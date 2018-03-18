Подразделения Свободной сирийской армии, поддерживаемые Турцией, захватили город Африн

Долгое время этот населенный пункт оставался под контролем сирийских курдов. Операция «Оливковая ветвь» с активным участием турецких военных шла два месяца.

Силы турецкой армии и оппозиционных как к Асаду, так и к курдам сил Свободной сирийской армии взяли центр города этим утром. Сейчас идет зачистка территории от курдских ополченцев, которых Анкара считает террористической группировкой. Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что операция увенчалась успехом. Ранее он говорил, что турецкие войска и их союзники непременно отобьют эту территорию вблизи своей границы.

Более 150 тысяч жителей Африна в последние дни бежали из города. Местные источники сообщают, что в ходе боев за центральные кварталы погибли по меньшей мере 280 гражданских лиц.

Турецкие власти эти сообщения не подтверждают. Военные и политическое руководство страны считает представителей отрядов курдской народной самообороны частью запрещенной Рабочей партии Курдистана, которая уже несколько десятилетий борется за курдскую автономию на юго-востоке Турции.

Курдские отряды народной самообороны занимали Африн с 2012 года. В Анкаре настаивают на том, что курды не должны входить в состав коалиции, которая противостоит террористической группировке «Исламское государство».