Уволенный замглавы ФБР Эндрю Маккейб пригрозил публикацией секретных документов о Дональде Трампе
Речь может идти о материалах, в которых говорится о роли президента США в возможном вмешательстве России в американские выборы.
Маккейб намерен обнародовать секретную информацию, компрометирующую Трампа и способную серьезно навредить президенту в связи с расследованием о связях его предвыборного штаба с Россией. Ранее Минюст США уволил Маккейба из ФБР за два дня до его 50-летия и выхода на пенсию. Точное содержание документов, которые находятся в распоряжении Эндрю Маккейба, неизвестно. По словам источника Associated Press, записи могут содержать подробности разговоров между Трампом и Маккейбом.
В субботу телекомпания CNN также со ссылкой на свои источники сообщила, что Маккейб уже дал показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, ведущему расследование попыток российского вмешательства. Экс-замглавы ФБР якобы предоставил Мюллеру записи разговоров, сделанные в ходе встреч с президентом. После увольнения Маккейба глава команды юристов Трампа Джон Дауд призвал министерство юстиции США прекратить расследование возможного вмешательства России в американские выборы. Адвокат сказал, что в нем изначально было «много политических предрассудков».
Сам Трамп у себя в Твиттере написал, что «каких-либо тайных сговоров между предвыборной кампанией республиканцев и Москвой не было», а расследование Мюллера и вовсе стоило бы прекратить.
Комментарии12
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ys171717 18 марта 2018 | 14:06
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих, а реально 72% (планка бедности тут в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на 17-ть пунктов выше платные тролли в комментах спамят как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Он боится только низкой явки, которая делает его слабым перед лицом своего окружения. А потому: только БОЙКОТ!
КОПИРУЙТЕ это сообщение в свои комменты по-максимуму, а если не согласны с бойкотом - удалите одно предложение про него.
shicotus_live 18 марта 2018 | 14:07
Наверно у него этого компромата целые чемоданы)))
Где то я это уже слышал)))
mark60n 18 марта 2018 | 14:12
ys171717: Слышь,глист белоленточный,ты который раз сегодня копипастишь этот текст.Модераторы,где вы?
olegleon 18 марта 2018 | 14:19
mark60n: похоже, что он с разрешения модераторов это делает
shlevet 18 марта 2018 | 14:22
ys171717: Хватит копипастить болезный, всех печенек всё равно не заработаешь, порадовался бы сегодня за Крым
olegleon 18 марта 2018 | 14:07
"По словам источника Associated Press, записи могут содержать подробности разговоров между Трампом и Маккейбом. "
неужели Трамп его домогался?!
condor00 18 марта 2018 | 14:09
Это правильно. Разродился... И вся хвалёная демократия укладывается в наипростейшую формулу, - выгода.
kara 18 марта 2018 | 14:11
чувака лишили будущей пенсии, и он теперь тупо цену повышает, жить то на что то далее нужно.
zemljanka 18 марта 2018 | 14:17
Карточныц белый дом.
velbkeirf1 18 марта 2018 | 14:18
Чёрный день для спецназа США: на сирийской границе сбит вертолёт с группой ССО на борту
Вертолёт Pave Hawk под стать тем, кого перевозит. На его борту новейшие системы навигации, связи и РЭБ. Многое оборудование настолько ценное, что оборудовано самоликвидаторами. Вполне понятно, что летают на этих машинах тоже пилоты не простые. В связи с вышеперечисленным крайне маловероятно, что Pave Hawk упал из-за отказа техники или ошибки пилотов. Остаётся одно – огонь с земли. Тем более, что машина была сбита над пустыней, где боевики могут спокойно передвигаться. Ну и конечно на Pave Hawk не перевозят обслуживающий персонал с «сопутствующим грузом», там могли находится только высокопоставленные офицеры или спецназ
vaka257 18 марта 2018 | 14:18
Будет очень занятно познакомиться с материалами...
grigorcar 18 марта 2018 | 14:20
после Скрипаля немножко газу не осталось?