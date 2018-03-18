14:00, 18 марта 2018
Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала проверить информацию о вбросе на избирательном участке в Чечне
Об этом она заявила на встрече с главой общественного штаба по наблюдению за выборами Алексеем Венедиктовым, передает ТАСС. Венедиктов рассказал, что ранее представители штаба Алексея Навального опубликовали информацию о вбросе, который был совершен на одном из столичных участков. Однако после проверки оказалось, что речь идет об участке в Чечне.
Комментарии17
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ys171717 18 марта 2018 | 14:02
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих, а реально 72% (планка бедности тут в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на 17-ть пунктов выше платные тролли в комментах спамят как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Он боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения. А потому: только БОЙКОТ!
КОПИРУЙТЕ это сообщение в свои комменты по-максимуму, а если не согласны с бойкотом - удалите одно предложение про него.
kottigr1 18 марта 2018 | 14:02
ys171717: Кто ЦИ(р)Ку платит, тот его и танцует...
antiputin_antifa 18 марта 2018 | 14:04
Судя по количеству согнанного бюджетного скота, вбросов и фальсификаций, Путин - нелегитимен!
kottigr1 18 марта 2018 | 14:18
antiputin_antifa: Глава ЦИК Элла Памфилова :
- Владимир Владимирович, у меня для вас есть две новости, хорошая и плохая..
- За вас проголосовал только один человек, но к Вашему голосу мы смогли приписать ещё 46 и Вы получили свои 146%.. !
vezdehod 18 марта 2018 | 14:05
Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала проверить информацию о вбросе на избирательном участке в Чечне
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Если Элла Александровна пообещала, то - то обязательно выпьет.
captain_ 18 марта 2018 | 14:18
К тем, кто так старательно собирает все нарушения на выборах Пуйла, у меня всего один вопрос:
- Помогло это вам, русским, хоть раз за 18 лет? Только честно...
shlevet 18 марта 2018 | 14:18
ys171717: Давай номер карты, перечислю тебе 30 центов, болезный
olegleon 18 марта 2018 | 14:03
Навальный Чечню с Москвой перепутал ))))
потом заявит "нет, это во Владивостоке, ой нет, в Ярославле" ))
nastawnik_dulo_w 18 марта 2018 | 14:05
Жулик и вор Навальный думает, что на роль провокаторов можно и дебилов набирать?
all_seeing74 18 марта 2018 | 14:23
nastawnik_dulo_w: не, дибилов уже не нанять!!! Они все у пригожина!!))))))
vaka257 18 марта 2018 | 14:06
Всё равно Чурова скажет,что выборы в целом без сучка и задоринки,а мелкие технические сбои на выборы не повлияли...Хотя весь твиттер и ютуб наполнены видео с вбросами...Найдётся ли хоть один участок по вссей РФ ,где не было нарушений?!...
borisgroys 18 марта 2018 | 14:06
Да там вся республика сплошное нарушение ... Причинно следственных связей и логических цепочек!
kara 18 марта 2018 | 14:09
в Белгороде коибы стоят, а в Чечне с пристальным вниманием к региону урны? для Кадырова максимальная прозрачность это основной аргумент на последующие обвинения. поэтому, я уверен что любым наблюдателям, даже геям наблюдателям, ничего не угрожает в Чечне.
shlevet 18 марта 2018 | 14:16
А как можно перепутать участок в Чечне, с участком в столице?
all_seeing74 18 марта 2018 | 14:19
Зачем портить людям весеннее настроение?!))) не панимаю! Пусть вбрасывают, веселятся! Тем более, это не имеет никакого значения! Спорим, победит путин?!!!!))))
kochar 18 марта 2018 | 14:21
А толку?
Неужели объявит выборы не действительными?
prostovanya 18 марта 2018 | 14:22
ВЕРИМ!
Уж кому-кому, а Памфиловой - ВЕРИМ. Безоговорочно...