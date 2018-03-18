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16:03, 18 марта 2018

В Петербурге десятки избирателей обнаружили, что по спискам они живут в Ингушетии и Дагестане

Некоторых без их ведома выписали также в Эстонию, Лативию, Финляндию и Египет, сообщает издание «Медиазона» со ссылкой на члена одной из территориальных комиссий. На другом участке жильцы целого дома оказались приписанными к республикам Северного Кавказа, передает издание «Фонтанка».

Комментарии

28

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gvs 18 марта 2018 | 16:05

Хорошо же ЦИК явку поднимает! )))

kottigr1 18 марта 2018 | 16:11

gvs: В.В.Путин - Чичиков наших дней...

maestro_air 18 марта 2018 | 16:17

хорошо не на кладбище...

neon001 18 марта 2018 | 16:31

maestro_air: кладбища уже проголосовали

romashka__ 18 марта 2018 | 16:47

Позорище.

seryj_wolk 18 марта 2018 | 16:17

kottigr1: Выборы, похожие на фарс. Легитимности Путину так и не удастся добиться!

gonduras_on_kolima 18 марта 2018 | 16:25

Се ли ви: невозможно иметь под боком мост им. Кадырова и при этом полностью отгородиться от кадыровщины.
Рашистские выборные бантустаны своё дело делают.

ur_sus 18 марта 2018 | 16:27

kottigr1:
//В Петербурге десятки избирателей обнаружили, что по спискам они живут в Ингушетии и Дагестане//

Уже ВСЕ россияне живут в Чечне и Дагестане: судя по высказываниям и поведению кадырчика Россия уже давно провинция ичкерии.

evgolius7 18 марта 2018 | 16:06

В Петербурге десятки избирателей обнаружили, что по спискам они живут в Ингушетии и Дагестане...

Скоро видно начнут переселять русских туда , а их сюда....
Какие дальновидные у нас патриоты....отомстят за их переселение....
А Путин спит...и чмокает о величии.

vezdehod 18 марта 2018 | 16:11

Откат нормальный...Хорошо, что не отправили на Луну.

daos15 18 марта 2018 | 16:07

Имя ЧЛЕНА можно? И имена жильцов ...))))

her 18 марта 2018 | 16:24

daos15: Имя ЧЛЕНА можно? И имена жильцов ...))))
-------------
Чувак, ты все еще продолжаешь лизать путинскую власть? :-)

cattt 18 марта 2018 | 16:07

Все, Это происходит на территории Империи Лжи и не чего тут удивляться.

popov_m 18 марта 2018 | 16:11

"Возгордились" наверно!!!

ostapbey 18 марта 2018 | 16:12

И чему удивляться???
ФЕДЕРАЦИЯ!!!!!
К чему прикрепили, тот и барин.
Имеет право!!
Даже..

krestianin_067rus Михаил Никитин 18 марта 2018 | 16:15

Не, ну не странно?! Сверхзвуковую ракету по силам слепить, а простой список: Иванов, Петров, Сидоров - задача неразрешимая! ;)))

maestro_air 18 марта 2018 | 16:19

krestianin_067rus: диалектика однако!!!

gonduras_on_kolima 18 марта 2018 | 16:31

krestianin_067rus: // Не, ну не странно?! Сверхзвуковую ракету по силам слепить, а простой список: Иванов, Петров, Сидоров - задача неразрешимая! ;))) //
Здесь есть своя логика: и ракета, и список, походу хаотично маневрируют.

(комментарий скрыт)

tbedtlbrnjdf 18 марта 2018 | 16:22

И что в этом криминального, если они из тех мест? Нужно вовремя обращаться в паспортный стол за регистрацией смены адреса, а не жить без прописки по году. ЭхоМразей как выдаст неизвестно что и думает, что она умнее всех, а на самом деле все эхомразевцы тупы и злобны как шакалы.

kottigr1 18 марта 2018 | 16:34

tbedtlbrnjdf: тупы и злобны как шакалы
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Далеко не все такие как ты...

captainobvious 18 марта 2018 | 16:23

где граждане бОльшую часть времени в году проводят, туда их и вписали ))
если некоторые питерцы (которых я лично знаю) не вылезают из Финляндии и Эстонии месяцами, то так тому и быть...

shlevet 18 марта 2018 | 16:23

Как они это обнаружили?

nns33 18 марта 2018 | 16:28

Мошенники,а как иначе? Это не выборы. Их надо просто отменять.Такого быть не может у адекватных людей.Мало того,что мошенники,так ещё и глупые.

anemon 18 марта 2018 | 16:34

И кто же это сделал, а, Элла Александровна, честная наша?

bekipp 18 марта 2018 | 16:34

Вернёт на марше

testmeter 18 марта 2018 | 16:37

Так и есть. Привыкайте. В Грозном на всех места не хватит

a_111111 18 марта 2018 | 16:58

Ну если обеспечат финское гражданство?

yuri12 18 марта 2018 | 17:04

a_111111: А если египетское? )))

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