16:30, 18 марта 2018
В ЦИК назвали форс-мажором ситуацию на избирательном участке в Челябинске, где закончились бюллетени для голосования
В Центризбиркоме назвали форс-мажором ситуацию на одном из избирательных участков в Челябинске, где закончились бюллетени для голосования. Секретарь ЦИК Майя Гришина не считает это правонарушением. Предусмотрен механизм дополнительной поставки бюллетеней из вышестоящих комиссий, сказала она. Между тем, как ранее сообщило движение «Голос», избиратели на этом участке проголосовать не смогли – их «заворачивали», объясняя это тем, что бюллетеней нет.
Комментарии21
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ohotnik58 18 марта 2018 | 16:34
Интересно какая у Эллы Александровны борода? Окладистая, лопатой, или козлиная, метёлкой?
her 18 марта 2018 | 16:38
В ЦИК назвали форс-мажором ситуацию на избирательном участке в Челябинске, где закончились бюллетени для голосования
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Бардак в "патриотично"-путинских рядах. :-)
Ребята-"патриоты", ваши выборы вшивые и фальшивые. :-)
ostapbey 18 марта 2018 | 16:42
her: нифига!!!
Все лишние бюлетени перекинули в Люберцы..
Пока депутат Рассторгуев собирает бабло в Германии.
И нет избирателя процента в Люберцах
Даже.
rassvet_12 18 марта 2018 | 16:42
her: Дурашка, если Путин не победит, вашего брата будут люстривовать в мусорных баках.
antiputin_antifa 18 марта 2018 | 16:57
Результат деятельности шайки Путина, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (планка бедности в РФ в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) теперь еще и стариков и их дочерей травить начал,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли-ватники в комментах спамят статистику "за" Путина , как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: НИЧЕГО!
Путин боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения.
БЮЛЛЕТЕНИ ПОДДЕЛАТЬ МОЖНО, НО ПУТЫЕ УЧАСТКИ – НЕТ !
БОЙКОТ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЮ НЕЛЕГИТИМНОГО ПУТИНА !
testmeter 18 марта 2018 | 16:35
"Форс-мажор" означает "обстоятельства непреодолимой силы". Всё правильно, преодолеть силу дураков и дорог на России невозможно
odobryam_s 18 марта 2018 | 16:35
Был сегодня на выборах. В кабинках для голосования висит предупреждение "бюллетени не складывать"! Интересно, с чего бы это? Почему нельзя сложить бюллетень, ведь в сложенном виде его даже просто легче бросить в урну сквозь щель? Неужели кто-то специально обученный тайно фиксирует кто и как проголосовал?
testmeter 18 марта 2018 | 16:43
odobryam_s: Это "украинская хунта" все фиксирует. Она и написала, чтобы тебя - барана - ущучить, если чё
ikar002 18 марта 2018 | 16:37
100% еще утром проголосовало, а они все идут и идут...
post_v 18 марта 2018 | 16:40
самое интересное будет, если все голосовавшие на одном и том же участке поголовно предоставят фотографии бюллетеня с требуемой галочкой, а все 146% бюллетеней в урне на этом же участке окажутся перечеркнутыми...
igor20012 18 марта 2018 | 16:41
Т.е. та часть бюллетеней, которых "не хватило", уже вбросили с нужной отметкой (против нужного кандидата ).
abuvgrobu 18 марта 2018 | 16:41
А вот у навальненцев еще неделю назад в Калининграде изъяли пачку бюллетеней,где гарантии,что и в других штабах этих подделок не было,сисяну же нужно как то за госдеповские деньги отсчитаться
kottigr1 18 марта 2018 | 16:47
abuvgrobu: В ЦИК назвали форс-мажором ситуацию на избирательном участке в Челябинске, где закончились бюллетени для голосования
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Необходимо продлить сроки проведения выборов, что бы все желающие смогли проголосовать за Путина... Думаю, что лет шесть для этого хватит.. !
andy66 18 марта 2018 | 16:42
прокол логистиков ))) местных забыли предупредить про массовый подвоз карусельщиков )))
конечно не хватит бюллетеней
ts 18 марта 2018 | 16:46
Цирк без коней и без бюллетеней. Неужели сразу с утра все вбросили в урну?
a_111111 18 марта 2018 | 16:54
Навальный глава комиссии?
antimrakobes 18 марта 2018 | 17:00
Какая беда. Зато другие проголосовали два и более раз. А не всё ли равно, чья рука пихала бюллетень?
ha12raz 18 марта 2018 | 17:01
Вышло даже больше 146 %.......придется подбросить бумажек
edward_1960 18 марта 2018 | 17:07
Нет бюллетеней. Все уже вбросили. За Путина. Просьба к гражданам не мешать так называемым "выборам" и расходится.
paevg 18 марта 2018 | 17:09
Перестарались))) Теперь списки избирателей править.
bratec_kot 18 марта 2018 | 17:24
Перестарались.... Как бы действительно у путина в конце дня не получилось реально 146%.. Представляю - ночью уничтожают бюллетни за путина, что бы набрать приличные 100%