17:03, 18 марта 2018
Государственные телеканалы, рассказывая о выборах, показывают деятелей культуры и спорта, пришедших на участки
Государственные телеканалы, рассказывая о выборах, сегодня показывают не только политиков, но и деятелей культуры и спорта, пришедших на участки. При этом в новостных сюжетах в основном упоминаются артисты, режиссеры, хоккеисты из числа тех, кто является доверенными лицами одного кандидата в президенты – Владимира Путина. При этом их статус в репортажах не указывается.
Комментарии4
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kottigr1 18 марта 2018 | 17:11
Все спешат поддержать Вошьдя ! ..Говорят, что даже прибитый гвоздями к доске с объявлениями мальчонка в трусиках из Славянска уже проголосовал за Путина.. Причем даже три раза.
her 18 марта 2018 | 17:14
Государственные телеканалы, рассказывая о выборах, показывают деятелей культуры и спорта, пришедших на участки
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гыыы, а те кто прозябает в дерьме, за чертой бедности, они тоже голосуют за Путина? :-)
norgemann 18 марта 2018 | 17:18
А Бузова это тоже деятель культуры или все таки безкультурья?
aleks50 Алексей Клубников 18 марта 2018 | 17:23
Хотят привлечь кобзонятинкой?