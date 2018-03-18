Подразделения Свободной сирийской армии, поддерживаемые Турцией, захватили город Африн
Долгое время этот населенный пункт оставался под контролем сирийских курдов. Операция «Оливковая ветвь» с активным участием турецких военных шла два месяца.
Силы турецкой армии и оппозиционных как к Асаду, так и к курдам сил Свободной сирийской армии взяли центр города этим утром. Сейчас идет зачистка территории от курдских ополченцев, которых Анкара считает террористической группировкой. Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что операция увенчалась успехом. Ранее он говорил, что турецкие войска и их союзники непременно отобьют эту территорию вблизи своей границы.
Более 150 тысяч жителей Африна в последние дни бежали из города. Местные источники сообщают, что в ходе боев за центральные кварталы погибли по меньшей мере 280 гражданских лиц.
Турецкие власти эти сообщения не подтверждают. Военные и политическое руководство страны считает представителей отрядов курдской народной самообороны частью запрещенной Рабочей партии Курдистана, которая уже несколько десятилетий борется за курдскую автономию на юго-востоке Турции.
Курдские отряды народной самообороны занимали Африн с 2012 года. В Анкаре настаивают на том, что курды не должны входить в состав коалиции, которая противостоит террористической группировке «Исламское государство».
Комментарии7
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post_v 18 марта 2018 | 16:06
у турок "есть договоренность с российскими друзьями" о взятии Африна?
а "российские друзья" об этом знают?
evgolius7 18 марта 2018 | 16:09
Это турецко-российская борьба...вольный стил.
То поборет...то их поборют...
Потом опять и опять....главное борьба.
Главное призовые для борцунов.
kottigr1 18 марта 2018 | 16:28
post_v: Никакого захвата не было.. Просо кто-то сказал сирийцам, что в Африне можно проголосовать за Путина... Смели всё на своём пути... Так сильно хотели.
post_v 18 марта 2018 | 16:10
"…И теперь он опять смотрит на проливы и на Европу с кормы …. хищным полубезумным взглядом красноватых глаз. Освеженная французскими займами позолота блестит на его перьях: Георгий Победоносец бодро скачет на тонконогом коне навстречу победам. Гербы покоренных царств теснятся на крыльях, очищая место турецкому полумесяцу, данцигским ключам и галицийским колосьям. Двуглавый орел шевелит крыльями, готовясь к своему пятьдесят третьему военному полету...
Но побед не будет. Год Цусимы и Порт-Артура висит на крыльях орла неодолимым грузом истории. Военное могущество двуглавого хищника оказалось мишурным. Он сам себя сожрал, пытаясь ударами крепких клювов задержать движущий Россию исторический ход…"
(из романа Леонида Соболева «Капитальный ремонт»)
tag188 18 марта 2018 | 16:11
Приходят сообщения (подкрепленные фотографиями), что под Дамаском сбили военный самолет.
spec71205 18 марта 2018 | 16:21
...блин кто угодно только не турки! -это первые придатели. Ихний правител в свое время за вареник Екатерины отдал ей Крым. Сдал как чурка СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ. ..а когда понял какой косяк кинул его замочили черные евнухи!
ginbin_ 18 марта 2018 | 16:35
А за путина они проголосовали?