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13:33, 18 марта 2018

Российский биатлонист Антон Шипулин признался, что хотел бы отказаться от сегодняшнего старта на Кубке мира

По его словам, сил на эстафету уже нет. Спортсмен сказал это в эфире «МатчТВ». В гонке преследования накануне Шипулин занял 7-е место. Первым финишировал француз Мартен Фуркад. В общем зачете Шипулин на 3-й строчке. Он не принимал участия в Олимпиаде, поскольку не получил приглашения.

Комментарии

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voenpes 18 марта 2018 | 13:43

Фуркад половину Олимпиады выиграл и продолжает иметь силы. А наш лидер потерял силы. Может про пробирки все-таки правда?

serhio_25__ 18 марта 2018 | 13:59

voenpes: У кого у француза? Или француз сверхчеловек?

vezdehod 18 марта 2018 | 14:14

Так откажись и все дела - нечего об этом трындеть.

grossalexis032018 18 марта 2018 | 14:06

voenpes: Естьу россйской сборной многолетняя беда - функциональная подготовка и умение подводить спортсменов и к главным стартам и окончанию сезона. В стране просто нет спецов нужного уровня ;)) Кто за функционал отвечает в сборной - немец, хороший но не лучший :))

ilja13 18 марта 2018 | 13:51

Сил уже нету у налогоплательщиков за вас дармоедов деньги-налоги платить. Идите работать! И зарабатывайте, а не сидите на шее у других граждан, потому что это нацлидеру нравится. Как все остальные. Имейте наконец совесть.

andrewm 18 марта 2018 | 13:53

Без "колес" уже совсем никуда не годятся

vald_ch 18 марта 2018 | 13:53

" По его словам, сил на эстафету уже нет"

Мельдония животворящего срочно!

serhio_25__ 18 марта 2018 | 14:01

vald_ch: Мельдоний, это лекарство для сердца и ничего оно более не дает. А вот лекарства от астмы реально дают силы и расширяют дыхание.

roma_stolnyy 18 марта 2018 | 13:56

Почему заголовок не закончен????"... потому что хотел бегом прибежать на свой избирательный участок и выполнить свой гражданский долг."

grossalexis032018 18 марта 2018 | 13:58

Ну в отличие от остальных Шипулин находится на полном содержании федерации ;)) Получается и призовые за этап Антону не важны - можно и рожу покривить. А вот в Тюмени так не пройдет.

putinnavsegda 18 марта 2018 | 14:00

Правильно, пусть делает то, что у него хорошо получается, сосать Путина например...

srk2658lu 18 марта 2018 | 14:16

Завязывать Антону надо с биатлоном и переходить на работу в Клуб сторонников Путина, в который он вступил.
Там можно заработать без винтовки и напряга на лыжне...

sergei03 18 марта 2018 | 14:17

Оказывается, профи это те, кто спортом зарабатывает себе на жизнь. Любители - это бюджетники.
Раньше по другому думал.

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