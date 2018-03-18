После вброса на избирательном участке в подмосковных Люберцах все бюллетени были аннулированы
После вброса на избирательном участке в подмосковных Люберцах все бюллетени были аннулированы, а сама урна – опечатана. Однако далеко не везде власти оперативно реагируют на нарушения. Массовые подвозы и вбросы фиксируются видеокамерами и наблюдателями.
На одном из участков в Кемерове члены комиссии активно вбрасывают бюллетени – это зафиксировала видеокамера. На другом участке, наблюдателя стараются мягко «нейтрализовать» — постоянно пытаются вывести на улицу и уже отобрали у девушки стул. Также появилась информация о новых вбросах в Тюмени и татарстанском Чистополе. В Дагестане группе избирателей последовательно удалось проголосовать сразу на двух соседних участках.
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В Грозном официальные данные о явке более чем в три раза расходятся с подсчетами независимых наблюдателей. Там некоторые избиратели жаловались на принуждение к голосованию, а утром за приходящими на участок военнослужащими пристально наблюдал командир воинской части, который отмечал их в списках. Из Махачкалы поступают сообщения о массовых подвозах избирателей. То же самое происходит в Петрозаводске, Краснодаре и Череповце.
Наблюдатели в разных городах России жалуются на препятствия, которые им чинят на избирательных участках и угрозы.
В Махачкале наблюдатели зафиксировали вброс бюллетеней на одном из участков. Они пишут в соцсетях, что приехали около 50 спортсменов-борцов, которые силой не пускали наблюдателей к урнам и отобрали у них технику. Один из наблюдателей утверждает, что полицейские там были, но не вмешивались. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.
Комментарии45
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ys171717 18 марта 2018 | 16:04
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих, а реально 72% (планка бедности тут в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на 17-ть пунктов выше платные тролли в комментах спамят как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Он боится только низкой явки, которая делает его слабым перед лицом окружения. А потому: только БОЙКОТ!
КОПИРУЙТЕ это сообщение в свои комменты по-максимуму, а если не согласны с бойкотом - удалите одно предложение про него.
vezdehod 18 марта 2018 | 16:09
Всё равно наш ЦИК сделает своё подлое дело и Явка будет в пределах дозволенного, но - не такой на которую расчитывает царь батюшка.
romashka__ 18 марта 2018 | 16:14
Молодежь сгоняют на выборы, стариков возят автобусами, силовиков приводят строем. Фальсификат 100% будет при окончательном подсчете голосов.
Нам сегодня НЕОДНОКРАТНО звонили в дверь, начиная с 7.30 утра. И так всем жильцам дома.
Все признаки спецоперации и захвата власти.
neburzhui2 18 марта 2018 | 16:17
На свою толстую жопу приключения ищут холуи.
minerr 18 марта 2018 | 16:27
neburzhui2: На другом участке, наблюдателя стараются мягко «нейтрализовать» — постоянно пытаются вывести на улицу и уже отобрали у девушки стул.
_____
Кого, интересно, Эхо.набрало на работу? О чём вообще идёт речь?
vsveter 18 марта 2018 | 16:30
romashka__: Если врёте, так хотя бы город назовите.
edyatel 18 марта 2018 | 16:47
romashka__: У нас никто и никого не сгонял.
Мне даже некоторых было жалко...
Ветхие старухи едва шагали по гололёду,
но перлись на участок, как будто и правда решалась их судьба.
andrey_yrich__a 18 марта 2018 | 16:59
//romashka__: Нам сегодня НЕОДНОКРАТНО звонили в дверь...//
Зачем же ты выбрал для проживания Свидомию? ...
edyatel 18 марта 2018 | 16:43
vezdehod: Его устроит и явка в 5% поскольку низшего порога нет и не будет.
И легитимность определяется другими процентами.
Хотя я уверен, что если кто-то из других кандидатов наберёт больше 50% президентом всё
равно будет Путин.
Вспомните как Ельцин не прошёл в Верховный совет, так сразу же нашёлся подлец,
который уступил ему своё место.
Так что вы зря волнуетесь....
etofeasko 18 марта 2018 | 16:09
После вброса на избирательном участке в подмосковных Люберцах все бюллетени были аннулированы, а сама урна – опечатана. Однако далеко не везде власти оперативно реагируют на нарушения. Массовые подвозы и вбросы фиксируются видеокамерами и наблюдателями.
Эхо может хватит вбросов?
Источник уточните хотя бы информации?
zapadnay 18 марта 2018 | 16:18
Ничего другого и не ждали. Камеры фиксируют: жульничество и подлог. Зачем приличным людям в этом участвовать?
pavelmistery 18 марта 2018 | 16:21
etofeasko: Смотрите на эхе тему "Президентские выборы в России. ОНЛАЙН", там есть видео, указаны номера участков и адреса.
romashka__ 18 марта 2018 | 16:11
Молодежь сгоняют на выборы, стариков возят автобусами, силовиков приводят строем. Фальсификат 100% будет при окончательном подсчете голосов.
Нас сегодня НЕОДНОКРАТНО звонили в дверь, начиная с 7.30 утра. И так всем жильцам дома.
Все признаки спецоперации и захвата власти.
nanaryfive 18 марта 2018 | 16:20
romashka__: Ромашка - ты в жопе. Явка более чем хорошая.
kottigr1 18 марта 2018 | 16:23
nanaryfive: Явка более чем хорошая.
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Пришло уже 146% избирателей... Пора сбавлять темп.
anemon 18 марта 2018 | 16:25
nanaryfive: Посмотри прямую трансляцию о явке, где закончилось голосование (Дальний Восток, с приближением к Уралу, где уже 20-00 по местному времени): от 11 до 45%. Даже 50 нет ни на одном!
mark60n 18 марта 2018 | 16:58
anemon: Избирателям европейской части России есть на кого равняться: по данным на 18.00 Сахалин, Приморье, Хабаровский край и Еврейская автономная область показали явку почти в 60%, на Колыме она составила 65,7%. Явка на президентских выборах в Уральском федеральном округе и примыкающих регионах Приволжского федерального округа по состоянию на 15.00 по местному времени превысила 50%.
idaforever 18 марта 2018 | 16:29
nanaryfive: из-за загонов
мои соседки - училка и налоговая инспектор - начальство велело отзвониться и потом в своих списках ставили галочки
поэтому эта явка - методом изнасилования
shlevet 18 марта 2018 | 16:36
idaforever: //....начальство велело отзвониться...//
Что мешает им отзвониться, не ходя?
hope2018 18 марта 2018 | 16:45
shlevet: они так не умеют, ибо холуйство и страх у всех бюджетников на первом месте
edyatel 18 марта 2018 | 16:49
romashka__: Что её захватывать, она давно захвачена.
etofeasko 18 марта 2018 | 16:13
ys171717:
потому: только БОЙКОТ!
бойкот провалился вафля.
Явка запредельная - меняй методичку.
pavelmistery 18 марта 2018 | 16:23
etofeasko: Обычно минимальная явка ниже 50%. А на данный момент всего 34%
pavelmistery 18 марта 2018 | 16:52
pavelmistery: НЕ ниже*
shlevet 18 марта 2018 | 16:21
ys171717: Дебил, в Нью-Йорке оплакивают жертв катастрофы вертолета и следят за судьбой мэра-вора, а ты тут чалишься на нашем сайте, пытаясь урвать последние сребреники с хозяев
patrik03 18 марта 2018 | 16:04
После вброса на избирательном участке в подмосковных Люберцах все бюллетени были аннулированы...
Кто-нибудь верит этой грязножопой мрази?
rassvet_12 18 марта 2018 | 16:07
patrik03: Я верю, либерасты вбрасывают за либерастов.
pushok1971 18 марта 2018 | 16:08
patrik03: Все на вырабы пересидента! Выбросьте свой голос, свою свободу, и свои права на ближайшие 6 лет в урну!
rassvet_12 18 марта 2018 | 16:10
pushok1971: Подставь попу дяде Сэму и насладись сэксом!
compare 18 марта 2018 | 16:14
rassvet_12: а что,вам нравится,когда вас "повар" теребит,куда попало? ох ты,гомчик непутевый.еще рекламируешь свой грех!
guzapaya 18 марта 2018 | 17:15
rassvet_12: странно, что все, кто под "дядей Сэмом", живут на 4 порядка лучше вас, например грузчик в порту Гамбурга: 4-х комнатная квартира,3 детей, приличный VW Passat,2 раза в год теплые страны. Покажи мне русского рабочего-патриота с таким качеством жизни.Да и ест немец не патриотичное пальмовое масло.
bozman_xl 18 марта 2018 | 16:10
Фальсификации на выборах.- это уголовное преступление! Всем фальсификаторам награду - по пятёрочке, как минимум! Если это ещё и учителя - отстранить навечно от детей в школах!
astet 18 марта 2018 | 16:11
patrik03: в смысле единороссы не настолько порядочны,
чтобы следовать закону?
Даже, если это и так,
не все они "грязножопая мразь".
Будьте снисходительнее к жуликам из ЕР!
rassvet_12 18 марта 2018 | 16:15
astet: Все скоты, кто в выборах учавствует! Электорат, то важно!
ostapbey 18 марта 2018 | 16:17
patrik03: да и ботоксной к тому же,,
Даже.
sasass 18 марта 2018 | 16:11
Это все происходит в УИКах , а что будет происходить в ТИКах , а потом ЦИКах одному Богу известно - там ведь наблюдателей на пушечный выстрел не подпускают...
equus 18 марта 2018 | 16:19
sasass:
Ещё вчера наc заверяли, что эти выборы будут абсолютно чисты и непорочны, как сама мадемуазель Памфилова...
edyatel 18 марта 2018 | 17:05
sasass: У нас никто и никого не сгонял. И наблюдателей хватает.
А явка необычно высокая.
Мне даже некоторых было жалко...
Ветхие старухи едва шагали по гололёду,
но перлись на участок, как будто и правда решалась их судьба.
max3446 18 марта 2018 | 16:11
Наверное вброс боевики ничтожества наврального сделали. не даром ведь в штабах этого мерзкого унылого днищенского дна фальшивые бюллетени находили. Как же я и все человечество ненавидит этого мутанта с 46 размером ноги и его миньонов боевиков
ostapbey 18 марта 2018 | 16:19
max3446: миньон с размером ноги 34 доволен?
Чтоб хоть даже!!!
И туды ж!!
Аж..
skanon 18 марта 2018 | 16:14
Безмозглые пропутлеровские училки сами себя "надувают": результаты давно распределены по территориям, участкам и утверждены!
edyatel 18 марта 2018 | 17:08
skanon: А зачем что-то надувать?
Его устроит и явка в 5% поскольку низшего порога нет и не будет.
И легитимность определяется другими процентами.
Хотя я уверен, что если кто-то из других кандидатов наберёт больше 50% президентом всё
равно будет Путин.
Вспомните как Ельцин не прошёл в Верховный совет, так сразу же нашёлся подлец,
который уступил ему своё место.
Так что вы зря волнуетесь....
cautoff 18 марта 2018 | 16:29
Считаю, есть смысл сходить на Ваш избирательный участок за последние полчаса до окончания голосования и убедиться, что от Вас, от вашей квартиры не проголосовали ложные "избиратели". Такие нарушения уже имели место на предыдущих выборах. В этих преступлениях принимают участие нечистоплотные сотрудницы избирательных комиссий, которых надо ловить, обнаружив отметку в журнале о якобы уже выданном Вам бюллетене.
Если обнаружили нарушение, можно, например, обратиться к наблюдателю, написать в "Карту нарушений" - kartanarusheniy.org, сообщить на их Горячую линию 8 800 333-33-50
(UPD: специально для убежденных бойкотеров - брать бюллетень, отмечаться и голосовать необязательно (!) )
andrey_yrich__a 18 марта 2018 | 16:53
Свидомые питаются фейками. Говорят, очень вкусно...
pnh__ptn 18 марта 2018 | 16:58
Совершаются государственные преступления, а они сопли жуют.