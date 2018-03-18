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14:31, 18 марта 2018

В центре Москвы задержана активистка Дарья Полюдова с плакатом «Выборам — бойкот. Путин – вор»

Об этом сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на ее соратников. Сама Полюдова сказала «ОВД-Инфо», что причиной задержания стала ленточка в цветах украинского флага на ее одежде.

Комментарии

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tbedtlbrnjdf 18 марта 2018 | 14:35

Ага ленточка прямо на писте завязанная в тугой узел!

kottigr1 18 марта 2018 | 14:37

tbedtlbrnjdf: Только в РФ вы можете выбрать себе глав-врача.. Курс лечения снова продлен ещё на 6 лет... Врач сказал в морг - значит в морг.

cattt 18 марта 2018 | 14:42

kottigr1: Молодец, больше бы таких!

kobylamay_sosetutrampa 18 марта 2018 | 14:44

Надо выпороть эту прошмандовку, чтобы её попа стала в цветах украинского флага: одна половинка синия, другая жёлтая.

astet 18 марта 2018 | 14:49

kobylamay_sosetutrampa: у Вас, как и Путина,
прежнее рабочее место было в подвалах КГБ?

evgolius7 18 марта 2018 | 14:57

Как сегодня ольгинские борцуют за Путина !
Со слюнями и соплями...видно Пригожин пообещал леденец на палочке в виде Путина...
Слижут Путина и останется одна палочка...
Но палочку они будут хранить и передадут своим деткам и внукам....
Лижите патриотики свои леденцы...вам другого не дано.
А то солдаты НАТО отберут вашу палочку!!!

shlevet 18 марта 2018 | 15:08

evgolius7: //Как сегодня ольгинские борцуют за Путина !...//
Госдеповский, сегодня фамилия Путина идет в основном от таких светлолицыхнеравнодушных как ты и как амерские тролли, копипастящие вторые сутки один и тот же флуд

che21 18 марта 2018 | 15:28

kobylamay_sosetutrampa: почему у тебя пидорка к женщинам такое садисткое отношение? Конкурентки?

ivfn 18 марта 2018 | 15:32

kobylamay_sosetutrampa:
Эта Полюдова мент бывший. Ментовскую академию кончила. Ее по моему посадили уже раз,надо посмотреть. Хотела Кубанскую респуюлику создать и отделиться от России.

ivfn 18 марта 2018 | 15:36

kobylamay_sosetutrampa:
Точно ,два года ей дали. Освободилась и опять в революцию ударилась.
Она на внешнасть страшенная ,даже очень. Видимо свои комплексы и возмещает революционной деятельностью

shlevet 18 марта 2018 | 14:46

cattt: //Молодец, больше бы таких! //

А тебе поддержать её помешала врожденная диарея?
=)):-)

her 18 марта 2018 | 14:49

В центре Москвы задержана активистка Дарья Полюдова с плакатом «Выборам — бойкот. Путин – вор»
-------------
Путина нельзя рунать, его можно только лизать, как это делают "патриоты" :-)

evgolius7 18 марта 2018 | 15:25

shlevet:
Расскажи ты нам товарищ....спец по диареи , а какой закон она нарушила?
Такой как ты девушку боится...видно увлёкся чужой диареей по самые у9ши....пахнет очень противно.
Так что не плачь маленький...полюбит и тебя любительница диареи...может...

shlevet 18 марта 2018 | 15:39

evgolius7: ст. 319 УК РФ.
Мне плакать по ней???
Ты её видел?
На неё без слез то, не взглянешь.
Кроме того она уже сидела, но видно ей показалось мало.
Так что я был прав, чего она хотела, того и добилась

evgolius7 18 марта 2018 | 15:51

Для совсем тупых.
Статья 31 Конституции РФ определила смысл статьи 149 УК РФ:
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.
Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них либо принуждение к участию в них, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения либо с применением насилия или с угрозой его применения, - наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет...

russsibiryak 18 марта 2018 | 15:36

shlevet: Засранчик shlevet отрабатывает сверхурочные. ну это же причина, личноинтимный повар строго наказал, выборы паханов в паханы не игрушка, чтобы из кожи лезли и обсирали своими комментами всех, кто не под паханами. Работай, шлюха shlevet, сосиска повара ждет тебя под вечер трудного дня.

shlevet 18 марта 2018 | 15:43

russsibiryak:
Так ты тоже поддерживаешь Д.Полюдову?
Сидя на диване?
Понятно, ССыкло =)):-)

gogon 18 марта 2018 | 15:10

cattt: у хохлохомяков сегодня истерика!!!

ivfn 18 марта 2018 | 15:30

cattt:
Каких таких. Это же мент бывший. Сколько судеб поломала эта ментовская рожа

liquidsky__ 18 марта 2018 | 15:02

Вышлите её в Укрогабон с запретом въезда в Россию. И гражданства лишить!

russsibiryak 18 марта 2018 | 15:44

liquidsky__: Плохо придумываешь, не стараешься как-то, нет азарта, хозяин долго ждать не будет, уволит "к ядреной фене", Поднатужься, придумай ещё какую-нибудь гадость про наших братьев-славян, обзови трехэтажно, Работай, мать твою!

srk2658lu 18 марта 2018 | 14:58

tbedtlbrnjdf: //на писте//
В школе не учился?

master_analitik 18 марта 2018 | 15:21


Столько денег расходуется на непонятно что. Лучше бы в России была Монархия, так как Монарха выбирает ни какой-то там непонятный народ, а сам Бог. Ну а уже законный Государь-Император назначит по всей стране и за ее пределами достойных людей, чтобы не позорили его имя. Ну а всякие политические программы - это вообще глупость. Достаточно Государю-императору сказать: "Я буду вам отцом родным, суровым, но справедливым, и даже последнему занюханному либералу!" Вот это - настоящие выборы. А никакой народ, кроме русского, никого стоящего избрать не может, так как народ - это стадо баранов.

ilja13 18 марта 2018 | 15:27

master_analitik: А как же Николай II? Сам добровольно отрекся от престола. Вроде его об этом не просил никто особо....)))) Так что монархия - дело такое - через одно или два поколения - явно родится персона "не по сеньке шапка".

zik14 18 марта 2018 | 14:37

Ох ёёё! Ну таперича то точно теран уйдет?

nata_roo 18 марта 2018 | 14:38

2018! НАВАЛЬНЫЙ! Так ПОБЕДИМ!

nata_roo 18 марта 2018 | 15:01

nata_roo: Хомячки, верно, думают, что Полюдова - из секты "Свидетелей Навального". Увы... ;)

abuvgrobu 18 марта 2018 | 14:40

Хорошо бы было, если бы при задержании ей отбили бы почки, чтобы днем и ночью кровью ссалась. Чтобы неповадно было умничать..

cattt 18 марта 2018 | 14:44

abuvgrobu: Тебя подлюгу будут метелить скоро за искреннее усердие. у ментов это принято

abuvgrobu 18 марта 2018 | 15:15

cattt: А ты, когда заходил сюда, деточка, видел ли надпись "Здесь обсуждают юзера abuvgrobu" ? Не видел ? А знаешь, отчего ты не видел такой надписи, деточка ? Ты не видел её оттого, что в этом топике обсуждают активничанья некоей Дарьи с плакатом. Тебе есть что сказать по этому вопросу, деточка ? Нет ? Так зачем же ты раскрывал свой хлебальник, дурашка ?.. ))

demosua 18 марта 2018 | 14:49

abuvgrobu: хорошо, что своё русское нутро так явно обозначил. Чтоб люди знали, против чего борются...

oktobre 18 марта 2018 | 15:14

abuvgrobu: хорошо было-бы не желать не знакомой девушке такого..

shlevet 18 марта 2018 | 14:41

А в чем проблема то?
Она добилась чего хотела

kara 18 марта 2018 | 14:42

а что бы с ней сделали на Украине?

i_c_e 18 марта 2018 | 14:45

Ага, «ленточка», а не плакат. Это как «осложнения» с Британией из-за Сирии. Королевство кривых зеркал...

nastawnik_dulo_w 18 марта 2018 | 14:53

"Активистка" - это что?

samkos 18 марта 2018 | 14:56

В сегодняшней России правда под запретом. Народ живёт мифами.

pusin_patriot 18 марта 2018 | 15:06

samkos: Да переболеть они должны как немцы после первой мировой, тем и пролечатся потом от горечи потери СССР, примерно так же. Ну конечно здесь это уже не так жестко, но по психологии масс ситуация сравнима и почти тождественна. Если можете - уезжайте, если нет - откладывайте от ЗП в золото и нал баксами, вместо более дорогой машины и отпуска на другой половине шарика зимой. Потому что там дальше будет вопрос уже еды, а не куда смотаться в отпуск.

spec71205 18 марта 2018 | 14:57

...путин не только вор. Он сначала был крысенышем...и тырил у них за что и получил от них. Читайте воспоминания сморчка по кличке окурок кактна него прыгнул крыса Потом эта тварь ...ну вообщем все в курссе что было потом!

mikr 18 марта 2018 | 14:58

Думаю, что сразу после выборов Путин обязан заняться укреплением дисциплины в стране. Распоясавшиеся идиоты не так уж и безобидны, как это может показаться. Систематические демонстрации вседозволенности порождают в народе сомнения в возможностях действующей власти руководить страной. Поэтому, самые вопиющие нарушения необходимо строго пресекать. Чтобы неповадно было.

olgkiev 18 марта 2018 | 15:23

mikr: хотите по утрам зарядку под телевизор делать как в Туркмении:-))

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cukker 18 марта 2018 | 15:00

отодрать вонючку за патлы, за то что праздник хотела испортить людям. за такое киевлянство в Москве надо жестко наказывать

demosua 18 марта 2018 | 15:41

cukker: какой праздник у вас? День парижской комунны?

vsveter 18 марта 2018 | 15:07

И причём тут ленточка? Проводить любую агитации в день выборов нельзя. Дама заслуживает административного наказания.

demosua 18 марта 2018 | 15:43

vsveter: а она за кого-то агитировала?

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