Джонсон: У Лондона есть доказательства того, что Россия стоит за созданием нервно-паралитического газа Новичок
Это заявил глава британского МИДа Борис Джонсон. Лондон завтра передаст Организации по запрещению химоружия образцы отравляющего вещества по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Эксперты ОЗХО приедут в Великобританию из Гааги. Им передадут образцы вещества, они также возьмут пробы воздуха из дома Сергея Скрипаля, паба и ресторана, которые он посещал с дочерью, а также пробы из его машины. Образцы отравляющего вещества передадут в самые авторитетные международные лаборатории, которые отберут сами эксперты. Результаты станут известны как минимум через две недели, сообщил Би-Би-Си глава британского МИДа Борис Джонсон. Москву к расследованию могут допустить, не исключил министр.
По словам Джонсона британские власти 10 лет собирали доказательства того, что Россия не только разрабатывала нервно-паралитических веществ с целью убийства, но и создавала газ Новичок. Им как заявляют власти Британии был отравлен Скрипаль. Ранее Джонсон заявил, что это делалось по распоряжению президента Путина. Кремль назвал упоминание Путина шокирующим и непростительным поведением. Лондон и Москва намерены выслать по 23 дипломата, кроме того Россия объявила о закрытии общественной организации Британский совет. Скрипаль и его дочь с 4 марта, когда они были отравлены, остаются в критическом состоянии.
Великобритания отказала российским дипломатам в доступе к бывшему офицеру ГРУ Сергею Скрипалю. В российском посольстве сообщили, что в ответ на ноту британцы заявили, что рассматривают Скрипаля как британского подданного.
Комментарии30
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scull 18 марта 2018 | 15:07
"Завтра передадут..."
Замечательно.
Прокладосы, рвали рвали задни_ы, доказывая, что УЖЕ передали, а вон оно как получается.
Ну вонючие подпиндосные обсосы, хватит у кого из вас смелости извиниться?)))
pusin_patriot 18 марта 2018 | 15:16
scull: ТЫ бы хоть представил своих собеседников "прокладосов", что ли? Цитирование там, на чем настаиваешь здесь ты. Мол вот его цитата, он был неправ, т.к. эта новость говорит так и так.
Иначе получается, что у тебя там в комнате (или в голове?) какие-то прокладосы, с которыми ты разговариваешь постоянно.
patrik03 18 марта 2018 | 15:19
Джонсон: У Лондона есть доказательства того, что Россия стоит за созданием нервно-паралитического газа Новичок...
Дебил, мля.
meister_luvin 18 марта 2018 | 15:22
patrik03:
как бы веревочки не виться. думали. что всё сойдет с рук - как в случае Литвиненко
patrik03 18 марта 2018 | 15:28
meister_luvin:
Я соглашусь со всеми антироссийскими санкциями, если британская предъявит прямые, железные доказательства причастности России к этому преступлению. А до этого, я подозреваю еврейскую диаспору в Лондоне. Думаю я в своём праве?
pusin_patriot 18 марта 2018 | 15:25
patrik03: Специально для тебя один раз урок чтения с логикой.
Скул, в свойственной пригоженско-ольгинской манере, обращает внимание на фразу из текста новости "Завтра передадут..."
И пытается уличить кого-то во лжи, что, мол, кто-то ранее в его голове говорил ему, что уже передали образцы.
Вот я и спрашиваю, с кем он разговаривает, что за прокладосы в его голове и может ли он привести цитату, кого имеет в виду, кто там ему доказывал "УЖЕ передали"?
Может ли он уточнить их в цитатах или речь идёт о разговорах в его голове, с лично его прокладосами и только в его голове?
lion64___3 18 марта 2018 | 15:28
patrik03: Ещё 10 лет назад бритовеликанцы предвидели, что у предателя будет именно такая участь и стали собирать "доказательства"
midnightblues 18 марта 2018 | 15:35
lion64___3: А я считаю-норамльно,что Мей этого гада совкового траванула
этот тип все равно пользы не приносил
Нам,русским,только выгодно-когда таких мочат
так что все нормально
скоро она следующих потравит и ее арестуют
все равно от совковой разведки русским надо избавляться
lion64___3 18 марта 2018 | 15:40
midnightblues: я тоже считаю, что хозяевам этот изменник надоел, жалко стало на него тратить оскудевшие казенные доходы. И решили пустить в расход.
gonduras_on_kolima 18 марта 2018 | 15:24
scull: // "Завтра передадут..."
Замечательно.
Прокладосы, рвали рвали задни_ы, доказывая, что УЖЕ передали, а вон оно как получается. //
Слышь, демагог-недоучка, если убийство состоялось днём позже, то это уже не убийство и убийцу наказывать не надо?
Ты хоть читаешь, что пишешь, ампутант мозговой?
Из-под каких заборов набирают в тролли таких как ты, умственных недомерков?
Впрочем, ваш тролльчатник уже не тот, что летом 14-го, когда под каждой новостью об МН-17 вы устраивали срач в каментах на порядок больше нынешнего.
Да и ваш ботоксный вошдь конкретно сдулся, и на ближайшее победобесие задача-максимум загнать одного Додона.
Так что скули дальше, Скул, караван идёт.
scull 18 марта 2018 | 15:35
gonduras_on_kolima: Гондурас, ты там с членом во рту чтоли пишешь? Какая-то безсвязная речь? О чём ты, болезный вообще?
gonduras_on_kolima 18 марта 2018 | 15:42
scull: Ампутант мозговой, тебе хутинский пуй в анусе какать в каментах не мешает?
Понимать чужие каменты, если они не ватные - точно, что мешает.
По сути есть что возразить или как всегда, бла-бла-бла по методичке?
Теперь поясняю тебе фишку на пальцах, может, и дойдёт до ватоцефала.
Британия не будет совершать ошибки, которую в своё время сделала Польша, фактически отдав расследование катастрофы президентского самолёта в руки рашистского гестапо.
Теперь вас на километр не подпустят к делу, и будут по максимум привлекать международные организации вроде ОЗХО и ООН.
Чтобы потом ваши традиционные вывсёврёти! и авыдокажите! вызывали у понимающей публики в основном хохот и глумление.
ЗЫ. Ты китайский учишь, удило?
ys171717 18 марта 2018 | 15:07
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих, а реально 72% (планка бедности тут в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на 17-ть пунктов выше платные тролли в комментах спамят как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Он боится только низкой явки, которая делает его слабым перед лицом окружения. А потому: только БОЙКОТ!
КОПИРУЙТЕ это сообщение в свои комменты по-максимуму, а если не согласны с бойкотом - удалите одно предложение про него.
komiccap_nkvd 18 марта 2018 | 15:09
у Москвы есть доказательства что ЦРУ причастна к отравлению Скрипаля
znajka 18 марта 2018 | 15:13
komiccap_nkvd: безусловно, а ещё МИ5, МИ6 и Моссад. Причем зелье смешивала лично Тереза Мэй
mystar 18 марта 2018 | 15:19
znajka: Причем зелье смешивала лично Тереза Мэй
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Ну да. С большой долей вероятности. А ассистировал ей Джонсон с большой долей вероятности.
dokolle 18 марта 2018 | 15:30
znajka: Это сделал Трамп, использовав целебные свойства темной стороны силы мочи девушек с повышенной социальной ответственностью.
raffal 18 марта 2018 | 15:17
komiccap_nkvd: у Москвы есть доказательства что ЦРУ причастна к отравлению Скрипаля
______________________________
Неужели в Солсбери следствие вёл Следственный комитет России, а не New Scotland Yard?
А собранные доказательства предъявляются в Международную организацию по запрещению химического оружия и в суд.
Так что, юзер с ником сталинского гестапо, Вы лжёте;)
abuvgrobu 18 марта 2018 | 15:11
По словам Джонсона британские власти 10 лет собирали доказательства того, что Россия не только разрабатывала нервно-паралитических веществ с целью убийства, но и создавала газ Новичок.
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Этот их смехоподобный Джонсон и впрямь редкостный идиот, если делает такие заявления.
znajka 18 марта 2018 | 15:54
abuvgrobu: Обратись к первоисточнику, голубок, а не читай корявый перевод на Эхе и Джонсон не покажется таким уж идиотом. “We actually have evidence within the last 10 years that Russia has not only been investigating the delivery of nerve agents for the purpose of assassination, but has also been creating and stockpiling novichok.” Россия не только исследовала применение нервно паралитический веществ с целью убийства, но также производила и накапливала запасы "новичка". Джонсон хоть и выглядит как клоун, но обвинение выдвигает вполне серьезное.
putin_itogy 18 марта 2018 | 15:13
путин - кремлёвский Борджия современности.
vedma2017 18 марта 2018 | 15:45
putin_itogy:
Из известных исторических личностей путин сравним только с Гитлером. Правда, Гитлер не был вором.
А по степени неадекватности - разве что, с Калигулой.
Борджиа - нежный и ласковый ребенок.
shlevet 18 марта 2018 | 15:20
Предлагаю 1000 евро тому, кто обреет Б.Джонсона налысо
sveklotron_7 18 марта 2018 | 15:23
shlevet: Да он итак лысый. Это мочалка к лысине китайским суперклеем приклеена.
gonduras_on_kolima 18 марта 2018 | 15:35
sveklotron_7: shlevet: Два тролля, умственных недомерка.
Вам же сто раз в голову вбивали, что тема лысины/плеши для вас запретная.
Так же как и карликов, каблуков и ботокса.
Ану-ка быренько исправились, перешутили по методичке.
lion64___3 18 марта 2018 | 15:22
Эти доказательства пьяный и обнаркоманившийся британский борька получил от своего коккер-спаниеля, когда его трахал. Пёс много чего рассказал. Всё записано верно, со с лов собаки.
serg_anat 18 марта 2018 | 15:31
Так они оказывается десять лет готовили эту провокацию...
salut__521 18 марта 2018 | 15:32
Ну вот и гаагцы начали подтягиваться. Славненько. Плешивый пятисрочник, товсь!..
andrey_yrich__a 18 марта 2018 | 15:36
//британские власти 10 лет собирали доказательства //
Можно только восхититься, провидческому дару британцев. Ещё десять лет назад, они знали, что отравят Скрипаля и, именно, "Новичком"...
korikov 18 марта 2018 | 15:43
Если химическое оружие под названием "Новичок" производится только в России и его нет в Англии, то и индефицировать они его не могли. Значит у них есть формула и само вещество по которому они могли провести идентификацию. Это значит они сами могут создавать это химическое вещество.
Так что их обвинения ни на чём не основаны.
Плюс ко всему, в Англии уже выдвинули дебильную версию, по которой пропитанная химическим веществом одежда было доставлена из Москвы в багаже самой дочерью Скрипаля. Тут даже экспертом не надо быть, чтобы появились закономерные вопросы:
Как дочь отравленного перебежчика могла проехать с сумкой в которой лежала отравленная химическим веществом военного назначения (для массового уничтожения населения) одежда и не пострадать?
Она ехала в и укладывала сумку в костюме хим. защиты?
По-моему, англичане сами отравили Скрипаля для создания политического повода. А дальше мы увидим, какие цели они этим преследуют. Что там они требовать будут.
Удивляет мир. Они тупо делают заявления уже назначив виновного делая вид, что это нормально. Да даже расследование ещё толком не началось, нет никаких доказательств, есть только заявления, как выяснилось не здорового на голову Бориса Джонсона. Да вы на его фотографии посмотрите. Его причёска просто показатель.