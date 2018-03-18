В России к полудню проголосовали почти 35% избирателей

Подсчет данных о явке идет не быстро, поскольку таблицы приходится заполнять вручную, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.

Как передают информагентства, Булаев сообщил, что новые данные о явке актуальны на 14 часов, однако вскоре стало ясно, что это ошибка. В официальном Твиттере ЦИК уточнил, что это данные на полдень.

Мособлизбирком подтвердил факт вброса бюллетеней на участке в подмосковных Люберцах. Были изучены записи с видеокамер. Как сообщила глава комиссии Ирина Коновалова, все бюллетени, находящиея в этой урне, будут аннулированы, передает ТАСС.

Как сообщает РИА также, что глава участковой избирательной комиссии и член комиссии с правом голоса отстранены от работы. Что касается Москвы, то в Мосгоризбиркоме заявили, что серьезных нарушений не выявлено, а в общественном штабе наблюдений за выборами зафиксировали два возможных нарушения, передает «Интерфакс».