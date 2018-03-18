Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что автоматизированная система подсчета голосов не подвержена кибератакам

Она не связана с глобальной сетью, пояснила она во время посещения общественного штаба по наблюдению за выборами. Сайт штаба, а также сайт ЦИКа сегодня подверглись кибератакам. Они никак не повлияют на подсчет голосов, сказал «Интерфаксу» член ЦИКа Александр Клюкин. По его словам, атаки исходили из недружественных стран.