, где Путину дали поездить на лошади со свастикой на уздечке?
hunterhead 18 марта 2018 | 17:49
vulgaris_liberal: "Импотент и неудачник навальный из последних сил оправдывается за провалившийся бойкот :)"
Знаешь ли ты что такое "оговорка по Фрейду", vulgaris_liberal? :-D
pmasel 18 марта 2018 | 18:02
hunterhead: В чем то он прав. Не было бы "бойкота", то мобилизация, которую проводили властные структуры, была бы менее мощной, да и противники Навального пошли "из принципа" проголосовать. Я даже не сомневался, что так будет. А вот если бы Леша, за несколько часов до начала выборов призвал бы прийти и проголосовать "за любого кроме" вот бы тогда шухер по стране прокатился. )))
michael_golubchik 18 марта 2018 | 18:09
pmasel: Но в итоге несмотря на всю мобилизацию власти и принципе явка-то по данным ЦИК не выше чем была в 2012-м. Более того, даже по данным ЦИК возможно будет побит рекорд самой низкой явки на президентских выборах (64,38% в 2008 году). А по данным наблюдателей рекорд низкой явки точно будет побит. Так как на 17:00 по Москве явка только 52%.
michael_golubchik 18 марта 2018 | 18:11
Не тот год вбил. Рекорд низкой явки в 64,38% был в 2004-м году, не в 2008-м
aleks50 Алексей Клубников 18 марта 2018 | 17:39
Там где еле еле сводят концы с концами явка зашкаливает и любовь к гаранту воровского режима цветёт и пахнет. Вопрос , что это, когнитивный диссонанс или обычный властный мухлёж? На это каждый ответит по разному.
ys171717 18 марта 2018 | 17:40
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих, а реально 72% (планка бедности тут в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на 17-ть пунктов выше платные тролли в комментах спамят как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Он боится только низкой явки, которая делает его слабым перед лицом окружения. А потому: только БОЙКОТ!
КОПИРУЙТЕ это сообщение в свои комменты по-максимуму, а если не согласны с бойкотом - удалите одно предложение про него.
shlevet 18 марта 2018 | 17:52
ys171717:
Слушай идиoтинa, займись проблемами штатов, раз ты оттуда.
Хватит здесь флудить
kriemsdik 18 марта 2018 | 17:54
shlevet: не нравится правда, скотина?
shlevet 18 марта 2018 | 17:55
kriemsdik: Скотина это та, кто тебя по пьяни родила =)):-)
kottigr1 18 марта 2018 | 17:58
shlevet: Сам-то веришь.. ?.. что в РФ есть идиоты, которые голосуют за Путина, который за годы своего бездарного правления уничтожил в России :
КАЖДУЮ ВТОРУЮ БОЛЬНИЦУ.
КАЖДУЮ ЧЕТВЕРТУЮ ПОЛИКЛИНИКУ.
КАЖДУЮ ТРЕТЬЮ ШКОЛУ.
КАЖДЫЙ ВОСЬМОЙ ДЕТСКИЙ САДИК.
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ РОДДОМ.
КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ КИЛОМЕТР АВТОДОРОГ.
(Федеральная служба государственной статистики (Росстат): За период с 2000 по 2012 год в России сократилось число больниц - с 10,7 тыс. до 6,2 тыс., а поликлиник - с 21,3 тыс. до 16,5 тыс. Сократилось и число больничных коек - на 19%. В частности с 2000-го до 2015 года количество больничных коек для беременных уменьшилось почти на четверть. С 2000 по 2016 год количество школ в России сократилось на 25500 школ.(37%!). При Путине уничтожили с 2000 по 2012 год - 7000 детских садов и их количество продолжает сокращаться. По данным Минтранса РФ нормативным требованиям соответствуют лишь около 39% автомобильных дорог федерального значения. Реальная протяженность автодорог с твердым покрытием в РФ сократилась на 155 тыс. км. )
shlevet 18 марта 2018 | 18:05
kottigr1: //Сам-то веришь.. ?.. что в РФ есть идиоты, которые голосуют за Путина, который за годы своего бездарного правления уничтожил в России :...//
Я где-то говорил про Путина?
Я чего-то забыл, наверное про это.
Похоже, Путин только твой кумир, раз ты о нём всё время вспоминаешь =)):-)
nnnmmm 18 марта 2018 | 17:41
Понятно, что шизанутым ничего не объяснить, но нынешняя явка явно выше чем в прошлые президентские выборы, народу действительно очень много, так что либерастня может поставить это себе в заслугу, реально достали народ.
rihard 18 марта 2018 | 17:47
nnnmmm: Вы хотите для России закостенелого прошлого, а я— счастливого будущего.
nnnmmm 18 марта 2018 | 17:54
rihard: а у моей семьи, моих детей и внуков уже и так счастливое настоящее.
kriemsdik 18 марта 2018 | 18:17
твоим детям и внукам место в свинарнике.
michael_golubchik 18 марта 2018 | 17:59
nnnmmm: но нынешняя явка явно выше чем в прошлые президентские выборы,
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Явка не выше чем на прошлых выборах даже по данным ЦИК (не говоря уже о данных наблюдателей). Кстати, интересно, что в регионах где давно и сильно завышают явку реально народ на выборы вообще забил. По данным наблюдателей реальная явка в той же Чечне (36%) и Дагестане (35%) на выборы сильно меньше чем по стране в целом (52%) на 17:00 по Москве. В Башкирии тоже подделивают и там реальная явка тоже будет ниже чем в среднем по стране. И это понятно, если все равно подделывают, какой смысл ходить даже сторонникам власти.
nnnmmm 18 марта 2018 | 18:16
michael_golubchik: я говорю то, что лично видела своими глазами сегодня на участке, народу реально больше и никто никого никуда не сгонял, а вы то откуда сидя на диване и не ходя голосовать знаете, сколько народу пришло. А якобы что-то сейчас какие-то наблюдатели сообщают, это банально могут быть просто фейковые сбросы от того же Наврального, который просто обосрался полностью на этих выборах, призывая народ не идти голосовать.
michael_golubchik 18 марта 2018 | 18:23
nnnmmm: С чего вы взяли, что я не ходил голосовать? Я как раз сходил. И понятно что людям из команды Навального я доверяю на порядок больше чем всякому жулью, в той же Чечне, которые как всегда нарисуют явку в 100%. Хотя я и не сторонник ни бойкота, ни Навального.
michael_golubchik 18 марта 2018 | 18:27
nnnmmm: а вы то откуда сидя на диване
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Так вот я сходил на участок. Прикинул сколько народа. Посмотрел в листок где подписи ставить. И прикинул что у нас процентов 30% проголосовало к этому моменту. И, у Навального на сайте так примерно и было.
По ущущениям был сильно больше людей чем на думских выборах и чуть поменьше чем обычно бывает на президентских. Но..... Хотя на парламентских выборах реально народу на участках в разы меньше цик у нас рисует те же 60 процентов явки с хвостиком на выборах.
antiputinoid 18 марта 2018 | 18:32
nnnmmm: Дайте Навальному хотя бы месяц эфира на федеральных каналах, то все станут противниками Путина.
nnnmmm 18 марта 2018 | 17:45
Я тут смотрела видео, как голосуют в Бельгии, во Франции в наших посольствах и генконсульствах, очереди просто зашкаливают, все сотрудники говорят, что никогда прежде такого наплыва не видели.
pusto1 18 марта 2018 | 17:47
навальный мягко говоря прав. Жмуров напихали будь здоров :)
darvag2 18 марта 2018 | 17:48
олени, моржи, тюлени и шахтеры
pensioner25 18 марта 2018 | 17:49
На Чукотку, видимо, заблаговременно цистерны со спиртом подвозили.
nns33 18 марта 2018 | 18:06
pensioner25: Там очень маленькая плотность населения. В сов время во всём Провиденском р-не проживало всего 17 тыс чел. Сейчас,думаю,значительно меньше.Показательно будет % в крупных городах :Москва,СПБ,Новосибирск,......
fun43 18 марта 2018 | 17:49
Ну, расскажите мне, как собранные в 2012 году факты вбросов и каруселей на выборах Путина, помешали Путину?
@VVP2_0
monterado_ancona_marche 18 марта 2018 | 17:50
Анальный, не пидори, ты никто и еблюдатели твои - дерьмо...))
neyexo 18 марта 2018 | 17:53
самое интересное будет завтра и послезавтра
кто поздравил и кто нет
будет 2 списка
ha12raz 18 марта 2018 | 17:53
Президент чукчей или чучкин президент........выбирайте.
captainobvious 18 марта 2018 | 18:02
сенатор Нарусова постаралась ))
quietriot72 18 марта 2018 | 18:05
Чукча голосует как ему скажет бабай-начальник, всему пуками и ногами )))
all_seeing74 18 марта 2018 | 18:12
Вот у нас оказывается Рио-де-жинейро!!!))) а все чото в москву ломятся!!)))
democ 18 марта 2018 | 18:16
И никто не заметил, что в старые времена торжественно всегда сообщалось, что "предварительным данным лидирует ВВ Путин...". Сегодня - тишина.
snagging 18 марта 2018 | 18:17
Там население с гулькин нос. По 200 тыс. человек, как в нормальном районом городе должно было быть, если бы не путинские реформы по сокращению школ, больниц и не способность создать рабочие места. При этом тыва и Чукотка вымирает быстрее, чем центральная часть России. Через 6 лет останется по 100 тыс. и уже прибавка будет 146% к 2018 году.
xuato 18 марта 2018 | 18:26
Самый счастливый периметр империи, благо меньше видят и слышат кремлевских узурпаторов.
antiputinoid 18 марта 2018 | 18:29
Почти все национальные республики до сих пор в средневековье.