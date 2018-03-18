16:30, 18 марта 2018
Наблюдатели в Дагестане сообщают о нарушении на участке 1126 в Махачкале
По словам очевидцев, на участок приехало около 50 спортсменов-борцов. В урну для голосования вбрасывались бюллетени. Спортсмены не подпускали наблюдателей к урнам и отобрали у них ноутбук и телефон. Одного из наблюдателей повалили и унесли куда-то. Его отпустили только когда закончился вброс бюллетеней. Об этом сообщает «МБХ Медиа».
Движение «Голос» сообщает также о вбросах в Дагестане на участке № 380. На видеозаписи слышно как член комиссии обращается к присутствующим с просьбой не подходить и подождать, пока вброс закончится.
Комментарии37
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cautoff 18 марта 2018 | 16:33
Считаю, есть смысл сходить на Ваш избирательный участок за последние полчаса до окончания голосования и убедиться, что от Вас, от вашей квартиры не проголосовали ложные "избиратели". Такие нарушения уже имели место на предыдущих выборах. В этих преступлениях принимают участие нечистоплотные сотрудницы избирательных комиссий, которых надо ловить, обнаружив отметку в журнале о якобы уже выданном Вам бюллетене.
Если обнаружили нарушение, можно, например, обратиться к наблюдателю, написать в "Карту нарушений" - kartanarusheniy.org, сообщить на их Горячую линию 8 800 333-33-50
(UPD: специально для убежденных бойкотеров - брать бюллетень, отмечаться и голосовать необязательно (!) )
kottigr1 18 марта 2018 | 16:36
cautoff: Грязные руки не самое важное.. В игре наперсточников гораздо важнее то что шарика нет ни под одним из колпачков...
all_seeing74 18 марта 2018 | 16:44
cautoff: какой же это тогда бойкот?!)) нет уж! Умерла так умерла! Моя позиция: это НЕ выборы, и. Делать там нечего, если вы не клоун!)))
cautoff 18 марта 2018 | 16:58
all_seeing74:
Извините, но Ваша позиция неумна, уважаемый. Именно, если Ваш диван проголосовал за Путина, Вы можете хоть не вставать с него до конца дней, но бойкот не удастся.
kottigr1 18 марта 2018 | 17:00
cautoff: Путинские выборы - это подлог и преступление. Зачем же становится соучастником чужого преступления ?
cautoff 18 марта 2018 | 17:12
kottigr1: Диван - и тот "соучастник". Нас никто уже не спрашивает. Не позволить конкретно за Вашей спиной сыграть часть этой преступной постановки - можно хотя бы попробовать.
kottigr1 18 марта 2018 | 17:21
cautoff: Вы предпочитаете находится в толпе наперсточников, когда они обманывают лохов ?
all_seeing74 18 марта 2018 | 17:13
cautoff: ну во первых может вы на диване, а мне валяться некогда)) я и сегодня работаю) лично для меня бойкот удастся))) ни одна тварь не сможет мне сказать: ну вы же его сами выбрали, потому что будет тут же послан нах! И детям я смогу спокойно смотреть в глаза, потому что ни разу, за этого чела я не голосовал, и не создавал видимость легитимности. А вот вы замараны, и вы прекрасно это осознаете!))))
timber_head 18 марта 2018 | 16:47
cautoff:
"можно, например, обратиться к наблюдателю"
И чё будет? Вот Панфилова даже на заявление об урнах где ещё ДО НАЧАЛА голосования УЖЕ лежали бюллетени отреагировала, что никакого нарушения нет.
cautoff 18 марта 2018 | 17:03
timber_head:
А Вам что нужно? Джинн из консервной банки?
timber_head 18 марта 2018 | 17:11
cautoff: Если Вы имели ввиду "джин", то я его не пью - предпочитаю ром. Его в консервные банки не разливают. Если Вы имели ввиду "джинн"а, так я в чудеса, в отличие от Вас не верю. Но вообще, это надо сильно "моментом" унюхаться, чтобы считать что какие-то жалобы или протесты на этих "выборах" что-то изменят. Чё время терять?
kriemsdik 18 марта 2018 | 16:52
cautoff: а потом тебя закопают борцы памфиловские
antiputin_antifa 18 марта 2018 | 17:00
Результат деятельности шайки Путина, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (планка бедности в РФ в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) теперь еще и стариков и их дочерей травить начал,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли-ватники в комментах спамят статистику "за" Путина , как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: НИЧЕГО!
Путин боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения.
БЮЛЛЕТЕНИ ПОДДЕЛАТЬ МОЖНО, НО ПУТЫЕ УЧАСТКИ – НЕТ !
БОЙКОТ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЮ НЕЛЕГИТИМНОГО ПУТИНА !
albertsurikov 18 марта 2018 | 16:36
Мнение
А.Мальгин: "Противники бойкота выборов говорят: "Вот чего вы добьетесь, не придя на участки? Вы просто обеспечите Путину больший процент поддержки". На самом деле всё просто. Если вы не придете на выборы, значит вы не участвуете в фальсификации. Если придете - вы участник. Ведь это не выборы".
ivfn 18 марта 2018 | 16:43
albertsurikov:
Если вы не придете на выборы, значит вы не участвуете в фальсификации. Если придете - вы участник. //
Это типа сосед ларек обокрал ,я тоже участник ,потому что мы живем на одной площадке.
Малыгин как был дебилом ,так им и помрет
all_seeing74 18 марта 2018 | 17:01
ivfn: если вы будете в ларьке с тем кто грабит, даже если при этом будете нудеть: ну можит не будем воровать, это же какба приступление! То таки да, вы соучастник!)))
all_seeing74 18 марта 2018 | 17:05
И врядли вы отмажетесь плача что вас заманили пирожком за 4₽ или взяли на слабо сказав: не пойдешь- значить ты не мужик!(патриот) или чо там еще!)))
kottigr1 18 марта 2018 | 17:03
ivfn: "В Екатеринбурге на праздничный митинг-концерт в честь годовщины присоединения Крыма пришло чуть больше 100 человек"
Так-так... Екатеринбургу Крым задаром не уперся...
all_seeing74 18 марта 2018 | 17:22
kottigr1: турция па любому круче крыма!)))) и дешевле, что не маловажно!)
ilja13 18 марта 2018 | 16:49
albertsurikov: Дурак. Прочитай математику.
timber_head 18 марта 2018 | 17:07
ilja13: Ты лучше сам почитай. "Золотого теленка". Эпизод, где Паниковский по-честному делил деньги. Знаешь, что самое смешное? Сколько бы ты не выеживался, а для власти ты все равно Козлевич.
nitsahon 18 марта 2018 | 16:38
"..цирк возвращается к нам скуке в лицо - ах не оркестр?!"
просили 146% в Дагестане - получите...
похоже, что Васильев там реальной властью (и влиянием на местные изб.комиссии) пока не обладает...
abuvgrobu 18 марта 2018 | 16:39
Кто-то ещё верит этим постановочным видео?!! Совершенно откровенно делают, специально "на камеру", прямо как "белые каски") Видео например из Краснодарского края, участок 4910 - тетка в черном пальто откровенно, на камеру, запихивает толстую пачку бюллетеней и быстро удаляется на выход. Ну стали бы так откровенно палиться те, кто хотел бы реально подкинуть? !
nanaryfive 18 марта 2018 | 16:39
По словам очевидцев, на участок приехало около 50 спортсменов-борцов. В урну для голосования вбрасывались бюллетени. Спортсмены не подпускали наблюдателей к урнам и отобрали у них ноутбук и телефон.
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Я же говорю, у нас на участке убили фсех журналистов "наблюдателей" с Дождя. Почему на Йехе молчат? Покрывают путенский рэжим гадёныши.
kottigr1 18 марта 2018 | 16:43
nanaryfive: Я же говорю, у нас на участке убили фсех журналистов "наблюдателей" с Дождя. Почему на Йехе молчат?
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У них нет прямой связи с Кащенко..
nanaryfive 18 марта 2018 | 16:46
kottigr1: Вы мы Сдесь в одной лодке - Эхо-Москвы это уже и есть "Канальчикова дача"
kottigr1 18 марта 2018 | 16:49
nanaryfive: " Эхо Москвы" - это оплот официально разрешенного в РФ либерализма и лаборатория Касперского одновременно.. Для совсем невменяемых есть "Вести 24".
zztop1960 18 марта 2018 | 16:42
Можете представить выборы в цивилизованной стране , США или Европа , где за президента 86 или 90 % населения ?
ts 18 марта 2018 | 17:00
zztop1960: У Чаушеску перед казней рейтинг был порядка 95 процентов...
ilja13 18 марта 2018 | 16:43
Я дико извиняюсь. Уважаю и ценю личные и гражданские права ВСЕХ граждан. Но Дагестан, Чечня, Ингушетия и др. вряд ли готовы воспринять цивилизацию во всей её совокупности. Поэтому гражданские выборы - не для них. Ещё не время, лет через 50, не ранее - вполне может быть. Сейчас - нет. У них - свой мир, у нас свой. Паталогическое желание нацлидера о "дружбе народов" вполне похоже на латентный гомосексуализм. Не любим МЫ ИХ и не будем любить, ЭТО ПОНЯТНО?????
shlevet 18 марта 2018 | 16:46
Нет, ну просто интересно, как определил, что это были спортсмены-борцы?
=)):-)
ivfn 18 марта 2018 | 16:46
По словам очевидцев, на участок приехало около 50 спортсменов-борцов.//
А может они боксеры были???
ts 18 марта 2018 | 17:02
ivfn: боксерам можно. А вот борцам нельзя!
ilja13 18 марта 2018 | 16:57
"Я тетушка Чарли из Бразилии, страны где так так много диких-диких обезьян.....да мало ли в Бразилии педров....и не сосчитать".....классика....слова ни о чём....)))))
ltric 18 марта 2018 | 17:00
Меня вот интересует, есть ли еще еще такие страны где приходится ставить камеры на участки, отбиваться от наблюдателей и т.д.? Или везде при таких обстоятельствах просто никто не приходит голосовать? А, ватники?
edward_1960 18 марта 2018 | 17:04
"Спортсмены-борцы" - братки за Путина? Не удивительно. Ведь и сам Путин никто иной как питерский гопник. Бандиты за бандитов. Вот так Путин и "побеждает". Липовый, так называемый "президент". И разве можно называть эти выборы честными? Что скажете Элла Панфиловна?
tverboul 18 марта 2018 | 17:23
Бусурманские крепыши - это как раз то, что требуется России.