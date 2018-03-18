15:30, 18 марта 2018
В Карачаево-Черкесии журналиста выгнали с избирательного участка
Как рассказал оператор издания «Кавказ пост» Денис Михеев, 15 крепких мужчин без бейджиков отобрали у него документы, потом вытолкали за дверь, угрожая разбить камеру. Издание «Блокнот» уточняет, что один из неизвестных схватил журналиста за шею. Как передает «ОВД-Инфо», конфликт в городе Карачаевске уладили прибывшие силовики. Журналисту в итоге вернули документы и перед ним извинились. Были ли задержаны нападавшие и кто они, неизвестно.
Тем временем глава избиркома Дагестана заявил, что обратился в полицию после нападения на журналиста на одном из избирательном участке в Махачкале, передает РИА.
Комментарии5
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abuvgrobu 18 марта 2018 | 15:38
Самое забавное - на большинстве видео, где фиксируются "вбросы" - всегда подходят к урнам люди, которые ну никак не выглядят, как "работники избирательного участка".
Кто в одежде, укутанный с ног до головы, кто вообще одет во все черное, прям бросаясь в глаза.
Ничего не стоит, взять свой бюллетень домой, распечатать на ксероксе, и дать какому-то поклоннику Мальцева или Навального, сунуть в урну.
nns33 18 марта 2018 | 15:38
15-хулиганов на 1 журналиста! "Крутышки"! Когда честные выборы,такого и близко не может быть.
ivan127_4 18 марта 2018 | 15:49
Сходил. На участке сторонники Собчак кричали на избирателей с детьми, обзывая детишек "гаденышами". Малолетние навальнята запугивали пенсионеров, что насрут им под дверью. С трудом пробился до кабинок, тихонечко проголосовал за Путина. На выходе пришлось соврать, что отдал голос за Явлинского, иначе оппозиционные наблюдатели избили бы.
;-)
daos15 18 марта 2018 | 15:54
Наверное я инопланетянин ... Никогда в жизни не пришлось наблюдать такого, как начитаешься на Эхе ))))
nanaryfive 18 марта 2018 | 15:54
У нас вообще фсех журналистов убили прямо на избирательном участке. Тех хто остался в живых добивали газом "Новичёк".