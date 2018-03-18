В ЦИК назвали форс-мажором ситуацию на избирательном участке в Челябинске, где закончились бюллетени для голосования

В Центризбиркоме назвали форс-мажором ситуацию на одном из избирательных участков в Челябинске, где закончились бюллетени для голосования. Секретарь ЦИК Майя Гришина не считает это правонарушением. Предусмотрен механизм дополнительной поставки бюллетеней из вышестоящих комиссий, сказала она. Между тем, как ранее сообщило движение «Голос», избиратели на этом участке проголосовать не смогли – их «заворачивали», объясняя это тем, что бюллетеней нет.