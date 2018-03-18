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14:32, 18 марта 2018

Сторонники Саакашвили в Киеве требуют отставки президента Украины Петра Порошенко

На площади Независимости собрались около трех тысяч человек, сообщает ТАСС. На акцию пришла и депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Сам Саакашвили в феврале был выдворен в Польшу. Сейчас бывший президент Грузии живет вместе с семьей в Голландии.

Комментарии

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danko_fuflo 18 марта 2018 | 14:33

Ой ой ой! А где все наши бандеровские мраси??? На выборах?

kobylamay_sosetutrampa 18 марта 2018 | 14:48

Походу, Саака пообещал присунуть Надьке, если та будет его активисткой.

spec71205 18 марта 2018 | 14:51

danko_fuflo: поехали в Москву к путману. А сегодня блин выборы....во не везуха!

compare 18 марта 2018 | 14:41

так надо немного-дать пинка под зад "ненаде" этой...собрала маргиналов "мишиковских"! тоже,"жанна-д-пиарк",выискалась..

abuvgrobu 18 марта 2018 | 14:43

А в чем проблема-то ? По-моему вполне нормальный вожак для свинарника..

kinnlade 18 марта 2018 | 14:43

вот это по нашему , по украински! Скачи, требуй, плюйся,громи, но только не работай!

blahovdav 18 марта 2018 | 14:47

kinnlade: вот это по нашему , по украински! Скачи, требуй, плюйся,громи, но только не работай!/// Путлеровская свинья ничего не попутала? Сегодня вроде воскресенье?? Аа, у тролей выходных не бывает.....

scull 18 марта 2018 | 14:49

blahovdav: Чё, хохлосвинья, Стець вам даже в вск отдыха не даёт? Ну ну, " работай" нищета, так и быть подкину тебе хривну.

spec71205 18 марта 2018 | 14:49

Жид у власти...равносильно волчара на кошаре! Есть надежда что Украина не эрэфия...Где у граждан вместо мозгов одна вата!

nanaryfive 18 марта 2018 | 14:51

Вашингтон, даёшь следующего президента Украины - Саакашвили. Хуже всё равно не будет.

barssuk 18 марта 2018 | 14:58

Пусть требуют громче, а то Порох в Кувейте - не слышит)

komiccap_nkvd 18 марта 2018 | 15:11

менять еврея на грузина это все равно что волка менять на лису

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