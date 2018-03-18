Наблюдатели в Дагестане сообщают о нарушении на участке 1126 в Махачкале

По словам очевидцев, на участок приехало около 50 спортсменов-борцов. В урну для голосования вбрасывались бюллетени. Спортсмены не подпускали наблюдателей к урнам и отобрали у них ноутбук и телефон. Одного из наблюдателей повалили и унесли куда-то. Его отпустили только когда закончился вброс бюллетеней. Об этом сообщает «МБХ Медиа».

Движение «Голос» сообщает также о вбросах в Дагестане на участке № 380. На видеозаписи слышно как член комиссии обращается к присутствующим с просьбой не подходить и подождать, пока вброс закончится.