Эксклюзив Эха 17:03, 18 марта 2018
Никиту Белых увезли из тюремной больницы, чтобы он поучаствовал в выборах президента
Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых увезли из тюремной больницы, чтобы он поучаствовал в выборах президента. Пока неизвестно, сделали ли это по его просьбе или по решению администрации, — сказала «Эху Москвы» его жена Екатерина Белых. Екатерина Белых добавила, что из-за внезапного переезда Никиты Белых ему не успели передать нужные лекарства.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
savushkinskiy_troll 18 марта 2018 | 17:06
какие выбору у осуждённого?
antiputin_antifa 18 марта 2018 | 17:07
Результат деятельности шайки Путина, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (планка бедности в РФ в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) теперь еще и стариков и их дочерей травить начал,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли-ватники в комментах спамят статистику "за" Путина , как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: НИЧЕГО!
Путин боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения.
БЮЛЛЕТЕНИ ПОДДЕЛАТЬ МОЖНО, НО ПУТЫЕ УЧАСТКИ – НЕТ !
БОЙКОТ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЮ НЕЛЕГИТИМНОГО ПУТИНА !
shlevet 18 марта 2018 | 17:24
antiputin_antifa:
//...в ответ на мои 17-ть пунктов...//
Ты уж определись чьи это 17 пунктов, а то ведь вас тут флудерастов с этими пунктами как грязи.
И все норовят их выдать за свои.
Учти, печенек в госдепе на всех не хватит
zztop1960 18 марта 2018 | 17:12
Путин бьёт российские рекорды , никто столько , в России не был у власти как он , ни Николой 2 , ни Ленин , Сталин, Хрущёв, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачёв, Ельцин. Он лидер авторитаризма