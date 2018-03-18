В Пхёнчхане завершились Зимние Паралимпийские игры
В общекомандном зачёте российская команда сумела занять второе место.
В последний соревновательный день российские паралимпийцы не смогли подняться на пьедестал. Тем не менее вторую строчку в медальном зачете Игр сохранили. Спортсмены из России, выступавшие в нейтральном статусе, и в сильно усеченном составе завоевали в Южной Корее 24 медали: 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград.
Общекомандный зачёт выиграли паралимпийцы из США. Третье место заняла сборная Канады. В составе российской сборной три золотые медали выиграла Екатерина Румянцева. По две награды высшей пробы у Михалины Лысовой и Анны Милениной. Все россиянки выступали в биатлоне и лыжных гонках. Ещё одну золотую награду выиграл горнолыжник Алексей Бугаев.
Министр спорта РФ Павел Колобков высоко оценил результаты российских атлетов на Играх. «Наши паралимпийцы возвращаются из Пхёнчхана героями» — цитирует Колобкова «Интерфакс».
Комментарии1
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seryj_wolk 18 марта 2018 | 16:14
Рфской команды там не было, поэтому следовало бы писать: могли бы занять второе место, но допинговая история помешала.