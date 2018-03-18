14:31, 18 марта 2018
В центре Москвы задержана активистка Дарья Полюдова с плакатом «Выборам — бойкот. Путин – вор»
Об этом сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на ее соратников. Сама Полюдова сказала «ОВД-Инфо», что причиной задержания стала ленточка в цветах украинского флага на ее одежде.
Комментарии45
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tbedtlbrnjdf 18 марта 2018 | 14:35
Ага ленточка прямо на писте завязанная в тугой узел!
kottigr1 18 марта 2018 | 14:37
tbedtlbrnjdf: Только в РФ вы можете выбрать себе глав-врача.. Курс лечения снова продлен ещё на 6 лет... Врач сказал в морг - значит в морг.
cattt 18 марта 2018 | 14:42
kottigr1: Молодец, больше бы таких!
kobylamay_sosetutrampa 18 марта 2018 | 14:44
Надо выпороть эту прошмандовку, чтобы её попа стала в цветах украинского флага: одна половинка синия, другая жёлтая.
astet 18 марта 2018 | 14:49
kobylamay_sosetutrampa: у Вас, как и Путина,
прежнее рабочее место было в подвалах КГБ?
evgolius7 18 марта 2018 | 14:57
Как сегодня ольгинские борцуют за Путина !
Со слюнями и соплями...видно Пригожин пообещал леденец на палочке в виде Путина...
Слижут Путина и останется одна палочка...
Но палочку они будут хранить и передадут своим деткам и внукам....
Лижите патриотики свои леденцы...вам другого не дано.
А то солдаты НАТО отберут вашу палочку!!!
shlevet 18 марта 2018 | 15:08
evgolius7: //Как сегодня ольгинские борцуют за Путина !...//
Госдеповский, сегодня фамилия Путина идет в основном от таких светлолицыхнеравнодушных как ты и как амерские тролли, копипастящие вторые сутки один и тот же флуд
che21 18 марта 2018 | 15:28
kobylamay_sosetutrampa: почему у тебя пидорка к женщинам такое садисткое отношение? Конкурентки?
ivfn 18 марта 2018 | 15:32
kobylamay_sosetutrampa:
Эта Полюдова мент бывший. Ментовскую академию кончила. Ее по моему посадили уже раз,надо посмотреть. Хотела Кубанскую респуюлику создать и отделиться от России.
ivfn 18 марта 2018 | 15:36
kobylamay_sosetutrampa:
Точно ,два года ей дали. Освободилась и опять в революцию ударилась.
Она на внешнасть страшенная ,даже очень. Видимо свои комплексы и возмещает революционной деятельностью
shlevet 18 марта 2018 | 14:46
cattt: //Молодец, больше бы таких! //
А тебе поддержать её помешала врожденная диарея?
=)):-)
her 18 марта 2018 | 14:49
В центре Москвы задержана активистка Дарья Полюдова с плакатом «Выборам — бойкот. Путин – вор»
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Путина нельзя рунать, его можно только лизать, как это делают "патриоты" :-)
evgolius7 18 марта 2018 | 15:25
shlevet:
Расскажи ты нам товарищ....спец по диареи , а какой закон она нарушила?
Такой как ты девушку боится...видно увлёкся чужой диареей по самые у9ши....пахнет очень противно.
Так что не плачь маленький...полюбит и тебя любительница диареи...может...
shlevet 18 марта 2018 | 15:39
evgolius7: ст. 319 УК РФ.
Мне плакать по ней???
Ты её видел?
На неё без слез то, не взглянешь.
Кроме того она уже сидела, но видно ей показалось мало.
Так что я был прав, чего она хотела, того и добилась
evgolius7 18 марта 2018 | 15:51
Для совсем тупых.
Статья 31 Конституции РФ определила смысл статьи 149 УК РФ:
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.
Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них либо принуждение к участию в них, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения либо с применением насилия или с угрозой его применения, - наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет...
russsibiryak 18 марта 2018 | 15:36
shlevet: Засранчик shlevet отрабатывает сверхурочные. ну это же причина, личноинтимный повар строго наказал, выборы паханов в паханы не игрушка, чтобы из кожи лезли и обсирали своими комментами всех, кто не под паханами. Работай, шлюха shlevet, сосиска повара ждет тебя под вечер трудного дня.
shlevet 18 марта 2018 | 15:43
russsibiryak:
Так ты тоже поддерживаешь Д.Полюдову?
Сидя на диване?
Понятно, ССыкло =)):-)
gogon 18 марта 2018 | 15:10
cattt: у хохлохомяков сегодня истерика!!!
ivfn 18 марта 2018 | 15:30
cattt:
Каких таких. Это же мент бывший. Сколько судеб поломала эта ментовская рожа
liquidsky__ 18 марта 2018 | 15:02
Вышлите её в Укрогабон с запретом въезда в Россию. И гражданства лишить!
russsibiryak 18 марта 2018 | 15:44
liquidsky__: Плохо придумываешь, не стараешься как-то, нет азарта, хозяин долго ждать не будет, уволит "к ядреной фене", Поднатужься, придумай ещё какую-нибудь гадость про наших братьев-славян, обзови трехэтажно, Работай, мать твою!
srk2658lu 18 марта 2018 | 14:58
tbedtlbrnjdf: //на писте//
В школе не учился?
master_analitik 18 марта 2018 | 15:21
Столько денег расходуется на непонятно что. Лучше бы в России была Монархия, так как Монарха выбирает ни какой-то там непонятный народ, а сам Бог. Ну а уже законный Государь-Император назначит по всей стране и за ее пределами достойных людей, чтобы не позорили его имя. Ну а всякие политические программы - это вообще глупость. Достаточно Государю-императору сказать: "Я буду вам отцом родным, суровым, но справедливым, и даже последнему занюханному либералу!" Вот это - настоящие выборы. А никакой народ, кроме русского, никого стоящего избрать не может, так как народ - это стадо баранов.
ilja13 18 марта 2018 | 15:27
master_analitik: А как же Николай II? Сам добровольно отрекся от престола. Вроде его об этом не просил никто особо....)))) Так что монархия - дело такое - через одно или два поколения - явно родится персона "не по сеньке шапка".
zik14 18 марта 2018 | 14:37
Ох ёёё! Ну таперича то точно теран уйдет?
nata_roo 18 марта 2018 | 14:38
2018! НАВАЛЬНЫЙ! Так ПОБЕДИМ!
nata_roo 18 марта 2018 | 15:01
nata_roo: Хомячки, верно, думают, что Полюдова - из секты "Свидетелей Навального". Увы... ;)
abuvgrobu 18 марта 2018 | 14:40
Хорошо бы было, если бы при задержании ей отбили бы почки, чтобы днем и ночью кровью ссалась. Чтобы неповадно было умничать..
cattt 18 марта 2018 | 14:44
abuvgrobu: Тебя подлюгу будут метелить скоро за искреннее усердие. у ментов это принято
abuvgrobu 18 марта 2018 | 15:15
cattt: А ты, когда заходил сюда, деточка, видел ли надпись "Здесь обсуждают юзера abuvgrobu" ? Не видел ? А знаешь, отчего ты не видел такой надписи, деточка ? Ты не видел её оттого, что в этом топике обсуждают активничанья некоей Дарьи с плакатом. Тебе есть что сказать по этому вопросу, деточка ? Нет ? Так зачем же ты раскрывал свой хлебальник, дурашка ?.. ))
demosua 18 марта 2018 | 14:49
abuvgrobu: хорошо, что своё русское нутро так явно обозначил. Чтоб люди знали, против чего борются...
oktobre 18 марта 2018 | 15:14
abuvgrobu: хорошо было-бы не желать не знакомой девушке такого..
shlevet 18 марта 2018 | 14:41
А в чем проблема то?
Она добилась чего хотела
kara 18 марта 2018 | 14:42
а что бы с ней сделали на Украине?
i_c_e 18 марта 2018 | 14:45
Ага, «ленточка», а не плакат. Это как «осложнения» с Британией из-за Сирии. Королевство кривых зеркал...
nastawnik_dulo_w 18 марта 2018 | 14:53
"Активистка" - это что?
samkos 18 марта 2018 | 14:56
В сегодняшней России правда под запретом. Народ живёт мифами.
pusin_patriot 18 марта 2018 | 15:06
samkos: Да переболеть они должны как немцы после первой мировой, тем и пролечатся потом от горечи потери СССР, примерно так же. Ну конечно здесь это уже не так жестко, но по психологии масс ситуация сравнима и почти тождественна. Если можете - уезжайте, если нет - откладывайте от ЗП в золото и нал баксами, вместо более дорогой машины и отпуска на другой половине шарика зимой. Потому что там дальше будет вопрос уже еды, а не куда смотаться в отпуск.
spec71205 18 марта 2018 | 14:57
...путин не только вор. Он сначала был крысенышем...и тырил у них за что и получил от них. Читайте воспоминания сморчка по кличке окурок кактна него прыгнул крыса Потом эта тварь ...ну вообщем все в курссе что было потом!
mikr 18 марта 2018 | 14:58
Думаю, что сразу после выборов Путин обязан заняться укреплением дисциплины в стране. Распоясавшиеся идиоты не так уж и безобидны, как это может показаться. Систематические демонстрации вседозволенности порождают в народе сомнения в возможностях действующей власти руководить страной. Поэтому, самые вопиющие нарушения необходимо строго пресекать. Чтобы неповадно было.
olgkiev 18 марта 2018 | 15:23
mikr: хотите по утрам зарядку под телевизор делать как в Туркмении:-))
cukker 18 марта 2018 | 15:00
отодрать вонючку за патлы, за то что праздник хотела испортить людям. за такое киевлянство в Москве надо жестко наказывать
demosua 18 марта 2018 | 15:41
cukker: какой праздник у вас? День парижской комунны?
vsveter 18 марта 2018 | 15:07
И причём тут ленточка? Проводить любую агитации в день выборов нельзя. Дама заслуживает административного наказания.
demosua 18 марта 2018 | 15:43
vsveter: а она за кого-то агитировала?