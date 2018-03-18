16:06, 18 марта 2018
Явка в Москве к 15:00 достигла 40%
По данным на 15:00, в столице проголосовали 40% избирателей, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции в воскресенье.
«В 2012 году на выборах президента было 34,15%», — сказал В.Горбунов.
Комментарии23
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gvs 18 марта 2018 | 16:11
В окне Мосизбиркома Штирлиц увидел 33 утюга. Это был знак, что ЯВКА провалена. )))
danko1 18 марта 2018 | 16:16
gvs: верим, конечно, самой честной фальсификации на разных этапах этих "выборов".
ur_sus 18 марта 2018 | 16:30
danko1:
Достаточная "явка" -это явка в 0.0001%. Это "явка" лишь одного кремлёвского "избирателяь, с повинной...
ugiazov 18 марта 2018 | 16:43
danko1: Возможно пропаганда не зря старалась. Пенсионеры валом валят.
sergeev67 18 марта 2018 | 17:20
ugiazov: Возможно пропаганда не зря старалась. Пенсионеры валом валят.
Да в Москве стольких пенсионеров не наберется.
А вообще, лажа все это. Нарисуют итоговые проценты столько, сколько заранее решили. Тут хоть голосуй, хоть нет - ничего не изменится.
nanaryfive 18 марта 2018 | 16:34
gvs: Путенские камеры врут - там крутят запись для быдлонаселения. Яфка 1% - Навальный Ньюз.
skolzki 18 марта 2018 | 16:11
Двух процентные , а почему вас и ваших недожурналистов вся Россия всегда называют дырявымси ? )))))))))))))))))))))
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skolzki 18 марта 2018 | 16:16
Лёхаимчик ,ТЫ ОПЯТЬ В ПРОЛЁТЕЕЕЕЕЕ КАК ФАНЕРАААААА )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
zapadnay 18 марта 2018 | 16:26
Да, что-то маловато. Дожимайте, ребятки, дожимайте. Не в первой ведь?
dorin1987 18 марта 2018 | 16:12
Панчурова дотянет до 146%. Время еще есть.
xuato 18 марта 2018 | 16:15
Торжество чекистократии. Не волнуйтесь, чукотские села уже 100 процентной явкой обеспечили фюреру полное одобрении и доверие не зря Абрамович на них обогатился.
odobryam_s 18 марта 2018 | 16:20
xuato: Сходи на выборы, убогий! Не пошел - молчи в тряпку и принимай как есть!
kdv75 18 марта 2018 | 17:17
xuato: А вы в каком Чукотском селе были?
ha12raz 18 марта 2018 | 16:15
Бюджетных дармоедов из госкормушки прибавилось.
Еще не вечер.....вбросят до 146 %.
post_v 18 марта 2018 | 16:16
в Каталонии на голосование пришло около 33% из 5 миллионов избирателей.
Если бы голоса в Каталонии считали по российским законам, то Каталония бы отделилась.
Но там испанские законы...
int164 18 марта 2018 | 16:19
У членов есть ещё время для взбросов.Ждут отмашки.
lyiza 18 марта 2018 | 16:22
Интересно,кроме тех,кого заставили,сколько в самом деле...Это НИКОГДА и никто не узнает.
kochar 18 марта 2018 | 16:26
Вообще то к этому времени большинство проголосовавших уже дома.или отмечают в заведениях.
Каким образом будут наращивать явку непонятно,но ясно одно ,что за 40 % полетят головы.
И вот тут будет самое интересное,то есть будет происходит то что было всегда.
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 18 марта 2018 | 16:30
После блога Горного я в шоке ! Видите ли вы , у нас все хорошо зеленый аэропорт в Симферополе , прокладывают на улицах асфальт . Ведь пошел уже 5-й год как мы в РФ . И Белик как депутат от Севастополя обещает золотые горы(у него оклад 500 тысяч руб), на счет возвращения вкладов Сбербанка СССР(и молчек) . Сколько этот бред будет продолжатся , можно вам в эфире эту тему постоянно повторять ? Может с какого то раза до них дойдет-до крымчан что они не бараны и вернут им вклады или взяли Крым а долги можно уже не отдавать ?!
timber_head 18 марта 2018 | 16:53
russkiy_ukrainezh_v_krbimu:
"Белик как депутат от Севастополя обещает золотые горы(у него оклад 500 тысяч руб), на счет возвращения вкладов Сбербанка СССР"
Т.е. вас просто купили.
"(и молчек)"
И кинули.
Так а чё вы возмущаетесь, вы ж сами в Россию рвались. Тут это норма. "Хорошего вам настроения" (Д.А.Медведев)
timber_head 18 марта 2018 | 16:56
Чтоб на моем участке проголосовало 40%, нужно чтобы каждую минуту в его дверь заходило минимум два человека. А я тут с балкона поглядываю и вижу, в среднем, максимум троих (и это сильно завышено) за пять минут, входящий на участок
rus095 18 марта 2018 | 17:10
Ну вы,демшиза , вы сходите на свой участок и посмотрите сколько людей голосует! Да обязательно сфотографируйте и выложите в сеть автоматчиков, которые по вашим словам сгоняют силой людей на выборы и вручают им силой уже пачки заполненных на Путина бюллетеней. А пока нет таких фото- идите, вы демшиза, в пешее сексуальное путешествие.
max3446 18 марта 2018 | 17:17
Можно уверенно говорить, что бойкот ничтожества наврального потерпел полный крах. Все таки лузер он и есть луууузер. даже не зарегистрироваться кандидатом. Бу-га-га, под столом от смеха с этого унылого мерзкого днищенского дна