14:32, 18 марта 2018
Сторонники Саакашвили в Киеве требуют отставки президента Украины Петра Порошенко
На площади Независимости собрались около трех тысяч человек, сообщает ТАСС. На акцию пришла и депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Сам Саакашвили в феврале был выдворен в Польшу. Сейчас бывший президент Грузии живет вместе с семьей в Голландии.
Комментарии12
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danko_fuflo 18 марта 2018 | 14:33
Ой ой ой! А где все наши бандеровские мраси??? На выборах?
kobylamay_sosetutrampa 18 марта 2018 | 14:48
Походу, Саака пообещал присунуть Надьке, если та будет его активисткой.
spec71205 18 марта 2018 | 14:51
danko_fuflo: поехали в Москву к путману. А сегодня блин выборы....во не везуха!
compare 18 марта 2018 | 14:41
так надо немного-дать пинка под зад "ненаде" этой...собрала маргиналов "мишиковских"! тоже,"жанна-д-пиарк",выискалась..
abuvgrobu 18 марта 2018 | 14:43
А в чем проблема-то ? По-моему вполне нормальный вожак для свинарника..
kinnlade 18 марта 2018 | 14:43
вот это по нашему , по украински! Скачи, требуй, плюйся,громи, но только не работай!
blahovdav 18 марта 2018 | 14:47
kinnlade: вот это по нашему , по украински! Скачи, требуй, плюйся,громи, но только не работай!/// Путлеровская свинья ничего не попутала? Сегодня вроде воскресенье?? Аа, у тролей выходных не бывает.....
scull 18 марта 2018 | 14:49
blahovdav: Чё, хохлосвинья, Стець вам даже в вск отдыха не даёт? Ну ну, " работай" нищета, так и быть подкину тебе хривну.
spec71205 18 марта 2018 | 14:49
Жид у власти...равносильно волчара на кошаре! Есть надежда что Украина не эрэфия...Где у граждан вместо мозгов одна вата!
nanaryfive 18 марта 2018 | 14:51
Вашингтон, даёшь следующего президента Украины - Саакашвили. Хуже всё равно не будет.
barssuk 18 марта 2018 | 14:58
Пусть требуют громче, а то Порох в Кувейте - не слышит)
komiccap_nkvd 18 марта 2018 | 15:11
менять еврея на грузина это все равно что волка менять на лису