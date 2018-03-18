В Венесуэле из-за дефицита наличности появилась еще одна валюта

Ее выпустил город Элорса недалеко от границы с Колумбией. Мэр Элорсы объявил, что местные жители купили городскую валюту примерно на два миллиарда боливаров, что всего около девяти тысяч долларов по курсу черного рынка. За покупку городской валюты муниципалитет берет комиссию 8%.