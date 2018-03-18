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15:30, 18 марта 2018

Двум членам избиркома грозит уголовная ответственность за вброс бюллетеней в Подмосковье

Это сообщила глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова. По ее словам, в подмосковном городе Люберцы председатель одной из избирательных комиссий и член этой комиссии отстранены от работы. Как передает ТАСС, урна опечатана и все бюллетени в ней будут признаны недействительными.

Комментарии

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odobryam_s 18 марта 2018 | 15:33

Они же выполняли приказ, не?

patrik03 18 марта 2018 | 15:34

Двум членам избиркома грозит уголовная ответственность за вброс бюллетеней в Подмосковье...

За Грудинина? Я не знаю, но думаю это грудиненские.

vitaminoz 18 марта 2018 | 15:52

patrik03: ты у кого именно спрашиваешь? Или , как обычно, бздишь в информационное пространство? :D

kottigr1 18 марта 2018 | 15:39

odobryam_s: В игре наперсточников гораздо важнее то, что шарика нет ни под одним из колпачков...

kottigr1 18 марта 2018 | 15:33

Странно другое.. Грозит многим членам избиркома уголовная ответственность за вброс бюллетеней, но ещё никто не посажен...

akk48 18 марта 2018 | 15:43

kottigr1: их же нельзя посадить .другие члены . не поймут,

danko1 18 марта 2018 | 15:34

Поймали двоих, но явление это массовое.
Как по капле воды можно узнать состав воды в океане, так и уличенные вбросы говорят о массовом явлении.
Не по своей воле они шли на преступление, а по приказу свыше.

arabmot 18 марта 2018 | 15:38

danko1: Не корысти ради, а токмо во исполнение воли пославшей мя жены.)))

natogrek 18 марта 2018 | 15:39

danko1: как поймали, так и отпустят именно потому, что по приказу свыше.

nns33 18 марта 2018 | 15:35

Потерявшие совесть!

nanaryfive 18 марта 2018 | 15:36

Хде Лёха Навральный? Почему ни выводит миллионы школьников на акции? Надо пообещать по тыще евро фсем. Иначе явки - пароли просрали.

kukrynx 18 марта 2018 | 15:42

nanaryfive: Опять боярышника пригубил?
А гонора на литр.

aromatnay 18 марта 2018 | 15:41

Не пойму смысла в вбросе бюллетеней. Кто был на участках могли видеть, что явка будет хорошая, люди очень активны. Значит, нужна просто провокация, а кому она интересна? Понятна, что противникам власти.

vilingrad 18 марта 2018 | 15:44

Черт побери- власть борется за честные выборы?!
"Не верю!"(Станиславский)

bbob 18 марта 2018 | 15:47

Не за того вбросили

koshkaedu 18 марта 2018 | 15:50

Члены просто не были предупреждены, что ЭТО дОлжно делать только под
руководством ПЖиВ. В СССР ведь тоже запрещали строить коммунизм без
КПСС.

akula777 18 марта 2018 | 15:51

Какая, какая им грозит ответственность?)))

dorsty 18 марта 2018 | 15:53

Козлы отпущения.

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