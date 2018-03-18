Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых специально перевезли из больницы в СИЗО «Лефортово» для голосования на выборах. Об этом ТАСС рассказала жена Белых Екатерина. После этого его должны вернуть обратно в больницу «Матросской тишины». По словам Екатерины Белых, у ее мужа головные боли, скачки давления, высокий уровень сахара и очень большой риск инсульта. Диагноз ему до сих пор не поставлен.