На избирательных участках в разных регионах страны наблюдатели фиксируют все новые нарушения
Сами участники наблюдения тоже нередко становятся участниками инцидентов.
В Кемерово полиция увела с участка человека, крикнувшего «Путин – вор», сообщают в местном штабе Навального. Часто фиксируются случаи. когда наблюдателям предъявляют претензии в подлинности их направлений. Так, например, во Владикавказе полиция даже задержала молодую женщину, участвовавшую в наблюдении, заподозрив что ее направление от кандидата Грудинина — ненастоящее. Трех наблюдателей задержали в Ростове-на-Дону. В Крыму несмотря на звонки о якобы заложенных бомбах три участка в Симферополе, два в Саках и один в Армянске, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу местного избиркома, продолжили свою работу. Никаких бомб не нашли.
В Грозном члену комиссии с правом совещательного голоса от штаба Собчак Игорю Ефремову угрожали физической расправой за фиксацию нарушений, сообщает «ОВД-Инфо». В столичном районе Люблино голосовавшим дают талоны на приобретение со скидкой кулинарной продукции и ювелирных изделий. Неоднократно зафиксированы на видео вбросы — стопками бюллетени оказывались в урнах с легкой руки некоторых членов УИК. В городе Белебей в Башкортостане наблюдателю на участке № 1197 угрожали увольнением за то, что она подала комиссии жалобу о нарушениях. Истории с фотографиями росписей о голосовании, селфи на участках, и массовых подвозах встречаются не менее часто.
В Мосгоризбиркоме сообщения о подвозах и каруселях называют не соответствующими действительности, а в ЦИК уверяют заслуживающим внимание сообщениям будет дана правовая оценка.
Комментарии16
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ys171717 18 марта 2018 | 15:05
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих, а реально 72% (планка бедности тут в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на 17-ть пунктов выше платные тролли в комментах спамят как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Он боится только низкой явки, которая делает его слабым перед лицом окружения. А потому: только БОЙКОТ!
КОПИРУЙТЕ это сообщение в свои комменты по-максимуму, а если не согласны с бойкотом - удалите одно предложение про него.
shlevet 18 марта 2018 | 15:17
ys171717: //...Он боится только низкой явки,...//
Как бы, уже не актуально.
Чем больше ты это копипастишь, тем тупее и смешнее выглядишь.
Хотя я понимаю, это ведь твой основной заработок на новой "родине".
Если что, обращайся, подкину деньжат на карту =));-)
etofeasko 18 марта 2018 | 15:43
Только что с участка(Ростов-на-Дону) - явка башенная.
Так что алешены школоло нервно курят за школоло
nastawnik_dulo_w 18 марта 2018 | 15:20
ys171717: Протестуны беснуются. Срывается операция "Фальсификация фальсификаций". Вот и носятся по сайту, смердя и повизгивая.
abuvgrobu 18 марта 2018 | 15:08
Ну, вот представим себе, кем он был и является в обыденной жизни, этот наблюдатель ? В подавляющем
большинстве случаев он - студент-троечник какого-нибудь "института", коих в наше время расплодилось в каждой подворотне по паре, прыщавый неудачник, которому
в дальнейшей жизни и карьере ровным счётом ничего не светит. От слова "вообще". А тут он кто ? Тут он ходит, выпаятив впалую цыпльчью грудь, гордо и свысока посматривая на
окружающих смотрите, мол, все - я вам не просто так, я - ого-го.. Конечно ему хочется выделиться, выпрыгнуть из штанишек и "выявить" какие-нито мифические нарушения. А то что ж получится - напрасно нашего дурашку
наблюдающим поставили ? А завтра что ? А завтра он снова превратится в пыльную моль, никчемного опарыша, малозаметную вошку. До будущих смешных "шествий миллионов", "митингов миллиардов" и тому подобного шевеления, выдуманного профессиональными бездельниками и негодяями..
kottigr1 18 марта 2018 | 15:13
abuvgrobu: Не каждый ЧМО путинист, в отличии от обратного...
bbob 18 марта 2018 | 15:45
abuvgrobu: //студент-троечник//
Сам Путин именно таким и был
А что касается молодых сторонников Навального, то я тебе сейччас про них расскажу.
У меня сыну еще нет 18, в прошлом году закончил одну из лучших физмат школ в стране. Каких-то специальных соцопросов у него в классе я не проводил, но неплохо себе представляю их настроения - и на турслетах с ними бывал, и так просто за жизнь поговорить доводилось, и, естественно, сын рассказывал. Знаю и о других ребятах в этом кругу, в котором сын общался, не только из его школы. Там действительно многие поддерживают Навального, к действующей власти в основном относятся очень критически, а Путин для них это такой смешной молодящийся дядька, который постоянно врет. И сторонников Навального настолько в этой среде немало, что даже на встрече Путина со школьниками в центре "Сириус" один из вопросов ему задавал волонтер питерского штаба Навального.
Так вот, что из себя представляют эти почти взрослые люди. Одноклассники сына поступили в лучшие вузы Москвы и Питера, когда были школьниками, то становились призерами и победителями разных олимпиад - региональных, всероссийских, международных. Почти все занимаются спортом, некоторые на довольно серьезном уровне. В классе курил всего один парень, и то электронные сигареты. К спиртному, в основном, равнодушны.
Как то так.
scull 18 марта 2018 | 15:09
Я бы нарушителей по соцсетям бы проверил, 100% борцуны.
abuvgrobu 18 марта 2018 | 15:34
scull: "Учти, что бюджет выделен на очень специфическую деятельность: вбросы, провокации, вплоть до атак на ГАС и циковский сайт в день выборов. Аналитикой и наблюдениями уже есть кому заниматься".
Тимур Валеев, руководитель штаба Ксении Собчак, (из взломанной переписки)
salut__521 18 марта 2018 | 15:10
Карусель, карусель продолжает рассказ.
Это сказки, песни и веселье!
Карусель, карусель — это радость для нас,
Прокатись на нашей карусели!
brocer 18 марта 2018 | 15:13
Кто такой Грудинин, Собчак, и так далее? Они соучастники в преступлении просто. И наблюдатели от них тоже. В том числе навальнята, которого не пустили участвовать в этом (хотя так рвался).
nnnmmm 18 марта 2018 | 15:25
Навральный уже выдал у нас фейк в Москве.
venmud 18 марта 2018 | 15:27
"в ЦИК уверяют заслуживающим внимание сообщениям будет дана правовая оценка."
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Вот это - правильно и радует терзающиеся в ожидании счастливого конца души. У Памфиловой глаза еще честней, чем у героя Савелия Крамарова в "Мимино".
aromatnay 18 марта 2018 | 15:30
А считать нарушением украшенный шариками зал для голосования и работающий буфет? Это создает, по мнению русофобов, привлекательную обстановку для голосующих.
nns33 18 марта 2018 | 15:42
Не выборы,а вселенский позор! Завтра услышим,что нарушения были,но незначительные,они не могли повлиять на конечный результат. У госпожи чуровой не заржавеет.
juju11 18 марта 2018 | 15:45
Невыборы2018. Прямая трансляция
https://www.youtube.com/watch?v=QL0nLqDdKdI&feature=youtu.be