16:05, 18 марта 2018
В Венесуэле из-за дефицита наличности появилась еще одна валюта
Ее выпустил город Элорса недалеко от границы с Колумбией. Мэр Элорсы объявил, что местные жители купили городскую валюту примерно на два миллиарда боливаров, что всего около девяти тысяч долларов по курсу черного рынка. За покупку городской валюты муниципалитет берет комиссию 8%.
Комментарии9
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maestro_air 18 марта 2018 | 16:15
Вот еще один идиот,МаДуро приближает "Боливарианскую Весну"...а когда она придёт виновыты будут кто угодно: америкосы, империалисты,иллюминаты, марсиане, альфацентавряне, но конечно же не птица-Чавес, и не его преемник МаДурило!!
seryj_wolk 18 марта 2018 | 16:35
maestro_air: Готовьтесь, россиянцы! Вас ждет то же самое хорошо забытое старое. Гонка вооружений, да еще и с тотальным воровством, обязательно закончится крахом.
odobryam_s 18 марта 2018 | 16:16
Ну вот, хомяки, полюбуйтесь на недалекое наше будущее! Из-за тго, что вам лень задницу от дивана оторвать - наш самовыдвинутый ссарь скоро и не такое устроит.... И, наверное, через годик-другой вы даже в интернете не сможете вонять, как привыкли.... Не пошли на выборы - получите день сурка еще на шесть лет! Ну а Навальный ваш не пропадет! И звание очередное получит, и премию, и орденок поганенький тайным указом.... Бойкотчики недоделанные! Это же надо, свою лень и пассивность называть "борьбой с режимом"! Вы чё, хомячье?
maestro_air 18 марта 2018 | 16:22
odobryam_s: у тебя чо дядя, запор штоль.. чего буянишь то?
odobryam_s 18 марта 2018 | 16:24
maestro_air: Поживем - увидим.... Лично я был бы очень рад ошибиться, но это едва ли.
pro_hanov 18 марта 2018 | 16:16
А ведь и там Мадуру, глядишь, в мае выберут! И будет всенародная радость - будут праздновать победу над внешними и внутренними врагами. Человеческая глупость не имеет границ.
gregor 18 марта 2018 | 16:20
В Венесуэле из-за дефицита наличности появилась еще одна валюта
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Братья по менталитету , мы россияне ,после выборов ,вас догоним быстро .
Вы будете не последними ,а за нами . У вас даже туалетная бумага появится , которая исчезнет в России . Социально близкие народы ,однако .
Все вокруг враги , все каки и бяки . Если бы не они , мы бы ого-го бы ..мы бы .
Если бы не враги вокруг .. . Мы бы ... если бы... ,а то они бы .
odobryam_s 18 марта 2018 | 16:27
gregor: Что это было? Неужели программа нашего "самовыдвиженца"? Я всегда знал, что она есть! А злые языки говорили, что ссарь пополз на очередное переназначение без программы....
maestro_air 18 марта 2018 | 16:47
вставай страна огромная
вставай на смертный бой
со здравым смыслом-сволочью
поднимемся толпой!
Пусть ярость благородная
вскипает как говно
идет война самих с собой
идет давным давно!
Как два различных полюса,
Во всём враждебны мы.
мы даже редко моемся,
и не даём взаймы...
Пусть ярость благородная
вскипает как говно
идет война самих с собой
идет давным давно!
Дадим отпор душителям
Всех путинских идей,
всем трампам и всем меркелям
Насильникам детей!
Пусть ярость благородная
вскипает как говно
идет война самих с собой
идет давным давно!
Не смеют Русты разные
Над Родиной летать,
Навальные заразные
Не смеют поучать!
Пусть ярость благородная
вскипает как говно
идет война самих с собой
идет давным давно!
Гнилой пендосской нечисти
Загоним пулю в зад,
Отребью человечества
пошлём надежный "Град"!
Пусть ярость благородная
вскипает как говно
идет война самих с собой
идет давным давно!
За Путина всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За Русь свою отсталую,
За наш кирдык большой!
Пусть ярость благородная
вскипает как говно
идет война самих с собой
идет давным давно!
встаёт страна огромная
встаёт как вялый член
а если жрать не будет что
сдадимся дружно в плен!
Пусть ярость благородная
вскипает как говно
идет война самих с собой
идет давным давно!