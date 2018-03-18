Дональд Трамп заявил, что уволенный замглавы ФБР не делал никаких записей на встрече с ним

Президент США написал это в своем Твиттере. В пятницу заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб был уволен за разглашение информации журналистам. По сведениям CNN, он отдал записи бесед с президентом США спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование о возможных связях Дональда Трампа с Россией.