Наблюдатели продолжают фиксировать многочисленные нарушения на избирательных участках

Появляются все новые данные о вбросах и массовых подвозах избирателей.

Предполагаемый вброс бюллетеней попал в объектив камеры на одном из избирательных участков в Челябинске. На видео мужчина и женщина опускают в урну сразу несколько листов. Похожую картину можно было наблюдать в Приморье, Краснодарском крае, Якутии и Южно-Сахалинске. Однако не везде камеры могли зафиксировать нарушения. В Кемеровской области обзор закрыли воздушными шариками, а в Ленинградской области и Калининграде их попросту развернули так, что избирательные урны не попадают в кадр.

«МБХ медиа» сообщает, что на Саратовском участке лежат ручки с чернилами, которые можно стереть ластиком. А на двух УИКах в Пушкине нет электричества, и следить за ходом голосования в темноте проблематично. Продолжают поступать сообщения о массовых подвозах. Как правило, это касается бюджетников и военнослужащих в разных городах страны.

«Медуза» предполагает, что значки, которые выдают на избирательных участках в Москве, могут быть способом отчетности перед начальством. Некоторые люди, проголосовавшие в столице, буквально требуют выдать им соответствующий «знак отличия».

Центризбирком сообщает, что по всей стране выявлено три нарушения.