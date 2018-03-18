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14:32, 18 марта 2018

В ООН, ОБСЕ и Совете Европы не отреагировали на жалобу о недопуске россиян на выборы в дипучреждения на Украине

Это сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Полиция блокировала российское посольство в Киеве и консульство в Одессе, Харькове и во Львове. Внутрь пускают только дипломатов. Ранее власти Украины заявили, что будут препятствовать проведению голосования в дипмиссиях, поскольку Россия проводит выборы в Крыму, который Киев считает своей оккупированной территорией.

Комментарии

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edyunia 18 марта 2018 | 14:38

Подождём, что скажет "Спортлото".

kottigr1 18 марта 2018 | 14:39

edyunia: МИД РФ снова припудрил себе носик... С каких это пор "Законы о выборах в РФ" стали действовать на территории других стран.. !?

sosiobama 18 марта 2018 | 14:42

kottigr1: Хохлятина, у тебя от злости и безысходности видать совсем крыша съехала)) В какой ещё стране не разрешают голосовать иностранцам?

ostapbey 18 марта 2018 | 14:52

sosiobama: вот в крыму преступная шайка "Бушмак " и приглашает голосить иностранцев!
Федерассов!!
Даже.

sosiobama 18 марта 2018 | 14:54

ostapbey: Крым это Россия, и там рекордная явка между прочим.

vikwlad 18 марта 2018 | 14:59

Сомневаюсь, что в Украине нашлись российские граждане, желающие поучаствовать в потешных выборах.

grigol331 18 марта 2018 | 15:09

sosiobama:
В Украине не разрешают, а вот на Украине нехай голосует хоть сама Маскалькова, хоть ты, штатный минетчик Обамы.

rena1960 18 марта 2018 | 15:30

sosiobama: В тех странах(бывших союзных республиках),куда РФ было слабо сунуться защищать русскоязычное население...

liquidsky__ 18 марта 2018 | 14:42

kottigr1: Скоро выборы в хохлогабоне. Вот и отыграемся.

sosiobama 18 марта 2018 | 14:46

liquidsky__: Я даже знаю КАК отыграемся. Когда в ООН предложат миротворцев в Донбасс вводить))

edyunia 18 марта 2018 | 14:48

sosiobama: \\Когда в ООН предложат миротворцев в Донбасс вводить))\\
Ты надеешься на то, что в ближайшем времени РФ будет состоять в ООН?

salhomir_murza 18 марта 2018 | 14:55

edyunia:
Путин: Если кем-то принято решение уничтожить Россию, у нас возникает право ответить. Зачем нам мир без России?
===================================
Скоро не понадобится ни ООН, ни ОБСЕ... Планета наша грешная разлетится на мелкие кусочки. Посему не надо принимать решение уничтожить Россию, России придется отвечать.

edyunia 18 марта 2018 | 15:00

salhomir_murza: \\Если кем-то принято решение уничтожить Россию\\
Уничтожением России занимается он лично, - это его монополия, он так считает.

seryj_wolk 18 марта 2018 | 14:49

sosiobama: Тяжело быть изгоем, таким, как рфия. Все и отовсюду посылают!☺

sosiobama 18 марта 2018 | 14:51

seryj_wolk: Россия изгой только в твоих больных мечтах))

grigol331 18 марта 2018 | 15:11

sosiobama:

Вата хочет продолжения войны. Ну кто бы сомневался.

salhomir_murza 18 марта 2018 | 14:51

liquidsky__:
Украина сделала демократический выбор. Поэтому зеркальные меры Москвы будут жестко осуждены и ООН и ОБСЕ и Советом Европы, и ЮНЕСКО...

pusin_patriot 18 марта 2018 | 14:46

kottigr1: Ну, территория посольства как бы территория того государства, как принято считать.

Другое дело, что могли бы скреативить по нашему, при желании, просто объявив об опасностях т.актов, звонках и угрозах, и оцепе на основе полученных данных, голосовать и чего вы там обычно делаете - это ваши личные дела и наверное можете, если хотите, но пройти - нет, работы по обеспечению безопасности с проверками и предотвращению угрозы не позволяют.

Тогда бы там и трясти в оонах было бы нечем.

abuvgrobu 18 марта 2018 | 14:38

Представим теперь какой визг стоял бы от тех же ООН, ОБСЕ И Совета Европы, если бы точно так же в России не давали гражданам какой-либо страны спокойно проголосовать ?. Вот то-то и оно, вот они, все ваши "европейские ценности", вся ваша "демократия" и тому подобное говно. России необходимо никого не слушать, делать только выгодное стране и её народу, а на все эти "демократические организации" не обращать вообще никакого внимания.

edyunia 18 марта 2018 | 14:40

abuvgrobu: \\если бы точно так же в России не давали гражданам какой-либо страны спокойно проголосовать\\
Так в России своим гражданам не дают спокойно голосовать.

remote456 18 марта 2018 | 14:42

abuvgrobu: " России необходимо никого не слушать, делать только выгодное стране и её народу"

Под "Россией" подразумеваете Путина и компанию?

demosua 18 марта 2018 | 14:58

abuvgrobu: "Представим теперь какой визг стоял бы от тех же ООН, ОБСЕ И Совета Европы, если бы точно так же в России не давали гражданам какой-либо страны спокойно проголосовать ?" - а представим, что перед этими выборами "какая-либо" страна оттяпала у России кусок территории?

kara 18 марта 2018 | 14:40

а что мешает по этому поводу поднять вопрос в ООН, пусть исключат Украину.

demosua 18 марта 2018 | 15:00

kara: ну это после России...

zik14 18 марта 2018 | 14:41

Вот такие они - европейские ценности)))

vaka257 18 марта 2018 | 14:42

О,как!!!Уже открыто не замечают...Вот так и будут разговаривать в последствии с изгоем...

skanon 18 марта 2018 | 14:42

И правильно сделали, потому что, это не выборы, а - как бы сказал пресловутый Трамп - фейк! ) Ха-ха!

spec71205 18 марта 2018 | 14:44

С большим УДОВОЛЬСТВИЕМ и на северном Кавказе запретил эти "выборы " ! Всех недовольных на товарных вагонах отправилбы к барину на СКОТНЫЙ ДВОР! -да это позор и издевателства над человеким сознанием!!!

vsehporvem 18 марта 2018 | 14:47

Не отреагировали
________
Отлично, значит и РФ может не реагировать на их хотелки!

serg_anat 18 марта 2018 | 14:48

Ну вот.., Жене киселеву , Моте Ганапольскому, Муждабаевы и всей этой компании "россиян" области возможность повторить подвиг Ходорковского... Обидно.., блин...

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klukvik 18 марта 2018 | 15:02

Очередь за льготной порцией кокаина растянулась на три квартала, некоторых уже ломает, а тут такое коварство. нелюди!!!!

nnikolay 18 марта 2018 | 15:02

Запрещение доступа российским гражданам на территорию российских представительств на Украине - это по сути агрессия против России и нарушение прав человека.

andrey_yrich__a 18 марта 2018 | 15:06

Не пускают людей на выборы? Пусть, спасибо скажут, что не сожгли! ...

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