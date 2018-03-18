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15:04, 18 марта 2018

Первый из пострадавших в ДТП артистов из рок-группы «Пикник» выписан из больницы

Это клавишник Станислав Шклярский. Его отец и солист группы Эдмунд Шклярский, а также другие музыканты остаются в больнице. Сегодня им провели дополнительное обследование. Черепно-мозговые травмы ни у кого не выявлены. Это сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Владимирской области.
Артисты попали в ДТП в пятницу, когда ехали из Владимира на концерт в Рязань.

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