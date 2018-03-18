Наблюдатели продолжают фиксировать многочисленные нарушения на избирательных участках
Появляются все новые данные о вбросах и массовых подвозах избирателей.
Предполагаемый вброс бюллетеней попал в объектив камеры на одном из избирательных участков в Челябинске. На видео мужчина и женщина опускают в урну сразу несколько листов. Похожую картину можно было наблюдать в Приморье, Краснодарском крае, Якутии и Южно-Сахалинске. Однако не везде камеры могли зафиксировать нарушения. В Кемеровской области обзор закрыли воздушными шариками, а в Ленинградской области и Калининграде их попросту развернули так, что избирательные урны не попадают в кадр.
«МБХ медиа» сообщает, что на Саратовском участке лежат ручки с чернилами, которые можно стереть ластиком. А на двух УИКах в Пушкине нет электричества, и следить за ходом голосования в темноте проблематично. Продолжают поступать сообщения о массовых подвозах. Как правило, это касается бюджетников и военнослужащих в разных городах страны.
«Медуза» предполагает, что значки, которые выдают на избирательных участках в Москве, могут быть способом отчетности перед начальством. Некоторые люди, проголосовавшие в столице, буквально требуют выдать им соответствующий «знак отличия».
Центризбирком сообщает, что по всей стране выявлено три нарушения.
Комментарии28
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danko_fuflo 18 марта 2018 | 14:04
Капец какой-то. Как теперь жить? Где наши дежурные коломраси?
shicotus_live 18 марта 2018 | 14:05
danko_fuflo: «Медуза» предполагает, что значки, которые выдают на избирательных участках в Москве, могут быть способом отчетности перед начальством....
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Блин! У меня в кармане их два)))
Кому продать? возьму недорого)))
daos15 18 марта 2018 | 14:12
shicotus_live: Сохрани !!!! Потом внуки продадут лет через 30 за большие бабки ))))
vikwlad 18 марта 2018 | 14:20
Да, похоже, Путин не дождётся поздравлений от руководителей цивилизованных стран в связи со своим переназначением. Кто ж поверит, что этот цирк с конями называется выборами.
shicotus_live 18 марта 2018 | 14:21
daos15: Тоже интересная идея!)))
ostrov_ok 18 марта 2018 | 14:20
shicotus_live: Блин! У меня в кармане их два)))
Кому продать? возьму недорого)
на Доширак потом обменяешь или на керосин
daos15 18 марта 2018 | 14:09
danko_fuflo: Если бы этих заявлений не было, их надо бы было создать! Сейчас пиво (боярашник) допью и побегу совать туалетную бумагу в урны. Если , повезёт, и задержат, есть шанс пару штук евро от ЕСПЧ получить) Но скорее всего, просто получу дубиной по спине и пинок пыром. Шансов мало (((
ys171717 18 марта 2018 | 14:04
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих, а реально 72% (планка бедности тут в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на 17-ть пунктов выше платные тролли в комментах спамят как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Он боится только низкой явки, которая делает его слабым перед лицом его окружения. А потому: только БОЙКОТ!
КОПИРУЙТЕ это сообщение в свои комменты по-максимуму, а если не согласны с бойкотом - удалите одно предложение про него.
vezdehod 18 марта 2018 | 14:08
Гангрена не лечится - только Ампутация?
nastawnik_dulo_w 18 марта 2018 | 14:13
ys171717: Велик и могуч интернет. Но и здесь один дристун может загадить всю поляну.
Навальныш или бандерыш?
sveklotron_7 18 марта 2018 | 14:15
nastawnik_dulo_w: Навальныш или бандерыш?
А че, есть разница?
nadin57 18 марта 2018 | 14:13
ys171717: ты бы передохнул , несчастный, неужели все так плохо, неужели совсем оголодал?
danko1 18 марта 2018 | 14:05
Послушные бараны, голосующие по указке, другого президента, кроме вора-гопника, и не заслуживают.
Голосуют за войну и уничтожение России правящей бандой.
mark60n 18 марта 2018 | 14:16
danko1: Не нравится,чемодан,вокзал,Магадан!
danko1 18 марта 2018 | 14:19
mark60n: Для Путина и его подельников-воров? Давно им пора там быть, но много зоббированных баранов в России и рабов-холуёв.
wrongway1 18 марта 2018 | 14:05
Там днем слишком людно Но у белой скалы нет клева Клев будет ,это я беру на себя Клевать будет так,что клиент забудет обо всем на свете Дальше все идет по плану.
sg75g 18 марта 2018 | 14:07
> сообщения о массовых подвозах
Да, есть такое.
"Многодетная семья из 30 человек проголосовала в Волгоградской области"
i_c_e 18 марта 2018 | 14:20
sg75g: Фига себе. Живут с мамой/папой и все старше 18 лет? Это старшенькому-то под 50, наверное?
vaka257 18 марта 2018 | 14:08
А кто-то и в правду верил,что всё пройдёт честно?!...
nastawnik_dulo_w 18 марта 2018 | 14:10
Провокаторы отрабатывают печеньки. Любая сволочь может вместе с настоящим бюллетенем вбросить и листовку жулика и вора Навального. "Для количества".
Но не ожидали они, что на их призывы к бойкоту народ пойдет голосовать еще активнее.
vaka257 18 марта 2018 | 14:11
Представляю ,как на Западе ржут над представлением,над вбросами...
nanaryfive 18 марта 2018 | 14:14
Пойти проголосовать - обязательно меня сподвигла мразь которая обитает на Эхе-Москвы. Все эти альбацы, шендеровичи, навальные, собчаки, сванидзе, укр. тролли и пр. отребье. Спасибо вам!
insurgent1974 18 марта 2018 | 14:22
nanaryfive: Пойти проголосовать, тебя подтолкнуло недостаток мозгов.
И нетерпимый зуд в заднем проходе.
ostrov_ok 18 марта 2018 | 14:24
nanaryfive: Пойти проголосовать - обязательно меня сподвигла мразь которая обитает на Эхе-Москвы. Все эти альбацы, шендеровичи, навальные, собчаки, сванидзе, укр. тролли и пр. отребье. Спасибо вам!
сподвиг тебя твой куратор с Оптиков, который пригрозил тебя лишением сребреников
igor20012 18 марта 2018 | 14:18
Спешите видеть ! Наш цирк-шапито открывается !
Рок-опера в.в.путина: «волк и семеро козлят на новый лад !».
В ролях: волк-в.в.путин, козлята: жириновский, явлинский, грудинин, титов, сурайкин, бабурин, , собчак ( великолепная семерка ! Каждый блеет на свой лад, но вместе-как весело получается, шоу ! )». Постановка: кручу, верчу-запутать хочу ! Следите за моими руками ! Отгадай-как тебя наеб-т ! Не угадаешь ! Совершенно непредсказуемый результат ! Всего один день ! Спешите видеть ! Вход бесплатный !
insurgent1974 18 марта 2018 | 14:18
Эти выборы, сами по себе нарушение. Я бы даже сказал - Уголовное Преступление.
alexander25101977 18 марта 2018 | 14:24
Удивительно, как ещё в кабинках не стоят злобные путриоты, вооружённые какашками и зелёнкой. Поставил галочку не туда - получи, фашист, гранату. Поставил "туда" - молодец, пока свободен.
zemljanka 18 марта 2018 | 14:24
"Путин - царь 21 века".
Гороховый.