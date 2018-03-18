14:32, 18 марта 2018
В ООН, ОБСЕ и Совете Европы не отреагировали на жалобу о недопуске россиян на выборы в дипучреждения на Украине
Это сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Полиция блокировала российское посольство в Киеве и консульство в Одессе, Харькове и во Львове. Внутрь пускают только дипломатов. Ранее власти Украины заявили, что будут препятствовать проведению голосования в дипмиссиях, поскольку Россия проводит выборы в Крыму, который Киев считает своей оккупированной территорией.
Комментарии33
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
edyunia 18 марта 2018 | 14:38
Подождём, что скажет "Спортлото".
kottigr1 18 марта 2018 | 14:39
edyunia: МИД РФ снова припудрил себе носик... С каких это пор "Законы о выборах в РФ" стали действовать на территории других стран.. !?
sosiobama 18 марта 2018 | 14:42
kottigr1: Хохлятина, у тебя от злости и безысходности видать совсем крыша съехала)) В какой ещё стране не разрешают голосовать иностранцам?
ostapbey 18 марта 2018 | 14:52
sosiobama: вот в крыму преступная шайка "Бушмак " и приглашает голосить иностранцев!
Федерассов!!
Даже.
sosiobama 18 марта 2018 | 14:54
ostapbey: Крым это Россия, и там рекордная явка между прочим.
vikwlad 18 марта 2018 | 14:59
Сомневаюсь, что в Украине нашлись российские граждане, желающие поучаствовать в потешных выборах.
grigol331 18 марта 2018 | 15:09
sosiobama:
В Украине не разрешают, а вот на Украине нехай голосует хоть сама Маскалькова, хоть ты, штатный минетчик Обамы.
rena1960 18 марта 2018 | 15:30
sosiobama: В тех странах(бывших союзных республиках),куда РФ было слабо сунуться защищать русскоязычное население...
liquidsky__ 18 марта 2018 | 14:42
kottigr1: Скоро выборы в хохлогабоне. Вот и отыграемся.
sosiobama 18 марта 2018 | 14:46
liquidsky__: Я даже знаю КАК отыграемся. Когда в ООН предложат миротворцев в Донбасс вводить))
edyunia 18 марта 2018 | 14:48
sosiobama: \\Когда в ООН предложат миротворцев в Донбасс вводить))\\
Ты надеешься на то, что в ближайшем времени РФ будет состоять в ООН?
salhomir_murza 18 марта 2018 | 14:55
edyunia:
Путин: Если кем-то принято решение уничтожить Россию, у нас возникает право ответить. Зачем нам мир без России?
===================================
Скоро не понадобится ни ООН, ни ОБСЕ... Планета наша грешная разлетится на мелкие кусочки. Посему не надо принимать решение уничтожить Россию, России придется отвечать.
edyunia 18 марта 2018 | 15:00
salhomir_murza: \\Если кем-то принято решение уничтожить Россию\\
Уничтожением России занимается он лично, - это его монополия, он так считает.
seryj_wolk 18 марта 2018 | 14:49
sosiobama: Тяжело быть изгоем, таким, как рфия. Все и отовсюду посылают!☺
sosiobama 18 марта 2018 | 14:51
seryj_wolk: Россия изгой только в твоих больных мечтах))
grigol331 18 марта 2018 | 15:11
sosiobama:
Вата хочет продолжения войны. Ну кто бы сомневался.
salhomir_murza 18 марта 2018 | 14:51
liquidsky__:
Украина сделала демократический выбор. Поэтому зеркальные меры Москвы будут жестко осуждены и ООН и ОБСЕ и Советом Европы, и ЮНЕСКО...
pusin_patriot 18 марта 2018 | 14:46
kottigr1: Ну, территория посольства как бы территория того государства, как принято считать.
Другое дело, что могли бы скреативить по нашему, при желании, просто объявив об опасностях т.актов, звонках и угрозах, и оцепе на основе полученных данных, голосовать и чего вы там обычно делаете - это ваши личные дела и наверное можете, если хотите, но пройти - нет, работы по обеспечению безопасности с проверками и предотвращению угрозы не позволяют.
Тогда бы там и трясти в оонах было бы нечем.
abuvgrobu 18 марта 2018 | 14:38
Представим теперь какой визг стоял бы от тех же ООН, ОБСЕ И Совета Европы, если бы точно так же в России не давали гражданам какой-либо страны спокойно проголосовать ?. Вот то-то и оно, вот они, все ваши "европейские ценности", вся ваша "демократия" и тому подобное говно. России необходимо никого не слушать, делать только выгодное стране и её народу, а на все эти "демократические организации" не обращать вообще никакого внимания.
edyunia 18 марта 2018 | 14:40
abuvgrobu: \\если бы точно так же в России не давали гражданам какой-либо страны спокойно проголосовать\\
Так в России своим гражданам не дают спокойно голосовать.
remote456 18 марта 2018 | 14:42
abuvgrobu: " России необходимо никого не слушать, делать только выгодное стране и её народу"
Под "Россией" подразумеваете Путина и компанию?
demosua 18 марта 2018 | 14:58
abuvgrobu: "Представим теперь какой визг стоял бы от тех же ООН, ОБСЕ И Совета Европы, если бы точно так же в России не давали гражданам какой-либо страны спокойно проголосовать ?" - а представим, что перед этими выборами "какая-либо" страна оттяпала у России кусок территории?
kara 18 марта 2018 | 14:40
а что мешает по этому поводу поднять вопрос в ООН, пусть исключат Украину.
demosua 18 марта 2018 | 15:00
kara: ну это после России...
zik14 18 марта 2018 | 14:41
Вот такие они - европейские ценности)))
vaka257 18 марта 2018 | 14:42
О,как!!!Уже открыто не замечают...Вот так и будут разговаривать в последствии с изгоем...
skanon 18 марта 2018 | 14:42
И правильно сделали, потому что, это не выборы, а - как бы сказал пресловутый Трамп - фейк! ) Ха-ха!
spec71205 18 марта 2018 | 14:44
С большим УДОВОЛЬСТВИЕМ и на северном Кавказе запретил эти "выборы " ! Всех недовольных на товарных вагонах отправилбы к барину на СКОТНЫЙ ДВОР! -да это позор и издевателства над человеким сознанием!!!
vsehporvem 18 марта 2018 | 14:47
Не отреагировали
________
Отлично, значит и РФ может не реагировать на их хотелки!
serg_anat 18 марта 2018 | 14:48
Ну вот.., Жене киселеву , Моте Ганапольскому, Муждабаевы и всей этой компании "россиян" области возможность повторить подвиг Ходорковского... Обидно.., блин...
klukvik 18 марта 2018 | 15:02
Очередь за льготной порцией кокаина растянулась на три квартала, некоторых уже ломает, а тут такое коварство. нелюди!!!!
nnikolay 18 марта 2018 | 15:02
Запрещение доступа российским гражданам на территорию российских представительств на Украине - это по сути агрессия против России и нарушение прав человека.
andrey_yrich__a 18 марта 2018 | 15:06
Не пускают людей на выборы? Пусть, спасибо скажут, что не сожгли! ...