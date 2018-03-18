Центризбирком объявил, что на выборах президента в России проголосовали 34,7% избирателей

Это данные на 14 часов. На прошлых президентских выборах ЦИК давал явку на час дня. Тогда она составила около 30%. Сегодня утром глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что избиратели голосуют в целом активнее, чем 6 лет назад.