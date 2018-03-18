На избирательных участках в разных регионах страны наблюдатели фиксируют все новые нарушения

Сами участники наблюдения тоже нередко становятся участниками инцидентов.

В Кемерово полиция увела с участка человека, крикнувшего «Путин – вор», сообщают в местном штабе Навального. Часто фиксируются случаи. когда наблюдателям предъявляют претензии в подлинности их направлений. Так, например, во Владикавказе полиция даже задержала молодую женщину, участвовавшую в наблюдении, заподозрив что ее направление от кандидата Грудинина — ненастоящее. Трех наблюдателей задержали в Ростове-на-Дону. В Крыму несмотря на звонки о якобы заложенных бомбах три участка в Симферополе, два в Саках и один в Армянске, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу местного избиркома, продолжили свою работу. Никаких бомб не нашли.

В Грозном члену комиссии с правом совещательного голоса от штаба Собчак Игорю Ефремову угрожали физической расправой за фиксацию нарушений, сообщает «ОВД-Инфо». В столичном районе Люблино голосовавшим дают талоны на приобретение со скидкой кулинарной продукции и ювелирных изделий. Неоднократно зафиксированы на видео вбросы — стопками бюллетени оказывались в урнах с легкой руки некоторых членов УИК. В городе Белебей в Башкортостане наблюдателю на участке № 1197 угрожали увольнением за то, что она подала комиссии жалобу о нарушениях. Истории с фотографиями росписей о голосовании, селфи на участках, и массовых подвозах встречаются не менее часто.

В Мосгоризбиркоме сообщения о подвозах и каруселях называют не соответствующими действительности, а в ЦИК уверяют заслуживающим внимание сообщениям будет дана правовая оценка.