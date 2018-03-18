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16:04, 18 марта 2018

Дональд Трамп заявил, что уволенный замглавы ФБР не делал никаких записей на встрече с ним

Президент США написал это в своем Твиттере. В пятницу заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб был уволен за разглашение информации журналистам. По сведениям CNN, он отдал записи бесед с президентом США спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование о возможных связях Дональда Трампа с Россией.

Комментарии

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cypher 18 марта 2018 | 17:18

А Трамп точно в нашем МИДе не стажировался?
Уж больно произношение похоже....

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