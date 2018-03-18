15:31, 18 марта 2018
Бывший замглавы ФБР передал следствию записи бесед с Дональдом Трампом
Эндрю Маккейб отдал спецпрокурору Роберту Мюллеру также заметки, которые делал на работе. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
На днях Маккейб был уволен. В Минюсте заявили, что он разглашал информацию прессе и не был откровенен под присягой. Тем временем, как передает «Вашингтон пост», два конгрессмена предложили работу Маккейбу, чтобы он смог дотянуть до выхода на пенсию и получить полное пособие.
Комментарии2
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abuvgrobu 18 марта 2018 | 15:44
Создается такое впечатление, что там каждый следит за каждым, пишет на него компромат, возможно и очень часто в том числе и для того, чтобы защититься в случае нападения ближнего..
gonduras_on_kolima 18 марта 2018 | 15:53
Если Хутин по глубине и размаху мышления тактик, то Трамп всего лишь рефлексист.
По методологии Хутин индуктивист, а Трамп всё тот же рефлексист.
Хутин плохо соответствует должности руководителя страны, а Трампа вообще нельзя подпускать к такой работе.
Зная инфу о МакКейбе, Трампу следовало с него пылинки сдувать, а далее, когда наступит срок, отправить на пенсию с почётом, наградой и золотым парашютом.
Вот тогда был бы большой шанс, что тот промолчит, хотя бы из чувства благодарности.
А теперь, когда его по-издевательски уволили за 2 дня до реального дембеля - он из штанов выпрыгнет, чтобы утопить обидчика, а заодно прославиться.
Что до формальной карьеры МакКейба, то уже нашлись сенаторы, которые предложили взять его на госслужбу, чтобы набрать нужную выслугу и получить пенсию.
Уже очевидно, что стратегически, если есть задача утопить Трампа, то проще всего подождать, пока он сам утонет.