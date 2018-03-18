14:30, 18 марта 2018
Центризбирком объявил, что на выборах президента в России проголосовали 34,7% избирателей
Это данные на 14 часов. На прошлых президентских выборах ЦИК давал явку на час дня. Тогда она составила около 30%. Сегодня утром глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что избиратели голосуют в целом активнее, чем 6 лет назад.
Комментарии44
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danko_fuflo 18 марта 2018 | 14:31
Вот это правильно!!!
kottigr1 18 марта 2018 | 14:32
danko_fuflo: Глава ЦИК Элла Памфилова :
- Владимир Владимирович, у меня для вас есть две новости, хорошая и плохая..
- За вас проголосовал только один человек, но к Вашему голосу мы смогли приписать ещё 46 и Вы снова получили свои 146%.. !
danko_fuflo 18 марта 2018 | 14:35
kottigr1: 5 детских садиков, 6 котингеров под новичком. 56 коломрасей!
budweiser23 18 марта 2018 | 14:42
danko_fuflo: смени пластинку, кремлебот!
patrik03 18 марта 2018 | 14:44
Элла Памфилова подчеркнула, что избиратели голосуют в целом активнее, чем 6 лет назад...
На счёт этого ничего не могу сказать, как я голосовал всю жизнь, так буду и дальше голосовать - выберу лучших из кандидатов и отдам за него свой голос. Как-нибудь разберусь без дебатов, без рекламы, роликов, билбордов, Е.Ельбац, "Эхо Москвы", В.Шендеровича, А.Навального...
danko_fuflo 18 марта 2018 | 14:46
budweiser23: хоклотролль, ты за Мишко, или за Парашу? Пора делать выбор.
budweiser23 18 марта 2018 | 15:19
danko_fuflo: Мой друг, клинические идиоты должны держаться группами! По одному вы пропадете....
danko1 18 марта 2018 | 14:47
С учетом того, что голосование на Дальнем Востоке закончилось, а в Сибири заканчивается, то даже стада согнанных баранов не смогли в этиъх регионах явку сделать.
Дальше дело за УИКами и массовыми фальсификациями при вбросах и подсчетах.
Да и система ГАС-выборы дает возможность для фальсификаций.
uhovostro 18 марта 2018 | 14:55
patrik03: /выберу лучших из кандидатов и отдам за него свой голос/
Падежов не знаешь, двоечник?!..
r88w556xl4 18 марта 2018 | 14:36
kottigr1: Ну что, очередная зрада у русофобов? Как обычно, вам не привыкать.
kottigr1 18 марта 2018 | 14:47
r88w556xl4: Русофоб - это путинист, поддерживающий антирусскую политику Путина.
Их бог - лузер уничтоживший за годы своего правления :
КАЖДУЮ ВТОРУЮ БОЛЬНИЦУ.
КАЖДУЮ ЧЕТВЕРТУЮ ПОЛИКЛИНИКУ.
КАЖДУЮ ТРЕТЬЮ ШКОЛУ.
КАЖДЫЙ ВОСЬМОЙ ДЕТСКИЙ САДИК.
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ РОДДОМ.
КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ КИЛОМЕТР АВТОДОРОГ.
(Федеральная служба государственной статистики (Росстат): За период с 2000 по 2012 год в России сократилось число больниц - с 10,7 тыс. до 6,2 тыс., а поликлиник - с 21,3 тыс. до 16,5 тыс. Сократилось и число больничных коек - на 19%. В частности с 2000-го до 2015 года количество больничных коек для беременных уменьшилось почти на четверть. С 2000 по 2016 год количество школ в России сократилось на 25500 школ.(37%!). При Путине уничтожили с 2000 по 2012 год - 7000 детских садов и их количество продолжает сокращаться. По данным Минтранса РФ нормативным требованиям соответствуют лишь около 39% автомобильных дорог федерального значения. Реальная протяженность автодорог с твердым покрытием в РФ сократилась на 155 тыс. км. )
n_a_t_a7777777 18 марта 2018 | 14:39
kottigr1: Очень странно. Я голосовала в Питере. От моего дома на 11.00 я была 4ой. В соседнем громадном доме проголосовало всего 10 человек. И вдруг объявляют о рекордной явке. Ну, просто чудеса в решете....
shlevet 18 марта 2018 | 14:44
n_a_t_a7777777: Вообще, Питер немного больше, чем ваши два дома =)):-)
n_a_t_a7777777 18 марта 2018 | 14:52
shlevet:
За других не ручаюсь, но пишу то, что видела своими глазами. Дамы со списками сидели с вытаращенными глазами и в обморочном состоянии....
hagana 18 марта 2018 | 15:10
n_a_t_a7777777: Не волнуйтесь ,Nata ,у них под столом на этот случай что-то было .Я голосовала в Москве полчаса назад ,- в 3-х кабинках бюллетеней на донышке . И в тех ,которые были видны ,галочки против фамилии Путин не было .Но еще не вечер !
nadin57 18 марта 2018 | 15:16
n_a_t_a7777777: а на нашем участке сидели доброжелательные, симпатичные дамы и народу было много, нам даже пришлось подождать - перед нами очередь в несколько человек была
nadin57 18 марта 2018 | 15:10
n_a_t_a7777777: я тоже голосовала в Питере)) так вот из нашей парадной проголосовало на тот момент 18 чел. + наша семья 4чел.= 22чел. В списках на каждом листе фамилий 40.... так вот на нашем листе из 40 проголосовало 22чел.
Мне интересно кто Вам показал списки всего Вашего дома? Вы могли видеть список вашей парадной и то на один лист все невойдут))))
А народу голосовать шло много, после 13.00 поток снизился
nadin57 18 марта 2018 | 15:12
n_a_t_a7777777: КТО и на каком основании показал вам списки даже соседнего дома????
Вывод один: Вы лжете, мадам!
hagana 18 марта 2018 | 15:25
nadin57: После того ,как я посмотрела ,кто вас все время рекомендует ,Надежда ,- ( Патрики ,Холуй из Ольгино и т д )- все вопросы по спискам сразу отпали .
nadin57 18 марта 2018 | 15:34
hagana: мадам, после того, как я посмотрела, чья Вы протежЭ , я не удивляюсь Вашему комментарию)))))
olezha 18 марта 2018 | 15:03
danko_fuflo: Надо пойти и собой увеличить явку!
prostovanya 18 марта 2018 | 14:35
Победу Путина Центризбирком ещё раньше объявил... И что?
kulikdim 18 марта 2018 | 14:53
prostovanya: Разница между президентом и патриархом в том, что один обещает вам, что всё будет хорошо при жизни, а другой — что всё будет хорошо после смерти. Объединяет их то, что они оба врут.
zztop1960 18 марта 2018 | 14:35
Даёшь 99, 9 % , как в гитлеровской Германии , КНДР , Туркмении и СССР !!!!!
michael_golubchik 18 марта 2018 | 14:45
zztop1960: В гитлеровской Германии Гитлер проиграл выборы президента и его партия никогда не набирала больше 50%. Он осуществил силовой захват и отменил выборы. В КНДР так же никогда не было выборов если говорить о верховном правителе. даже съезд депутатов ведь не выбирал генерального секретаря партии, как и в СССР даже съезд депутатов ведь не выбирал генерального секретаря . В Туркмении, насколько мне известно правитель так же пожизненный и не переизберается.
Так что нам еще есть куда расти.
krestianin_067rus Михаил Никитин 18 марта 2018 | 14:35
Даешь 99,99% Да здравствует нерушимый блок... и киндерсюрприз! :))
n_a_t_a7777777 18 марта 2018 | 14:47
krestianin_067rus:
Киндерсюрприз проводил дефолт мастерски. Он заточен на аферы планетарного масштаба. Но эти выборы превосходят все возможные чудеса . Вся страна превратилась в страну Оз(Страна Оз — вымышленная страна из серии книг американского писателя Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз)
piter_ug 18 марта 2018 | 14:38
КОИБ говорит избирателю: «Спасибо, вы проголосовали».
Но по-моему, далее идёт тихо и неразборчиво - ...на свою голову.)
budweiser23 18 марта 2018 | 14:39
Даёшь 66,6% избирателей,
цифра хороша и символична!
michael_golubchik 18 марта 2018 | 14:40
Это она с утра говорила, что голосуют активнее чем на прошлых выборах. С утра явка была в два раза выше чем на прошлых выборах. А сейчас уже только на 12%. То есть последние часы голосуют менее активно чем на прошлых выборах.
Кто голосовал последние часы? Европейская часть России. Отсюда вывод: европейская часть России голосует менее активно чем на прошлых выборах.
michael_golubchik 18 марта 2018 | 14:52
Так же, вероятно, в этом году, в связи с большей автоматизацией данные быстрее передаются в ЦИК и поэтому произошло резкое повышения явки с утра по сравнению с прошлыми выборами и сползание явки ближе к концу. Потому что если сравнить данные по тому же Приморскому краю с прошлыми выборами на 18:00, то явка в этом году ниже чем в 2012-м.
keg 18 марта 2018 | 14:43
Разве,что в морге не голосуют.......".Ещё около 300 пациентов больницы, которые не могут передвигаться, и поэтому не в состоянии прийти на УИК, написали заявление, что тоже хотят изъявить свою волю и принять участие в выборах Президента. К ним, одевшись в стерильную одежду, прямо в реанимацию или в палату придут члены избирательной комиссии со специальным ящиком для голосования."(Пермь)
mavreh 18 марта 2018 | 14:45
Грудини надерёт задницу карлику - спорим?!
ilja13 18 марта 2018 | 15:37
mavreh: Его место в попе и навсегда, пардон конечно. Это было частное мнение.
skanon 18 марта 2018 | 14:46
А чего это так скромно-то, могли вывести и побольше!.. Хотя, ещё есть время...
piter_ug 18 марта 2018 | 14:51
Поток иссяк, идут уже единицы.
Возможно к концу дня подойдёт волна.
putin_itogy 18 марта 2018 | 14:53
С утра проголосовали, солдаты, дурдома, Зоны.
Сейчас голосуют ногами Люди.
polba 18 марта 2018 | 15:06
putin_itogy: Да. Люди голосуют. Ногами. Народа на участке очень много. Очередь.
uhovostro 18 марта 2018 | 15:17
polba: Да что там очередь?! - Давка! Крики : "Больше одного в руки не давать!"...
polba 18 марта 2018 | 15:41
uhovostro: Не... у нас чай не бандероляндия какая, всё чинно и спокойно, без воплей и скачек.
ilja13 18 марта 2018 | 15:39
putin_itogy: Придурь, не надо оскорблять суверенное конституционное право граждан - избирать. Скотинка.
vachek 18 марта 2018 | 14:55
ЦИК не успокоится, поке не рапортует о законных 146%.
"Все как один...в едином порыве...", и так далее...
oktobre 18 марта 2018 | 15:07
а где иностранные наблюдатели? опять не пустили в страну?
cautoff 18 марта 2018 | 15:15
Считаю, есть смысл сходить на ваш избирательный участок за последние полчаса до окончания голосования и убедиться, что от вас, от вашей квартиры не проголосовали ложные "избиратели". Такие нарушения уже имели место на предыдущих выборах. В этих преступлениях принимают участие нечистоплотные сотрудницы избирательных комиссий, которых надо ловить, обнаружив отметку в журнале о якобы уже выданном вам бюллетене.