16:03, 18 марта 2018
В Петербурге десятки избирателей обнаружили, что по спискам они живут в Ингушетии и Дагестане
Некоторых без их ведома выписали также в Эстонию, Лативию, Финляндию и Египет, сообщает издание «Медиазона» со ссылкой на члена одной из территориальных комиссий. На другом участке жильцы целого дома оказались приписанными к республикам Северного Кавказа, передает издание «Фонтанка».
Комментарии28
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gvs 18 марта 2018 | 16:05
Хорошо же ЦИК явку поднимает! )))
kottigr1 18 марта 2018 | 16:11
gvs: В.В.Путин - Чичиков наших дней...
maestro_air 18 марта 2018 | 16:17
хорошо не на кладбище...
neon001 18 марта 2018 | 16:31
maestro_air: кладбища уже проголосовали
romashka__ 18 марта 2018 | 16:47
Позорище.
seryj_wolk 18 марта 2018 | 16:17
kottigr1: Выборы, похожие на фарс. Легитимности Путину так и не удастся добиться!
gonduras_on_kolima 18 марта 2018 | 16:25
Се ли ви: невозможно иметь под боком мост им. Кадырова и при этом полностью отгородиться от кадыровщины.
Рашистские выборные бантустаны своё дело делают.
ur_sus 18 марта 2018 | 16:27
kottigr1:
//В Петербурге десятки избирателей обнаружили, что по спискам они живут в Ингушетии и Дагестане//
Уже ВСЕ россияне живут в Чечне и Дагестане: судя по высказываниям и поведению кадырчика Россия уже давно провинция ичкерии.
evgolius7 18 марта 2018 | 16:06
В Петербурге десятки избирателей обнаружили, что по спискам они живут в Ингушетии и Дагестане...
Скоро видно начнут переселять русских туда , а их сюда....
Какие дальновидные у нас патриоты....отомстят за их переселение....
А Путин спит...и чмокает о величии.
vezdehod 18 марта 2018 | 16:11
Откат нормальный...Хорошо, что не отправили на Луну.
daos15 18 марта 2018 | 16:07
Имя ЧЛЕНА можно? И имена жильцов ...))))
her 18 марта 2018 | 16:24
daos15: Имя ЧЛЕНА можно? И имена жильцов ...))))
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Чувак, ты все еще продолжаешь лизать путинскую власть? :-)
cattt 18 марта 2018 | 16:07
Все, Это происходит на территории Империи Лжи и не чего тут удивляться.
popov_m 18 марта 2018 | 16:11
"Возгордились" наверно!!!
ostapbey 18 марта 2018 | 16:12
И чему удивляться???
ФЕДЕРАЦИЯ!!!!!
К чему прикрепили, тот и барин.
Имеет право!!
Даже..
krestianin_067rus Михаил Никитин 18 марта 2018 | 16:15
Не, ну не странно?! Сверхзвуковую ракету по силам слепить, а простой список: Иванов, Петров, Сидоров - задача неразрешимая! ;)))
maestro_air 18 марта 2018 | 16:19
krestianin_067rus: диалектика однако!!!
gonduras_on_kolima 18 марта 2018 | 16:31
krestianin_067rus: // Не, ну не странно?! Сверхзвуковую ракету по силам слепить, а простой список: Иванов, Петров, Сидоров - задача неразрешимая! ;))) //
Здесь есть своя логика: и ракета, и список, походу хаотично маневрируют.
tbedtlbrnjdf 18 марта 2018 | 16:22
И что в этом криминального, если они из тех мест? Нужно вовремя обращаться в паспортный стол за регистрацией смены адреса, а не жить без прописки по году. ЭхоМразей как выдаст неизвестно что и думает, что она умнее всех, а на самом деле все эхомразевцы тупы и злобны как шакалы.
kottigr1 18 марта 2018 | 16:34
tbedtlbrnjdf: тупы и злобны как шакалы
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Далеко не все такие как ты...
captainobvious 18 марта 2018 | 16:23
где граждане бОльшую часть времени в году проводят, туда их и вписали ))
если некоторые питерцы (которых я лично знаю) не вылезают из Финляндии и Эстонии месяцами, то так тому и быть...
shlevet 18 марта 2018 | 16:23
Как они это обнаружили?
nns33 18 марта 2018 | 16:28
Мошенники,а как иначе? Это не выборы. Их надо просто отменять.Такого быть не может у адекватных людей.Мало того,что мошенники,так ещё и глупые.
anemon 18 марта 2018 | 16:34
И кто же это сделал, а, Элла Александровна, честная наша?
bekipp 18 марта 2018 | 16:34
Вернёт на марше
testmeter 18 марта 2018 | 16:37
Так и есть. Привыкайте. В Грозном на всех места не хватит
a_111111 18 марта 2018 | 16:58
Ну если обеспечат финское гражданство?
yuri12 18 марта 2018 | 17:04
a_111111: А если египетское? )))