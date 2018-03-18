В Екатеринбурге на праздничный митинг-концерт в честь годовщины присоединения Крыма пришло чуть больше 100 человек

Как сообщает «Знак.com», в основном это волонтеры штаба Путина и активисты «Молодой гвардии». Организаторы говорят, что ждут большую часть зрителей после закрытия избирательных участков. На официальной части митинга запланировано выступление официальных лиц города и региона. Как отмечается, это мероприятие нигде не анонсировалось. В официальных афишах на это время и в этом месте был запланирован фестиваль диджеев.