15:31, 18 марта 2018
Государственные телеканалы, рассказывая о выборах, показывают деятелей культуры и спорта, пришедших на участки
Государственные телеканалы, рассказывая о выборах, сегодня показывают не только политиков, но и деятелей культуры и спорта, пришедших на участки. При этом в новостных сюжетах в основном упоминаются артисты, режиссеры, хоккеисты из числа тех, кто является доверенными лицами одного кандидата в президенты – Владимира Путина. При этом их статус в репортажах не указывается.
Комментарии25
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odobryam_s 18 марта 2018 | 15:35
Вот деятели культуры пришли, нашли время. А хомяки сейчас на диване лежат, бойкотируют, мля! А потом будут яростно строчить свои паскудные комменты, про "цирк" и "нелигитимность"....
nikitin43 18 марта 2018 | 15:41
odobryam_s: народишко в осадке после применения кокса и бинарного новичка в мозги расеян с помощью соловьиного поноса . это проходит , уже проходили в 1991 году .
odobryam_s 18 марта 2018 | 15:43
nikitin43: Ну так сходи на выборы-то! Покажи, что не один только соловьиный понос в башке, а еще и готовность выразить свое мнение используя редкую возможность!
kottigr1 18 марта 2018 | 15:36
Чем старее дедушка, тем бездарнее шоу...
rassvet_12 18 марта 2018 | 15:39
kottigr1: Свободу Наде Савченко! Сатрапы, кгововая СБУ!
midnightblues 18 марта 2018 | 15:41
kottigr1: Идиоты с шестом
и дебилы со штангой
Прав был Бердяев-не так страшен большевизм,как его развал
rassvet_12 18 марта 2018 | 15:44
midnightblues: Бердяев практиковал не традиционный секс, сатанистом был...
odobryam_s 18 марта 2018 | 15:50
rassvet_12: И что, даже если так? А Мусоргский, например, бухал по-черному, Чайковский - тоже не идеал.... Но страна и мир помнят и ценят их совсем за другие заслуги!
rassvet_12 18 марта 2018 | 15:52
odobryam_s: Чайковский божественен, я согласен! Бердяев грязный писака.
odobryam_s 18 марта 2018 | 15:45
midnightblues: Нет. Хуже всего - такие как ты! Ленивые, вечно недовольные идиоты с клавиатурой и дебилы у монитора! Вот от вас-то и больше всего вреда стране и вообще, поганого смрада в Интернете!
lion64___3 18 марта 2018 | 15:36
Были сегодня на выборах, голосовали против солнцеликих, ксюшадей и прочих гриш с ититовыми.
odobryam_s 18 марта 2018 | 15:39
lion64___3: Правильно. Нет там достойных такой должности! Но сходить и выразить это - просто обязательно нужно!
gvs 18 марта 2018 | 15:36
Деятели культуры и спорта - это Мединский и Мутко? )))
midnightblues 18 марта 2018 | 15:43
gvs: Это обычное дело при фазе Обскурации
Когда Рим разваливался,тоже все было набито маргиналами и шлюхами
rassvet_12 18 марта 2018 | 15:37
Госканалам насрать на Ксюшу или кого там? Можно понять. Так везде в мире, лохам нет места в эфире, нет квот!
soshse 18 марта 2018 | 15:40
rassvet_12: А чмошникам типа вас, есть место?
rassvet_12 18 марта 2018 | 15:42
soshse: Поцелуй в жопу Надю Савченко.
el_borz 18 марта 2018 | 15:39
Деятели культуры и спортсмены, это приспособленцы живущие за счет своих лизоблюдских навыков за счет государства и народа.Так было всегда, так и сейчас.
Отношение интеллегенции к власти и есть показатель уровня свободы в гражданском обществе..
odobryam_s 18 марта 2018 | 15:48
el_borz: Ну ты-то, само собой гигант мысли и отец русской демократии! Ишь как ловко всех по полкам расставил, недоумок! Ты-то что сделал в жизни? Даже на выборы-то, небось, поленился пойти....
andy66 18 марта 2018 | 15:41
У каждого шоу должны быть свои зазывалы )))
abuvgrobu 18 марта 2018 | 15:41
Кому в наша время очень сладко живется, тот и вынужден на экранах светиться с заверениями в верности. Своеобразная плата благополучие и достаток. Очень часто не очень заслуженный, на мой взгляд..
vvpvvp1848 18 марта 2018 | 15:47
От самозванца(2012) до самовыдвиженца(2018) к пожизненному вождю(2024) путь не долог, если Народ надежно превращен ТВ-пургой в Едино-электорат 86%
...пургу нынче измеряют в твердой валюте #часыПескова
ilja13 18 марта 2018 | 15:47
Наверно не совсем случайно В.И. Ульянов (Ленин) сказал, что интеллигенция - г-но. Конечно, современную шоблу вряд ли можно назвать интеллигенцией - так, быдло с образованием и ничего более. Но как поносит.....
odobryam_s 18 марта 2018 | 15:53
ilja13: Причем у некоторых вместо образования - купленные дипломы и ворованные диссертации! И почти вся эта убогая интеллигенция ментально застряла в "совке", изленилась, спилась и не способна ни на что.
gregor 18 марта 2018 | 15:52
Государственные телеканалы, рассказывая о выборах, показывают деятелей культуры и спорта, пришедших на участки
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Это в смысле ...увидел Вася по телевизору , как Третьяк с Кабаевой пришли голосовать и ........ побежал тоже ,как и они ..... . Своего мОзга нет , самостоятельно не соображает , вот телевизор как бы указывает ,что Вася должен делать . Да......... как себе представляют власти свой электорат ,его уровень и адекватность . Хотя .... может телевизор и прав , так и есть на самом деле .
Вот 86 % не дадут соврать .