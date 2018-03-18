Сторонники Саакашвили в Киеве требуют отставки президента Украины Петра Порошенко

На площади Независимости собрались около трех тысяч человек, сообщает ТАСС. На акцию пришла и депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Сам Саакашвили в феврале был выдворен в Польшу. Сейчас бывший президент Грузии живет вместе с семьей в Голландии.