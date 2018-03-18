Сегодня завершится Кубок мира по лыжным гонкам

Два последних старта сезона – пасьюты у мужчин и женщин.

Это был олимпийский сезон, а это значит, что Кубок мира отошел на второй план. Триумфаторами же, в итоге, оказались норвежцы. Скандинавы доминировали на лыжне Пхенчхана, ту же картину мы наблюдали и в Кубке мира. Юные российские дарования, такие как Александр Большунов и Денис Спицов были хороши, но тягаться с норвежскими монстрами было уж очень тяжело.

Йоханнес Клэбо и живая легенда лыж Марит Бьорген привезли из Кореи оп три золотых медали. Клэбо, по всей вероятности, добавит в свою еще и Большой Хрустальный глобус.

Если, конечно, не произойдет чего-то сверхъестественного. Увы, но для лидера сборной России Сергея Устюгова сезон сложился неудачно. Сначала лыжника мучили травмы, а потом слово взял МОК, который не пустил россиянина на Олимпиаду, где тот, скорее всего, добыл бы минимум одну медаль высшей пробы.

Следующий лыжный сезон начнется в середине ноября.