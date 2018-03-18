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17:03, 18 марта 2018

Государственные телеканалы, рассказывая о выборах, показывают деятелей культуры и спорта, пришедших на участки

Государственные телеканалы, рассказывая о выборах, сегодня показывают не только политиков, но и деятелей культуры и спорта, пришедших на участки. При этом в новостных сюжетах в основном упоминаются артисты, режиссеры, хоккеисты из числа тех, кто является доверенными лицами одного кандидата в президенты – Владимира Путина. При этом их статус в репортажах не указывается.

Комментарии

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kottigr1 18 марта 2018 | 17:11

Все спешат поддержать Вошьдя ! ..Говорят, что даже прибитый гвоздями к доске с объявлениями мальчонка в трусиках из Славянска уже проголосовал за Путина.. Причем даже три раза.

her 18 марта 2018 | 17:14

Государственные телеканалы, рассказывая о выборах, показывают деятелей культуры и спорта, пришедших на участки
---------------
гыыы, а те кто прозябает в дерьме, за чертой бедности, они тоже голосуют за Путина? :-)

norgemann 18 марта 2018 | 17:18

А Бузова это тоже деятель культуры или все таки безкультурья?

aleks50 Алексей Клубников 18 марта 2018 | 17:23

Хотят привлечь кобзонятинкой?

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