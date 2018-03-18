Штаб наблюдателей Москвы назвал самое крупное нарушение на выборах на данный момент
«Для нас сейчас главное установить проблему этого возможного голосования. Якобы на участке 1204 (Зельев переулок, 11, район Преображенское в Восточном административном округе Москвы — прим. ТАСС) дедушка вбросил 2 бюллетеня. Он нес в руках 2 бюллетеня, мы не знаем, как так получилось, камера выдачи показывает, что дедушке выдавался вроде бы один бюллетень, но он какое-то время был в слепой зоне, а на вопрос: «Сколько же раз вы голосовали?», он сказал: «Я не помню». Пока это самое большое нарушение», — сказал Венедиктов.
Жителей целого дома в центре Петербурга на выборах приписали к избирательным участкам на Северном Кавказе. Об этом сообщает фонтанка.ру. А в Дагестане наблюдатели жалуются на вбросы и избиения на участках.
Десятки избирателей в Петербурге жалуются, что их без ведома выписали в Дагестан и Ингушетию. Как это произошло с жителями дома в Центральном районе Петербурга на Кирочной улице. В избиркоме ситуацию прояснить не смогли, только развели руками, сообщает фонтанка.ру. Ещё одну группу петербуржцев на другом участке поселили в Эстонию и Латинскую Америку. Люди пишут жалобы. В Дагестане наблюдатели сообщают о давлении на избирателей. На один из участков в Махачкале приехала толпа борцов, они вбрасывали бюллетени, к урнам не подпускали наблюдателей и не давали снимать происходящее, сообщает МБХ Медиа. На другом участке избили наблюдателей.
Приходят новые сообщения о вбросах, за последние часы это было в том числе в Краснодаре и подмосковных Люберцах, где председатель вместе с членом комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы. Бюллетени аннулируют. Массово подвозят на участки не только бюджетников, студентов и военных, но даже священнослужителей, сообщает наблюдатели штаба Навального из Нижнего Новгорода. В Челябинске на участке возле высшего авиаучилища штурманов сидят военные и отмечают проголосовавших курсантов.
По данным движения в защиту прав избирателей Голос лидерами по числу нарушений являются Москва и область, Петербург, Краснодарский и Ставропольский край.
Комментарии12
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ys171717 18 марта 2018 | 17:08
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих, а реально 72% (планка бедности тут в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на 17-ть пунктов выше платные тролли в комментах спамят как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Он боится только низкой явки, которая делает его слабым перед лицом окружения. А потому: только БОЙКОТ!
КОПИРУЙТЕ это сообщение в свои комменты по-максимуму, а если не согласны с бойкотом - удалите одно предложение про него.
kottigr1 18 марта 2018 | 17:09
ys171717: Главное нарушение - это сам факт проведения в РФ подложных выборов.
shlevet 18 марта 2018 | 17:14
ys171717: Дружище, ты ещё не озолотился на флуде?
nanaryfive 18 марта 2018 | 17:16
ys171717: Смешны потуги твои тролль.
max3446 18 марта 2018 | 17:09
2 бюллетеня это все что смогли выдавить из себя миньоны ничтожества наврального и прочая оппозиционная либерастня? Бу га га, под столом от смеха с них.
shlevet 18 марта 2018 | 17:12
Как вариант, этот дедушка опустил в урну свой бюллетень и бюллетень бабушки
captainobvious 18 марта 2018 | 17:14
shlevet: вероятность 99% так оно и было ))
captainobvious 18 марта 2018 | 17:12
Штаб наблюдателей Москвы назвал самое крупное нарушение на выборах на данный момент
Общественный штаб Москвы по наблюдению за выборами зафиксировал факт вброса двух бюллетеней
а-ха-ха, это всё, что вы можете предъявить по существу??!! )))
#патсталом
slavann 18 марта 2018 | 17:15
ВЛАСТИ ПРИГНАЛИ МАШИНУ ОМОНА И ПОЛИЦИЮ НА ИЗБЕРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК! https://vk.com/devyatcino
Пайщики самого проблемного недостроя Ленинградской области ЖК "Силы природы",
устроили акцию "НЕТ ДОМОВ, НЕТ ГОЛОСА".
Голосование проходило по адресу
Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Мурино, улица Центральная, д.46 в 13 15.
https://vk.com/devyatcino
shlevet 18 марта 2018 | 17:19
Навальнятам предлагаю считать вбросы и те случаи, когда бюллетени дают детям, чтобы они бросили их в урны
kukrynx 18 марта 2018 | 17:26
shlevet: А путинятам что предложишь?
vulgaris_liberal 18 марта 2018 | 17:24
Еще навального на вранье поймали. В очередной раз :)