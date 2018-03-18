Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала проверить информацию о вбросе на избирательном участке в Чечне

Об этом она заявила на встрече с главой общественного штаба по наблюдению за выборами Алексеем Венедиктовым, передает ТАСС. Венедиктов рассказал, что ранее представители штаба Алексея Навального опубликовали информацию о вбросе, который был совершен на одном из столичных участков. Однако после проверки оказалось, что речь идет об участке в Чечне.