15:30, 18 марта 2018
Двум членам избиркома грозит уголовная ответственность за вброс бюллетеней в Подмосковье
Это сообщила глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова. По ее словам, в подмосковном городе Люберцы председатель одной из избирательных комиссий и член этой комиссии отстранены от работы. Как передает ТАСС, урна опечатана и все бюллетени в ней будут признаны недействительными.
Комментарии18
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odobryam_s 18 марта 2018 | 15:33
Они же выполняли приказ, не?
patrik03 18 марта 2018 | 15:34
Двум членам избиркома грозит уголовная ответственность за вброс бюллетеней в Подмосковье...
За Грудинина? Я не знаю, но думаю это грудиненские.
vitaminoz 18 марта 2018 | 15:52
patrik03: ты у кого именно спрашиваешь? Или , как обычно, бздишь в информационное пространство? :D
kottigr1 18 марта 2018 | 15:39
odobryam_s: В игре наперсточников гораздо важнее то, что шарика нет ни под одним из колпачков...
kottigr1 18 марта 2018 | 15:33
Странно другое.. Грозит многим членам избиркома уголовная ответственность за вброс бюллетеней, но ещё никто не посажен...
akk48 18 марта 2018 | 15:43
kottigr1: их же нельзя посадить .другие члены . не поймут,
danko1 18 марта 2018 | 15:34
Поймали двоих, но явление это массовое.
Как по капле воды можно узнать состав воды в океане, так и уличенные вбросы говорят о массовом явлении.
Не по своей воле они шли на преступление, а по приказу свыше.
arabmot 18 марта 2018 | 15:38
danko1: Не корысти ради, а токмо во исполнение воли пославшей мя жены.)))
natogrek 18 марта 2018 | 15:39
danko1: как поймали, так и отпустят именно потому, что по приказу свыше.
nns33 18 марта 2018 | 15:35
Потерявшие совесть!
nanaryfive 18 марта 2018 | 15:36
Хде Лёха Навральный? Почему ни выводит миллионы школьников на акции? Надо пообещать по тыще евро фсем. Иначе явки - пароли просрали.
kukrynx 18 марта 2018 | 15:42
nanaryfive: Опять боярышника пригубил?
А гонора на литр.
aromatnay 18 марта 2018 | 15:41
Не пойму смысла в вбросе бюллетеней. Кто был на участках могли видеть, что явка будет хорошая, люди очень активны. Значит, нужна просто провокация, а кому она интересна? Понятна, что противникам власти.
vilingrad 18 марта 2018 | 15:44
Черт побери- власть борется за честные выборы?!
"Не верю!"(Станиславский)
bbob 18 марта 2018 | 15:47
Не за того вбросили
koshkaedu 18 марта 2018 | 15:50
Члены просто не были предупреждены, что ЭТО дОлжно делать только под
руководством ПЖиВ. В СССР ведь тоже запрещали строить коммунизм без
КПСС.
akula777 18 марта 2018 | 15:51
Какая, какая им грозит ответственность?)))
dorsty 18 марта 2018 | 15:53
Козлы отпущения.