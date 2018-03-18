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15:32, 18 марта 2018

Первые президентские выборы в Зимбабве после ухода лидера страны Роберта Мугабе назначены на июль

Это объявил действующий президент Эммерсон Мнангагва. 93-летний Роберт Мугабе, который управлял страной с 1987 года, в прошлом году был вынужден под давлением военных покинуть свой пост.

Комментарии

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nikitin43 18 марта 2018 | 15:37

расея равняется на Африку , лет через дцать и у нас мугабка питерская сотрётся ...

able_seamans 18 марта 2018 | 15:41

nikitin43: А в морозной Снегерии они в самом разгаре :)))

evgolius7 18 марта 2018 | 15:38

Может Путин успеет и на те выборы?
Зимбабву поднимать с колен!

odobryam_s 18 марта 2018 | 15:41

Зимбабвиец и русский - близнецы-братья! И тому, и другому начхать на судьбу страны, оба голосуют за очередного "незаменимого"....

vvpvvp1848 18 марта 2018 | 15:50

муГаБэ Второй – вечно живой!
А дарит ему свои жизни
Вечно живой, еле живой
Единокторат Отчизны…
гарик

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