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17:00, 18 марта 2018

Штаб наблюдателей Москвы назвал самое крупное нарушение на выборах на данный момент

Общественный штаб Москвы по наблюдению за выборами зафиксировал факт вброса двух бюллетеней одним избирателем пожилого возраста в  Таганском районе столицы. Пока это самое крупное нарушение в столице на выборах, сообщил журналистам руководитель штаба, председатель Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Для нас сейчас главное установить проблему этого возможного голосования. Якобы на  участке 1204 (Зельев переулок, 11, район Преображенское в Восточном административном округе Москвы — прим. ТАСС) дедушка вбросил 2 бюллетеня. Он нес в руках 2 бюллетеня, мы  не знаем, как так получилось, камера выдачи показывает, что дедушке выдавался вроде бы  один бюллетень, но он какое-то время был в слепой зоне, а на вопрос: «Сколько же раз вы  голосовали?», он сказал: «Я не помню». Пока это самое большое нарушение», — сказал Венедиктов.

Жителей целого дома в центре Петербурга на выборах приписали к избирательным участкам на Северном Кавказе. Об этом сообщает фонтанка.ру. А в Дагестане наблюдатели жалуются на вбросы и избиения на участках.

Десятки избирателей в Петербурге жалуются, что их без ведома выписали в Дагестан и Ингушетию. Как это произошло с жителями дома в Центральном районе Петербурга на Кирочной улице. В избиркоме ситуацию прояснить не смогли, только развели руками, сообщает фонтанка.ру. Ещё одну группу петербуржцев на другом участке поселили в Эстонию и Латинскую Америку. Люди пишут жалобы. В Дагестане наблюдатели сообщают о давлении на избирателей. На один из участков в Махачкале приехала толпа борцов, они вбрасывали бюллетени, к урнам не подпускали наблюдателей и не давали снимать происходящее, сообщает МБХ Медиа. На другом участке избили наблюдателей.

Приходят новые сообщения о вбросах, за последние часы это было в том числе в Краснодаре и подмосковных Люберцах, где председатель вместе с членом комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы. Бюллетени аннулируют. Массово подвозят на участки не только бюджетников, студентов и военных, но даже священнослужителей, сообщает наблюдатели штаба Навального из Нижнего Новгорода. В Челябинске на участке возле высшего авиаучилища штурманов сидят военные и отмечают проголосовавших курсантов.

По данным движения в защиту прав избирателей Голос лидерами по числу нарушений являются Москва и область, Петербург, Краснодарский и Ставропольский край.

Комментарии

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ys171717 18 марта 2018 | 17:08

Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:

(1) 23 млн официально нищих, а реально 72% (планка бедности тут в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на 17-ть пунктов выше платные тролли в комментах спамят как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.

Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.

Он боится только низкой явки, которая делает его слабым перед лицом окружения. А потому: только БОЙКОТ!

КОПИРУЙТЕ это сообщение в свои комменты по-максимуму, а если не согласны с бойкотом - удалите одно предложение про него.

kottigr1 18 марта 2018 | 17:09

ys171717: Главное нарушение - это сам факт проведения в РФ подложных выборов.

shlevet 18 марта 2018 | 17:14

ys171717: Дружище, ты ещё не озолотился на флуде?

nanaryfive 18 марта 2018 | 17:16

ys171717: Смешны потуги твои тролль.

max3446 18 марта 2018 | 17:09

2 бюллетеня это все что смогли выдавить из себя миньоны ничтожества наврального и прочая оппозиционная либерастня? Бу га га, под столом от смеха с них.

shlevet 18 марта 2018 | 17:12

Как вариант, этот дедушка опустил в урну свой бюллетень и бюллетень бабушки

captainobvious 18 марта 2018 | 17:14

shlevet: вероятность 99% так оно и было ))

captainobvious 18 марта 2018 | 17:12

Штаб наблюдателей Москвы назвал самое крупное нарушение на выборах на данный момент
Общественный штаб Москвы по наблюдению за выборами зафиксировал факт вброса двух бюллетеней

а-ха-ха, это всё, что вы можете предъявить по существу??!! )))
#патсталом

slavann 18 марта 2018 | 17:15

ВЛАСТИ ПРИГНАЛИ МАШИНУ ОМОНА И ПОЛИЦИЮ НА ИЗБЕРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК! https://vk.com/devyatcino

Пайщики самого проблемного недостроя Ленинградской области ЖК "Силы природы",
устроили акцию "НЕТ ДОМОВ, НЕТ ГОЛОСА".
Голосование проходило по адресу
Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Мурино, улица Центральная, д.46 в 13 15.
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shlevet 18 марта 2018 | 17:19

Навальнятам предлагаю считать вбросы и те случаи, когда бюллетени дают детям, чтобы они бросили их в урны

kukrynx 18 марта 2018 | 17:26

shlevet: А путинятам что предложишь?

vulgaris_liberal 18 марта 2018 | 17:24

Еще навального на вранье поймали. В очередной раз :)

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