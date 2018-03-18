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16:32, 18 марта 2018

В Екатеринбурге на праздничный митинг-концерт в честь годовщины присоединения Крыма пришло чуть больше 100 человек

Как сообщает «Знак.com», в основном это волонтеры штаба Путина и активисты «Молодой гвардии». Организаторы говорят, что ждут большую часть зрителей после закрытия избирательных участков. На официальной части митинга запланировано выступление официальных лиц города и региона. Как отмечается, это мероприятие нигде не анонсировалось. В официальных афишах на это время и в этом месте был запланирован фестиваль диджеев.

Комментарии

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russkie_za_sverjenie 18 марта 2018 | 16:35

Ооо, меньше народу придет только на похороны карликового фюрера))))))))))

astet 18 марта 2018 | 16:53

russkie_za_sverjenie: предательство!
Измена!!!
Каждому пришедшему патриоту присвоить
звание верного путинца
и значок с его изображением на грудь,
чтобы народ знал,
кого благодарить за "процветание России".

idshoohov 18 марта 2018 | 17:16

astet:
Интересно, что по этому поводу скажет Ройзман

tbedtlbrnjdf 18 марта 2018 | 17:01

russkie_za_sverjenie: На твои похороны соберётся много народу, чтобы насрать и нассать тебе на лобик в гробик.

ostapbey 18 марта 2018 | 16:37

100 человечков в Сибири????
А вот в ФРГ одних участков больше!!
Никто не хочет голосовать на родине тундры!
Все хотят голосовать на родине шнапса!!
Даже..

kottigr1 18 марта 2018 | 16:39

ostapbey: Теперь бы ещё сверить эти 100 человек со списками пациентов местной психушки..

ostapbey 18 марта 2018 | 17:03

kottigr1: сверять списки?????
Ну!!!!!
Это нет необходимости.
Списки то оба из одного принтера!!
Из башенного!!
Даже.

cattt 18 марта 2018 | 16:41

ostapbey: Какой праздник!?
Вот завтра это да!
Завтра вата Империи Лжи будут праздновать победу над самой собой!

ostapbey 18 марта 2018 | 17:05

cattt: главное тут еще нужно предупредить БАКС!!
Чтоб не рос.
А рубль не пал.
А то мало ли чего у Набиуллиной выкинется в месяц..С испугу.
Даже

nersesov 18 марта 2018 | 17:22

ostapbey: главное не бакс, и не рубль. Глааное, чтобы вы научились проигрывать.

alex_uhanson 18 марта 2018 | 16:48

ну ну, не афишировалось... Не скажу, что город пестрит в афишах, но они расклеены. Причем не мало

a_111111 18 марта 2018 | 16:56

А кто там пел? Может в этом дело? Вот если бы пел Путин....

tbedtlbrnjdf 18 марта 2018 | 16:59

очередная пистёшь от эхамразей нечем не подтверждённая, а лишь ссылкой на желтый сайт знак.сом, специлизирующейся на порноновостях и знакомствах тем кому за 18 лет.

demosua 18 марта 2018 | 17:19

tbedtlbrnjdf: в смысле - не будет никакого праздничного митинг-концерта? Или о чем ты?

ha12raz 18 марта 2018 | 16:59

На миллион жителей сотня мрази.....вместе с скоморохами.

ostapbey 18 марта 2018 | 17:09

ha12raz: прям хор мальчиков И.Бунчикова..
Акапелло которые:
"....дядя Вооова, мы с тооообой"
Даже.

demosua 18 марта 2018 | 17:21

ha12raz: ну уж охарактеризуй тогда и остальные 999900 жителей...

democ 18 марта 2018 | 17:06

Годовщина присоединения Крыма сейчас не в теме. В теме - выборы. Вот после выборов можно вернуться и к годовщине, если только власть не подкинет новое "развлечение" для россиян.

antimrakobes 18 марта 2018 | 17:06

Быдлу не до концертов про дебильный Крым. Им бы пожрать на халяву на избирательных участках!

demosua 18 марта 2018 | 17:14

"ждут большую часть зрителей после" - а на что зреть будут зрители?

ikra 18 марта 2018 | 17:19

и все они в одинаковых костюмах нейтрального мышиного цвета. Периодически каждый из них подносил рукав пиджака к губам, при этом осматриваясь по сторонам.

alena01 18 марта 2018 | 17:20

Просвещенный город, а идиоты все же есть...

segserg 18 марта 2018 | 17:21

- Я у вас купил новогодние игрушки. Хочу вернуть
- Почему? Они бракованные? Не сверкают? Не блестят?
- Нет, все в порядке, сверкают и блестят...
- Почему же тогда хотите вернуть???
- Не радуют!

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