Двум членам избиркома грозит уголовная ответственность за вброс бюллетеней в Подмосковье...

Это сообщила глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова. По ее словам, в подмосковном городе Люберцы председатель одной из избирательных комиссий и член этой комиссии отстранены от работы. Как передает ТАСС, урна опечатана и все бюллетени в ней будут признаны недействительными.