16:04, 18 марта 2018
Дональд Трамп заявил, что уволенный замглавы ФБР не делал никаких записей на встрече с ним
Президент США написал это в своем Твиттере. В пятницу заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб был уволен за разглашение информации журналистам. По сведениям CNN, он отдал записи бесед с президентом США спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование о возможных связях Дональда Трампа с Россией.
Комментарии1
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cypher 18 марта 2018 | 17:18
А Трамп точно в нашем МИДе не стажировался?
Уж больно произношение похоже....