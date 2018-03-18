Джонсон: У Лондона есть доказательства того, что Россия стоит за созданием нервно-паралитического газа Новичок...

Это заявил глава британского МИДа Борис Джонсон. Лондон завтра передаст Организации по запрещению химоружия образцы отравляющего вещества по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Эксперты ОЗХО приедут в Великобританию из Гааги. Им передадут образцы вещества, они также возьмут пробы воздуха из дома Сергея Скрипаля, паба и ресторана, которые он посещал с дочерью, а также пробы из его машины. Образцы отравляющего вещества передадут в самые авторитетные международные лаборатории, которые отберут сами эксперты. Результаты станут известны как минимум через две недели, сообщил Би-Би-Си глава британского МИДа Борис Джонсон. Москву к расследованию могут допустить, не исключил министр.

По словам Джонсона британские власти 10 лет собирали доказательства того, что Россия не только разрабатывала нервно-паралитических веществ с целью убийства, но и создавала газ Новичок. Им как заявляют власти Британии был отравлен Скрипаль. Ранее Джонсон заявил, что это делалось по распоряжению президента Путина. Кремль назвал упоминание Путина шокирующим и непростительным поведением. Лондон и Москва намерены выслать по 23 дипломата, кроме того Россия объявила о закрытии общественной организации Британский совет. Скрипаль и его дочь с 4 марта, когда они были отравлены, остаются в критическом состоянии.

Великобритания отказала российским дипломатам в доступе к бывшему офицеру ГРУ Сергею Скрипалю. В российском посольстве сообщили, что в ответ на ноту британцы заявили, что рассматривают Скрипаля как британского подданного.