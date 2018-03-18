После вброса на избирательном участке в подмосковных Люберцах все бюллетени были аннулированы, а сама урна – опечатана. Однако далеко не везде власти оперативно реагируют на нарушения. Массовые подвозы и вбросы фиксируются видеокамерами и наблюдателями.

На одном из участков в Кемерове члены комиссии активно вбрасывают бюллетени – это зафиксировала видеокамера. На другом участке, наблюдателя стараются мягко «нейтрализовать» — постоянно пытаются вывести на улицу и уже отобрали у девушки стул. Также появилась информация о новых вбросах в Тюмени и татарстанском Чистополе. В Дагестане группе избирателей последовательно удалось проголосовать сразу на двух соседних участках.

В Грозном официальные данные о явке более чем в три раза расходятся с подсчетами независимых наблюдателей. Там некоторые избиратели жаловались на принуждение к голосованию, а утром за приходящими на участок военнослужащими пристально наблюдал командир воинской части, который отмечал их в списках. Из Махачкалы поступают сообщения о массовых подвозах избирателей. То же самое происходит в Петрозаводске, Краснодаре и Череповце.

Наблюдатели в разных городах России жалуются на препятствия, которые им чинят на избирательных участках и угрозы.

В Махачкале наблюдатели зафиксировали вброс бюллетеней на одном из участков. Они пишут в соцсетях, что приехали около 50 спортсменов-борцов, которые силой не пускали наблюдателей к урнам и отобрали у них технику. Один из наблюдателей утверждает, что полицейские там были, но не вмешивались. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.