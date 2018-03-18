Уволенный замглавы ФБР Эндрю Маккейб пригрозил публикацией секретных документов о Дональде Трампе

Речь может идти о материалах, в которых говорится о роли президента США в возможном вмешательстве России в американские выборы.

Маккейб намерен обнародовать секретную информацию, компрометирующую Трампа и способную серьезно навредить президенту в связи с расследованием о связях его предвыборного штаба с Россией. Ранее Минюст США уволил Маккейба из ФБР за два дня до его 50-летия и выхода на пенсию. Точное содержание документов, которые находятся в распоряжении Эндрю Маккейба, неизвестно. По словам источника Associated Press, записи могут содержать подробности разговоров между Трампом и Маккейбом.

В субботу телекомпания CNN также со ссылкой на свои источники сообщила, что Маккейб уже дал показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, ведущему расследование попыток российского вмешательства. Экс-замглавы ФБР якобы предоставил Мюллеру записи разговоров, сделанные в ходе встреч с президентом. После увольнения Маккейба глава команды юристов Трампа Джон Дауд призвал министерство юстиции США прекратить расследование возможного вмешательства России в американские выборы. Адвокат сказал, что в нем изначально было «много политических предрассудков».

Сам Трамп у себя в Твиттере написал, что «каких-либо тайных сговоров между предвыборной кампанией республиканцев и Москвой не было», а расследование Мюллера и вовсе стоило бы прекратить.