Штаб наблюдателей Москвы назвал самое крупное нарушение на выборах на данный момент

Общественный штаб Москвы по наблюдению за выборами зафиксировал факт вброса двух бюллетеней одним избирателем пожилого возраста в Таганском районе столицы. Пока это самое крупное нарушение в столице на выборах, сообщил журналистам руководитель штаба, председатель Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Для нас сейчас главное установить проблему этого возможного голосования. Якобы на участке 1204 (Зельев переулок, 11, район Преображенское в Восточном административном округе Москвы — прим. ТАСС) дедушка вбросил 2 бюллетеня. Он нес в руках 2 бюллетеня, мы не знаем, как так получилось, камера выдачи показывает, что дедушке выдавался вроде бы один бюллетень, но он какое-то время был в слепой зоне, а на вопрос: «Сколько же раз вы голосовали?», он сказал: «Я не помню». Пока это самое большое нарушение», — сказал Венедиктов.

Жителей целого дома в центре Петербурга на выборах приписали к избирательным участкам на Северном Кавказе. Об этом сообщает фонтанка.ру. А в Дагестане наблюдатели жалуются на вбросы и избиения на участках.

Десятки избирателей в Петербурге жалуются, что их без ведома выписали в Дагестан и Ингушетию. Как это произошло с жителями дома в Центральном районе Петербурга на Кирочной улице. В избиркоме ситуацию прояснить не смогли, только развели руками, сообщает фонтанка.ру. Ещё одну группу петербуржцев на другом участке поселили в Эстонию и Латинскую Америку. Люди пишут жалобы. В Дагестане наблюдатели сообщают о давлении на избирателей. На один из участков в Махачкале приехала толпа борцов, они вбрасывали бюллетени, к урнам не подпускали наблюдателей и не давали снимать происходящее, сообщает МБХ Медиа. На другом участке избили наблюдателей.

Приходят новые сообщения о вбросах, за последние часы это было в том числе в Краснодаре и подмосковных Люберцах, где председатель вместе с членом комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы. Бюллетени аннулируют. Массово подвозят на участки не только бюджетников, студентов и военных, но даже священнослужителей, сообщает наблюдатели штаба Навального из Нижнего Новгорода. В Челябинске на участке возле высшего авиаучилища штурманов сидят военные и отмечают проголосовавших курсантов.

По данным движения в защиту прав избирателей Голос лидерами по числу нарушений являются Москва и область, Петербург, Краснодарский и Ставропольский край.