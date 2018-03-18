14:31, 18 марта 2018
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что автоматизированная система подсчета голосов не подвержена кибератакам
Она не связана с глобальной сетью, пояснила она во время посещения общественного штаба по наблюдению за выборами. Сайт штаба, а также сайт ЦИКа сегодня подверглись кибератакам. Они никак не повлияют на подсчет голосов, сказал «Интерфаксу» член ЦИКа Александр Клюкин. По его словам, атаки исходили из недружественных стран.
Комментарии20
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kottigr1 18 марта 2018 | 14:35
Русские хаккеры взломали мозг Путину, но не нашли там ничего кроме тараканов...
evgolius7 18 марта 2018 | 14:54
не подвержена кибератакам ....
Она вообще понимает что такое кибератака?
alexandro_1961 18 марта 2018 | 14:57
evgolius7: Конечно, не подвержена. Она вообще в розетку не включена.
vaka257 18 марта 2018 | 14:36
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что автоматизированная система подсчета голосов не подвержена кибератакам
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Да,кому это надо?Смысл срывать представление?!Чтобы потом слюнями исходили,что Запад вмешался в выборы?Здесь скорее надо ожидать провокацию со стороны российских спецслужб...
sbk 18 марта 2018 | 14:57
vaka257: Думаю, результат просто уже на бумажке записан.
А бумажка - у Эллы.
andy66 18 марта 2018 | 14:37
не подвержена кибератакам только одна система: которая принципиально не имеет выхода в сеть.
gvs 18 марта 2018 | 14:38
Кибератакам не подвержена, т.к. результат уже заложен изначально )))
pusto1 18 марта 2018 | 14:45
всё так банально, считается на счетах
prostovanya 18 марта 2018 | 14:40
Сайт штаба, а так же сайт ЦИКа сегодня подверглись кибератакам.
Да, да, да, да...
sasass 18 марта 2018 | 14:45
Потому что автоматизированная система не считает голоса - туда закладывают уже запланированные голоса и поэтому там ничего изменить нельзя никакими кибератаками....
sergei03 18 марта 2018 | 14:50
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что автоматизированная система подсчета голосов не подвержена кибератакам
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И простой ящик с дыркой, тоже не подвержен кибератакам.
oktobre 18 марта 2018 | 15:09
sergei03: а уж вбросам как не подвержен...
sensei54 18 марта 2018 | 14:50
Она не связана с глобальной сетью,
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Потому что имеет механический привод, как у "железного Феликса", если кто знает, что это за зверь.
plank1957 18 марта 2018 | 14:52
Кибер атакам она может и не подвержена, а как насчет фальсификаций итогов? Каков алгоритм QR-кода? Тайна сия велика. А почему?
ruthenocene 18 марта 2018 | 15:07
plank1957: Какая-такая тайна?! Смотрите ГОСТ Р ИСО/МЭК 18004-2015.
nichirin 18 марта 2018 | 15:05
Да уж, система престарелых училок мало чему подвержена, особенно кибератакам.
zhrv 18 марта 2018 | 15:06
- "Она не связана с глобальной сетью, пояснила она во время посещения общественного штаба по наблюдению за выборами"
Видимо, с всякими уиками, тиками - тоже не связана. Просто набор картинок.
benga_medok 18 марта 2018 | 15:19
Но атака была ночью. Видимо и реальные выборы имели место в то же время.
Памфилова лично мощной грудью отразила ночную атаку ! Наверное, наградят.
А сейчас атак нет, потому, как не выборы, а балаган с пряниками, пирожками, значками и прочими шутовскими атрибутами. Только основная масса людей на этот балаган не добровольно приходит, а кнутом загоняют !
andreygo 18 марта 2018 | 15:28
Из "недружественных стран", как-то уж больно неопределенно. Их уже столько...
gригорьич 18 марта 2018 | 15:32
Подсчет данных о явке идет не быстро, поскольку таблицы приходится заполнять вручную, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.
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Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что автоматизированная система подсчета голосов не подвержена кибератакам
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Логично. Очевидный вывод, что счёты бухгалтерши Дуси надёжно защищены кибервойсками РФ