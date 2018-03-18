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15:31, 18 марта 2018

Государственные телеканалы, рассказывая о выборах, показывают деятелей культуры и спорта, пришедших на участки

Государственные телеканалы, рассказывая о выборах, сегодня показывают не только политиков, но и деятелей культуры и спорта, пришедших на участки. При этом в новостных сюжетах в основном упоминаются артисты, режиссеры, хоккеисты из числа тех, кто является доверенными лицами одного кандидата в президенты – Владимира Путина. При этом их статус в репортажах не указывается.

Комментарии

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odobryam_s 18 марта 2018 | 15:35

Вот деятели культуры пришли, нашли время. А хомяки сейчас на диване лежат, бойкотируют, мля! А потом будут яростно строчить свои паскудные комменты, про "цирк" и "нелигитимность"....

nikitin43 18 марта 2018 | 15:41

odobryam_s: народишко в осадке после применения кокса и бинарного новичка в мозги расеян с помощью соловьиного поноса . это проходит , уже проходили в 1991 году .

odobryam_s 18 марта 2018 | 15:43

nikitin43: Ну так сходи на выборы-то! Покажи, что не один только соловьиный понос в башке, а еще и готовность выразить свое мнение используя редкую возможность!

kottigr1 18 марта 2018 | 15:36

Чем старее дедушка, тем бездарнее шоу...

rassvet_12 18 марта 2018 | 15:39

kottigr1: Свободу Наде Савченко! Сатрапы, кгововая СБУ!

midnightblues 18 марта 2018 | 15:41

kottigr1: Идиоты с шестом
и дебилы со штангой
Прав был Бердяев-не так страшен большевизм,как его развал

rassvet_12 18 марта 2018 | 15:44

midnightblues: Бердяев практиковал не традиционный секс, сатанистом был...

odobryam_s 18 марта 2018 | 15:50

rassvet_12: И что, даже если так? А Мусоргский, например, бухал по-черному, Чайковский - тоже не идеал.... Но страна и мир помнят и ценят их совсем за другие заслуги!

rassvet_12 18 марта 2018 | 15:52

odobryam_s: Чайковский божественен, я согласен! Бердяев грязный писака.

odobryam_s 18 марта 2018 | 15:45

midnightblues: Нет. Хуже всего - такие как ты! Ленивые, вечно недовольные идиоты с клавиатурой и дебилы у монитора! Вот от вас-то и больше всего вреда стране и вообще, поганого смрада в Интернете!

lion64___3 18 марта 2018 | 15:36

Были сегодня на выборах, голосовали против солнцеликих, ксюшадей и прочих гриш с ититовыми.

odobryam_s 18 марта 2018 | 15:39

lion64___3: Правильно. Нет там достойных такой должности! Но сходить и выразить это - просто обязательно нужно!

gvs 18 марта 2018 | 15:36

Деятели культуры и спорта - это Мединский и Мутко? )))

midnightblues 18 марта 2018 | 15:43

gvs: Это обычное дело при фазе Обскурации
Когда Рим разваливался,тоже все было набито маргиналами и шлюхами

rassvet_12 18 марта 2018 | 15:37

Госканалам насрать на Ксюшу или кого там? Можно понять. Так везде в мире, лохам нет места в эфире, нет квот!

soshse 18 марта 2018 | 15:40

rassvet_12: А чмошникам типа вас, есть место?

rassvet_12 18 марта 2018 | 15:42

soshse: Поцелуй в жопу Надю Савченко.

el_borz 18 марта 2018 | 15:39

Деятели культуры и спортсмены, это приспособленцы живущие за счет своих лизоблюдских навыков за счет государства и народа.Так было всегда, так и сейчас.
Отношение интеллегенции к власти и есть показатель уровня свободы в гражданском обществе..

odobryam_s 18 марта 2018 | 15:48

el_borz: Ну ты-то, само собой гигант мысли и отец русской демократии! Ишь как ловко всех по полкам расставил, недоумок! Ты-то что сделал в жизни? Даже на выборы-то, небось, поленился пойти....

andy66 18 марта 2018 | 15:41

У каждого шоу должны быть свои зазывалы )))

abuvgrobu 18 марта 2018 | 15:41

Кому в наша время очень сладко живется, тот и вынужден на экранах светиться с заверениями в верности. Своеобразная плата благополучие и достаток. Очень часто не очень заслуженный, на мой взгляд..

vvpvvp1848 18 марта 2018 | 15:47

От самозванца(2012) до самовыдвиженца(2018) к пожизненному вождю(2024) путь не долог, если Народ надежно превращен ТВ-пургой в Едино-электорат 86%
...пургу нынче измеряют в твердой валюте #часыПескова

ilja13 18 марта 2018 | 15:47

Наверно не совсем случайно В.И. Ульянов (Ленин) сказал, что интеллигенция - г-но. Конечно, современную шоблу вряд ли можно назвать интеллигенцией - так, быдло с образованием и ничего более. Но как поносит.....

odobryam_s 18 марта 2018 | 15:53

ilja13: Причем у некоторых вместо образования - купленные дипломы и ворованные диссертации! И почти вся эта убогая интеллигенция ментально застряла в "совке", изленилась, спилась и не способна ни на что.

gregor 18 марта 2018 | 15:52

Государственные телеканалы, рассказывая о выборах, показывают деятелей культуры и спорта, пришедших на участки
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Это в смысле ...увидел Вася по телевизору , как Третьяк с Кабаевой пришли голосовать и ........ побежал тоже ,как и они ..... . Своего мОзга нет , самостоятельно не соображает , вот телевизор как бы указывает ,что Вася должен делать . Да......... как себе представляют власти свой электорат ,его уровень и адекватность . Хотя .... может телевизор и прав , так и есть на самом деле .
Вот 86 % не дадут соврать .

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