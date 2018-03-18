В Карачаево-Черкесии журналиста выгнали с избирательного участка

Как рассказал оператор издания «Кавказ пост» Денис Михеев, 15 крепких мужчин без бейджиков отобрали у него документы, потом вытолкали за дверь, угрожая разбить камеру. Издание «Блокнот» уточняет, что один из неизвестных схватил журналиста за шею. Как передает «ОВД-Инфо», конфликт в городе Карачаевске уладили прибывшие силовики. Журналисту в итоге вернули документы и перед ним извинились. Были ли задержаны нападавшие и кто они, неизвестно.

Тем временем глава избиркома Дагестана заявил, что обратился в полицию после нападения на журналиста на одном из избирательном участке в Махачкале, передает РИА.