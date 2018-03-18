Государственные телеканалы, рассказывая о выборах, показывают деятелей культуры и спорта, пришедших на участки

Государственные телеканалы, рассказывая о выборах, сегодня показывают не только политиков, но и деятелей культуры и спорта, пришедших на участки. При этом в новостных сюжетах в основном упоминаются артисты, режиссеры, хоккеисты из числа тех, кто является доверенными лицами одного кандидата в президенты – Владимира Путина. При этом их статус в репортажах не указывается.