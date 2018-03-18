16:32, 18 марта 2018
Никиту Белых специально перевезли из больницы в СИЗО «Лефортово» для голосования на выборах
Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых специально перевезли из больницы в СИЗО «Лефортово» для голосования на выборах. Об этом ТАСС рассказала жена Белых Екатерина. После этого его должны вернуть обратно в больницу «Матросской тишины». По словам Екатерины Белых, у ее мужа головные боли, скачки давления, высокий уровень сахара и очень большой риск инсульта. Диагноз ему до сих пор не поставлен.
Комментарии9
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perrrkele_satttana 18 марта 2018 | 16:36
Конечно, Никита Юрьевич проголосует и не просто абы-как, а за В.В.Путина. В конце-концов это же Владимир Владимирович НАЗНАЧИЛ Никиту на выборную должность.
daos15 18 марта 2018 | 16:44
Жив ещё жулик-молодожён)
a8olduin 18 марта 2018 | 16:50
Помню здесь Никита в особых мнениях так боролся с коррупцией в России, что сам не удержался, сел по совести за неё. Насколько либераст может кричать держи вора?
sg75g 18 марта 2018 | 16:53
Привезли? Гребаный карусельщик.
ЗЫ Стоит вора или взяточника поймать, так у них такие проьлемы со здоровьем начинаются. Отсюда вывод - не воруй ))) Зачем тебе эти гроши в могиле?
shlevet 18 марта 2018 | 16:56
Итак неравнодушные, вздохнули о печальном здоровье Белых и можно забыть, главная тема для вас - Бойкот выборов.
Вперед!
ohrjr 18 марта 2018 | 16:56
Он целовал бюллетень и плакал от радости....
sergei_tn 18 марта 2018 | 17:05
Типа, забота о его правах.
ilja13 18 марта 2018 | 17:05
Ещё одна сокральная жертва кровавого путинского режима. Так зачем болезный под Пу тогда лег и согласился быть губером? Знал же, на что шёл. Вот теперь и получи. Опять наверно в скором времени табличку на доме потребуют для него.....сочувствующие клуши....... .
rus095 18 марта 2018 | 17:05
Что за хрень? Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда (ч. 3 ст. 32 Конституции РФ).