16:32, 18 марта 2018
В Екатеринбурге на праздничный митинг-концерт в честь годовщины присоединения Крыма пришло чуть больше 100 человек
Как сообщает «Знак.com», в основном это волонтеры штаба Путина и активисты «Молодой гвардии». Организаторы говорят, что ждут большую часть зрителей после закрытия избирательных участков. На официальной части митинга запланировано выступление официальных лиц города и региона. Как отмечается, это мероприятие нигде не анонсировалось. В официальных афишах на это время и в этом месте был запланирован фестиваль диджеев.
Комментарии23
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
russkie_za_sverjenie 18 марта 2018 | 16:35
Ооо, меньше народу придет только на похороны карликового фюрера))))))))))
astet 18 марта 2018 | 16:53
russkie_za_sverjenie: предательство!
Измена!!!
Каждому пришедшему патриоту присвоить
звание верного путинца
и значок с его изображением на грудь,
чтобы народ знал,
кого благодарить за "процветание России".
idshoohov 18 марта 2018 | 17:16
astet:
Интересно, что по этому поводу скажет Ройзман
tbedtlbrnjdf 18 марта 2018 | 17:01
russkie_za_sverjenie: На твои похороны соберётся много народу, чтобы насрать и нассать тебе на лобик в гробик.
ostapbey 18 марта 2018 | 16:37
100 человечков в Сибири????
А вот в ФРГ одних участков больше!!
Никто не хочет голосовать на родине тундры!
Все хотят голосовать на родине шнапса!!
Даже..
kottigr1 18 марта 2018 | 16:39
ostapbey: Теперь бы ещё сверить эти 100 человек со списками пациентов местной психушки..
ostapbey 18 марта 2018 | 17:03
kottigr1: сверять списки?????
Ну!!!!!
Это нет необходимости.
Списки то оба из одного принтера!!
Из башенного!!
Даже.
cattt 18 марта 2018 | 16:41
ostapbey: Какой праздник!?
Вот завтра это да!
Завтра вата Империи Лжи будут праздновать победу над самой собой!
ostapbey 18 марта 2018 | 17:05
cattt: главное тут еще нужно предупредить БАКС!!
Чтоб не рос.
А рубль не пал.
А то мало ли чего у Набиуллиной выкинется в месяц..С испугу.
Даже
nersesov 18 марта 2018 | 17:22
ostapbey: главное не бакс, и не рубль. Глааное, чтобы вы научились проигрывать.
alex_uhanson 18 марта 2018 | 16:48
ну ну, не афишировалось... Не скажу, что город пестрит в афишах, но они расклеены. Причем не мало
a_111111 18 марта 2018 | 16:56
А кто там пел? Может в этом дело? Вот если бы пел Путин....
tbedtlbrnjdf 18 марта 2018 | 16:59
очередная пистёшь от эхамразей нечем не подтверждённая, а лишь ссылкой на желтый сайт знак.сом, специлизирующейся на порноновостях и знакомствах тем кому за 18 лет.
demosua 18 марта 2018 | 17:19
tbedtlbrnjdf: в смысле - не будет никакого праздничного митинг-концерта? Или о чем ты?
ha12raz 18 марта 2018 | 16:59
На миллион жителей сотня мрази.....вместе с скоморохами.
ostapbey 18 марта 2018 | 17:09
ha12raz: прям хор мальчиков И.Бунчикова..
Акапелло которые:
"....дядя Вооова, мы с тооообой"
Даже.
demosua 18 марта 2018 | 17:21
ha12raz: ну уж охарактеризуй тогда и остальные 999900 жителей...
democ 18 марта 2018 | 17:06
Годовщина присоединения Крыма сейчас не в теме. В теме - выборы. Вот после выборов можно вернуться и к годовщине, если только власть не подкинет новое "развлечение" для россиян.
antimrakobes 18 марта 2018 | 17:06
Быдлу не до концертов про дебильный Крым. Им бы пожрать на халяву на избирательных участках!
demosua 18 марта 2018 | 17:14
"ждут большую часть зрителей после" - а на что зреть будут зрители?
ikra 18 марта 2018 | 17:19
и все они в одинаковых костюмах нейтрального мышиного цвета. Периодически каждый из них подносил рукав пиджака к губам, при этом осматриваясь по сторонам.
alena01 18 марта 2018 | 17:20
Просвещенный город, а идиоты все же есть...
segserg 18 марта 2018 | 17:21
- Я у вас купил новогодние игрушки. Хочу вернуть
- Почему? Они бракованные? Не сверкают? Не блестят?
- Нет, все в порядке, сверкают и блестят...
- Почему же тогда хотите вернуть???
- Не радуют!