В России к полудню проголосовали почти 35% избирателей
Подсчет данных о явке идет не быстро, поскольку таблицы приходится заполнять вручную, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.
Как передают информагентства, Булаев сообщил, что новые данные о явке актуальны на 14 часов, однако вскоре стало ясно, что это ошибка. В официальном Твиттере ЦИК уточнил, что это данные на полдень.
Мособлизбирком подтвердил факт вброса бюллетеней на участке в подмосковных Люберцах. Были изучены записи с видеокамер. Как сообщила глава комиссии Ирина Коновалова, все бюллетени, находящиея в этой урне, будут аннулированы, передает ТАСС.
Как сообщает РИА также, что глава участковой избирательной комиссии и член комиссии с правом голоса отстранены от работы. Что касается Москвы, то в Мосгоризбиркоме заявили, что серьезных нарушений не выявлено, а в общественном штабе наблюдений за выборами зафиксировали два возможных нарушения, передает «Интерфакс».
Комментарии47
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ys171717 18 марта 2018 | 15:03
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих, а реально 72% (планка бедности тут в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на 17-ть пунктов выше платные тролли в комментах спамят как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Он боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения. А потому: только БОЙКОТ!
КОПИРУЙТЕ это сообщение в свои комменты по-максимуму, а если не согласны с бойкотом - удалите одно предложение про него.
evgolius7 18 марта 2018 | 15:04
Если бы Путин не носил костюмы за 20 тысяч дол, а часы за 40, их бы носили генералы НАТО .
her 18 марта 2018 | 15:05
В России к полудню проголосовали почти 35% избирателей
---------------
гыыы, шестерки спешат отчитаться перед хозяином, как народ его любит. :-)
evgolius7 18 марта 2018 | 15:13
Первый Указ Путина после переназначения на трон.....
Считать российскую экономику самой растущей и могущественной!
В. Путин.
nnnmmm 18 марта 2018 | 15:34
her: таким шизанутым как ты бесполезно что-то доказывать, но я около девяти утра была на избирательном участке и была поражена количеству народа, в прошлый раз в это время было меньше.
dorin1987 18 марта 2018 | 15:39
____: /была поражена количеству народа/ - Миллионы мух не могут ошибаться!
vilingrad 18 марта 2018 | 15:47
nnnmmm: поражена"
Током е.аквакнуло?:)
dorin1987 18 марта 2018 | 15:36
her: Замечательно. К вечеру таки 146% наберется. Овощи легитимизируют царька РФ.
sveklotron_7 18 марта 2018 | 15:07
ys171717: Хороший бойкот)) 35% уже к полудню. Сри дальше, дурачелло.
kottigr1 18 марта 2018 | 15:08
sveklotron_7: На ВГТРК уже даже пикселей не хватает, что бы отразить все Величие явки.. Если учесть, что на прошлых выборах процент проголосовавших доходил до 146%, то на нынешних выборах эта цифра удвоилась, пробила озоновую дыру и устремилась на околоземную орбиту..
Все на шоу дедушки Путина.. ! Выбросьте свой голос в урну.. !
edyunia 18 марта 2018 | 15:10
sveklotron_7: \\35% уже к полудню.\\
Заметьте, - "Булаев сообщил, что новые данные о явке актуальны на 14 часов, однако вскоре стало ясно, что это ошибка."
К вечеру, когда полностью кончатся патриоты, найдут ещё несколько ошибок, для увеличения явки.
liberal_vulgaris 18 марта 2018 | 15:11
sveklotron_7:а еще навального словили на вранье с вбросом:)
poluputing 18 марта 2018 | 15:39
sveklotron_7: nnnmmm: чем больше людей превратившихся в биомассу- тем лучше? Но к кому взываю? К яркому представителю оной
shlevet 18 марта 2018 | 15:11
ys171717: //...КОПИРУЙТЕ это сообщение...//
Все госдеповские шестерки его уже скопировали и бегут за печеньками, постарайтесь тоже не опоздать
captain_ 18 марта 2018 | 15:36
// 35% //
Цифра с потолка...
gvs 18 марта 2018 | 15:04
В системе ГАС Выборы закончилась солярка. Приходится проворачивать вручную. )))
i_c_e 18 марта 2018 | 15:06
То есть меньше 35% к 14:00 шефа не устроило. Пришлось пересчитать в 35% к полудню. Всё-таки нервная у них работа в ЦИК. Не позавидуешь.
kottigr1 18 марта 2018 | 15:11
i_c_e: Вошьд спустил ЦИКу план в 65%.. К вечеру наверстают !
uhovostro 18 марта 2018 | 15:21
kottigr1: Догонят и перегонят! Уверен...
danko1 18 марта 2018 | 15:06
Поняли, что на 14 часов явка слишком мала, т.к. в последующие часы она реально практически не меняется.
Поэтому сфальсифицировали, что на 12 часов.
Фальсифицация кругом, начиная с многократно измененного под власть закона о выборах и с того, что Путин по Конституции никто.
sokal123 18 марта 2018 | 15:08
danko1: Праздник Путинизма _ Рашкинцы ликуют -выбирают пахана.
kuznetsov5lavik 18 марта 2018 | 15:16
sokal123: Вот что мне нравиться в Эхе. Вся мразь в одном месте.
uhovostro 18 марта 2018 | 15:23
kuznetsov5lavik: "...нравитЬся...!
Марш за учебник русского языка, двоечник!!..
vilingrad 18 марта 2018 | 15:52
uhovostro: kuznetsov5lavik: Почему местные патррриоты плохо знают русский? Потому что они все поварята пригожина, а в эту золотую роту идут только те, кто попало, и готов работать за что попало. Недоучки. Наверное, тяжелое семейное положение, отстутствие игрушек в детстве, бляблябля...
danko1 18 марта 2018 | 15:24
kuznetsov5lavik: Адрес только эта мразь,которая гадит россиянам, часто меняет.
То Ольгино, то Савушкина, а теперь еще новое место в связи с увеличившимся к
выборам штатом.
И никак эти мрази на сайт ЕР не идут, а гадят на ненавистном им сайте Эха.
punyoshohlai 18 марта 2018 | 15:53
kuznetsov5lavik:
Да уж. Много вас.
А сегодня вас всех на воскресник выгнали.
cukker 18 марта 2018 | 15:09
danko1: ты откуда пишешь идиотка? из Львова? в России на участках очереди. люди спешат проголосовать, что б не дать шанса вам, бандеровцам
uhovostro 18 марта 2018 | 15:25
cukker: Кругом очереди, давка, ругань, крики : "Больше одного в руки не давать!" Все спешат проголосовать за нашего Великого и Всемогущего Вождя Всех Времён и Народов!...
poluputing 18 марта 2018 | 15:44
cukker: спешат не ради своих детей, а что бы бандеровцам нагадить? Ну вы прям даёте. Это ж надо такое придумать. Или темник подвёл?
vilingrad 18 марта 2018 | 15:54
cukker: России на участках очереди"
Чему ты рад, светоч словесности? Что запуганному стаду дали право голоса?
azatjan1 18 марта 2018 | 15:25
danko1: Не знаю как и где, начальник у моей жены сказал подчиненным отправить ему сэлфи со своих УИКов до 12 часов дня, иначе не будет премий, ППК или прочие неприятности. Видимо, у бюджетников везде так до обеда, что бы все сходили проголосовали. Только дебилы могут придти в воскресный день к восьми утра, отстоять очередь, что бы проголосовать...
michael_golubchik 18 марта 2018 | 15:45
azatjan1: Да, с утра был скачок явки, в два раза больше чем на прошлых, а потом темпы поползли вниз и к 12 уже только на 12% больше чем в 2012. По итогам явка может быть даже ниже чем в 2012-м.
igor20012 18 марта 2018 | 15:08
Спешите видеть ! Наш цирк-шапито открывается !
Рок-опера в.в.путина: «волк и семеро козлят на новый лад !».
В ролях: волк-в.в.путин, козлята: жириновский, явлинский, грудинин, титов, сурайкин, бабурин, , собчак ( великолепная семерка ! Каждый блеет на свой лад, но вместе-как весело получается, шоу ! )». Постановка: кручу, верчу-запутать хочу ! Следите за моими руками ! Отгадай-как тебя наеб-т ! Не угадаешь ! Совершенно непредсказуемый результат ! Всего один день ! Спешите видеть ! Вход бесплатный !
sokal123 18 марта 2018 | 15:10
igor20012: Новый старый пахан -какая прелесть .
vaka257 18 марта 2018 | 15:10
Да всё равно в итоге напишут ,что по стране проголосовало около 65%...Или разогнать ЦИК...
michael_golubchik 18 марта 2018 | 15:11
Подсчет данных о явке идет не быстро, поскольку таблицы приходится заполнять вручную
-------
А на что были потрачены миллиарды при создании системы ГАС выборы? У Навального при затратах в тысячи раз меньше данные поступают на сайт без задержки в 2 часа, как у ЦИК.
piter_ug 18 марта 2018 | 15:13
Юго-Запад Москвы.
На данную секунду проголосовало 45,03%.
uhovostro 18 марта 2018 | 15:27
piter_ug: А на следующую СЕКУНДУ - уже 54,30%...
piter_ug 18 марта 2018 | 15:48
uhovostro: //уже 54,30%...//
Никакого мухлежа! Мой УИК входит в оппозиционный пояс Москвы. На выборах мэра собянин набрал ненамного больше Навального. Если бы были все избиратели такие, то был бы второй тур.
salut__521 18 марта 2018 | 15:14
Карусель, карусель продолжает рассказ.
Это сказки, песни и веселье!
Карусель, карусель — это радость для нас,
Прокатись на нашей карусели!
juju11 18 марта 2018 | 15:16
Невыборы2018. Прямая трансляция
https://www.youtube.com/watch?v=QL0nLqDdKdI&feature=youtu.be
mystar 18 марта 2018 | 15:23
Сценаристы из госдепа опять лоханулись. Помалкивали бы в тяпочку никто и не пошел бы на выборы. А при таком наезде на страну большинство идет голосовать. Чем больше прессуют тем больше сопротивление.
poluputing 18 марта 2018 | 15:41
mystar: вас лично прессуют мериканцы? Спрессовали ваши мозги не они
peresvet73 18 марта 2018 | 15:24
//...таблицы приходится заполнять вручную...//
Ручное управление государством. Вручную легче мошенничать с результатами.
svoboda_ili_smert 18 марта 2018 | 15:32
peresvet73: работают фаги и мокусники. за руками можно следить бесконечно, а кролик все-равно в шляпе.)
eduard53 18 марта 2018 | 15:40
* * *
Цирк как цирк. Отборные халдеи
Процедуру истово блюдут:
Ежели факиры не поспеют, –
Стрелки у часов переведут.
fedor_v_glaz 18 марта 2018 | 15:52
Хочется включить музыку, но не знаю, какую: траурную или же зажигательную - наблюдая весь этот гипнопаноптикум. Потому как теперь Вновьнасроченный Птин получит вожделенную поддержку, а значит, и новые силы к новому куражу и беспределу с странами Запада, захочет УЖЕ ТОЧНО поиграть в войнушку и ПОИГРАЕТ, УСТРОИТ.
То есть: этот цирк - он приближает Начало Конца. Приближает развязку этому режиму. А потому и хочется включить музыку. А вот какую - не могу определиться, так как развязка может кончиться для нас всех - концом света.
P.S. И то, вспоминаем, как на каком-то очередном клоунском форуме навернулась лошадь Лаврова. И никто не увидел в этом никакого Знака. А он есть. Что Лаврову - хана. Не будет либо Лаврова, притравят, или не будет больше этой политики. Вспоминаем здесь Хлопок Венком по лбу Янука - и где теперь этот Янук?! В полной Ж. Знаки - они такие!