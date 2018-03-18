15:32, 18 марта 2018
Первые президентские выборы в Зимбабве после ухода лидера страны Роберта Мугабе назначены на июль
Это объявил действующий президент Эммерсон Мнангагва. 93-летний Роберт Мугабе, который управлял страной с 1987 года, в прошлом году был вынужден под давлением военных покинуть свой пост.
Комментарии5
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nikitin43 18 марта 2018 | 15:37
расея равняется на Африку , лет через дцать и у нас мугабка питерская сотрётся ...
able_seamans 18 марта 2018 | 15:41
nikitin43: А в морозной Снегерии они в самом разгаре :)))
evgolius7 18 марта 2018 | 15:38
Может Путин успеет и на те выборы?
Зимбабву поднимать с колен!
odobryam_s 18 марта 2018 | 15:41
Зимбабвиец и русский - близнецы-братья! И тому, и другому начхать на судьбу страны, оба голосуют за очередного "незаменимого"....
vvpvvp1848 18 марта 2018 | 15:50
муГаБэ Второй – вечно живой!
А дарит ему свои жизни
Вечно живой, еле живой
Единокторат Отчизны…
гарик