//В Петербурге десятки избирателей обнаружили, что по спискам они живут в Ингушетии и Дагестане//

Некоторых без их ведома выписали также в Эстонию, Лативию, Финляндию и Египет, сообщает издание «Медиазона» со ссылкой на члена одной из территориальных комиссий. На другом участке жильцы целого дома оказались приписанными к республикам Северного Кавказа, передает издание «Фонтанка».