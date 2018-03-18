Российский биатлонист Антон Шипулин признался, что хотел бы отказаться от сегодняшнего старта на Кубке мира

По его словам, сил на эстафету уже нет. Спортсмен сказал это в эфире «МатчТВ». В гонке преследования накануне Шипулин занял 7-е место. Первым финишировал француз Мартен Фуркад. В общем зачете Шипулин на 3-й строчке. Он не принимал участия в Олимпиаде, поскольку не получил приглашения.