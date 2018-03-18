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17:04, 18 марта 2018

Великобритания отказала РФ предоставить доступ к Скрипалю, т.к. рассматривает его как британского подданного

Великобритания ответила отказом на запрос России предоставить доступ к Сергею Скрипалю, так как рассматривает его как британского подданного. Об этом «Интерфаксу» сообщили в посольстве России в Лондоне. Ранее глава дипмиссии Александр Яковенко заявил, что Сергей Скрипаль и его дочь являются российскими гражданами и выразил недоумение в связи с отказом британской стороны предоставить к ним доступ.

Британии известны сведения о разработке нервно-паралитического вещества в России. Об этом «Би-би-си» рассказал глава МИДа Борис Джонсон. Борис Джонсон добавил, что решение о применении нервно-паралитического газа при убийстве бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля вероятно принял лично президент России Владимир Путин.

Комментарии

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max3446 18 марта 2018 | 17:24

Теперь всему человечеству очевидно, что сами его отравили, Потому что честному человеку скрывать нечего. А обвинения огульные

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