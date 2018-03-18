16:31, 18 марта 2018
Заместитель главы ЦИКа не увидел нарушений в факте сбора и доставки избирателей на избирательные участки в автобусах
Это может быть связано с их рабочим графиком, — предположил Николай Булаев. Николай Булаев напомнил, что ЦИК выпустил специальный регламент о транспортной помощи избирателям.
Комментарии17
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igor20012 18 марта 2018 | 16:35
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ohotnik58 18 марта 2018 | 16:43
Конечно, какое же это нарушение, это же не карусели, это колесо обозрения.
midnightblues 18 марта 2018 | 17:10
ohotnik58: Я тоже не могу понять,какое нарушение может быть в перевозке скота
zapadnay 18 марта 2018 | 17:27
midnightblues:
Для того и сидят товарищи, чтобы ничего не увидеть
cautoff 18 марта 2018 | 16:36
Считаю, есть смысл сходить на Ваш избирательный участок за последние полчаса до окончания голосования и убедиться, что от Вас, от вашей квартиры не проголосовали ложные "избиратели". Такие нарушения уже имели место на предыдущих выборах. В этих преступлениях принимают участие нечистоплотные сотрудницы избирательных комиссий, которых надо ловить, обнаружив отметку в журнале о якобы уже выданном Вам бюллетене.
Если обнаружили нарушение, можно, например, обратиться к наблюдателю, написать в "Карту нарушений" - kartanarusheniy.org, сообщить на их Горячую линию 8 800 333-33-50
(UPD: специально для убежденных бойкотеров - брать бюллетень, отмечаться и голосовать необязательно (!) )
kottigr1 18 марта 2018 | 16:41
cautoff: Результат выборов уже давно написан и находится в руках главы ЦИК для оглашения.. На него уже ничто не повлияет.
cautoff 18 марта 2018 | 16:54
kottigr1: Да Вы бы посмотрели, например, на той же карте нарушений, как они пыхтят, запихивая на множестве участков по всей стране пачки бюллетеней в урны. В Люберцах это сделали настолько нагло, что уже Эллочка, похоже, признала там перегибы. Если результат давно написан - зачем все эти пляски с урнами и маракасами? Потом, неужели Вас этот результат устраивает и Вы бы не хотели пусть немного, но подпортить торжества узурпаторской нечисти?
kottigr1 18 марта 2018 | 16:57
cautoff: Вбросы - один из элементов отвлечения внимания всех от простой мысли, что результаты голосования совсем никому не нужны и их никто не считает.
Результат выборов уже давно написан и находится в руках главы ЦИК для оглашения.. На него уже ничто не повлияет.
sergey1971 18 марта 2018 | 17:26
kottigr1: это не отвлечение внимание, это просто указание нижестоящим, чтобы было меньше проблем у вышестоящих или их совсем не было. Если будут плохие результаты у Путина внизу, то основная тяжесть по подтягиванию результата до нужного ляжет уже на вышестоящих, а им бы этого не хотелось.
ts 18 марта 2018 | 16:51
ЦИК много чего упустил. Но орден Эллочке все равно вручат.
shlevet 18 марта 2018 | 16:53
Вообще, автобусы для того и нужны чтобы подвозить граждан.
В чем проблема то?
antimrakobes 18 марта 2018 | 17:12
shlevet: И бюллетени для того и нужны, чтобы выборы фальсифицировать!
perevozchik62 18 марта 2018 | 16:55
Где же здесь нарушения ?
Просто бомжей собрали, провели экскурсию по городу, потом еще и раздали по 500 рублей на опохмелку, да за это и пять раз проголосовать не жалко.
Хоть погрелись люди.
rus095 18 марта 2018 | 16:57
сегодня демшиза пытается хоть как то отработать западные гранты. Очень хочется демшизе нагадить по крупному на выборах президента, но как всегда выходит у них по шакальи- мелко и жидковато. Ну а по другому они и не умеют.
antimrakobes 18 марта 2018 | 17:09
Это может быть связано с их рабочим графиком
То есть цик прямо говорит, что автобусы с бюджетниками свозятся к местам "выборов"?
aleks50 Алексей Клубников 18 марта 2018 | 17:15
В цике одни деревянные идиоты или просто продажные сущности?
sprav77 18 марта 2018 | 17:22
Булаев - фальсификатор. Оправдывает карусели.