13:32, 18 марта 2018
Джонсон: У Великобритании есть доказательства, что Россия последние 10 лет создавала запасы химоружия «Новичок»
Это заявил в интервью ВВС глава МИДа Борис Джонсон. По его словам, завтра британские власти передадут Организации по запрещению химического оружия образцы яда, которым был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль. Накануне в российском МИДе заявили, что ни Россия, ни даже Советский Союз не имеют отношения к химическому оружию под названием «Новичок».
Комментарии39
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tks 18 марта 2018 | 13:35
"Новичок" - Урфина Джюса приятный пустячок!
danko_fuflo 18 марта 2018 | 13:50
tks: трёшься, тролль?
perestarok 18 марта 2018 | 13:37
"Джонсон: У Великобритании есть доказательства, что Россия последние 10 лет создавала запасы химоружия «Новичок»"
Но они никогда не покажут эти доказательства. Но у них есть. Но не покажут.
edyunia 18 марта 2018 | 13:42
perestarok: \\они никогда не покажут эти доказательства\\
Показать может и не покажут, однако пу&ко пригнутся немножко раком.
serhio_25__ 18 марта 2018 | 14:06
edyunia: ""Показать может и не покажут, однако пу&ко пригнутся немножко раком. "" - даже хомячки понимают для чего весь этот цирк был создан и знают, что бриты врут. Большего доказательства лжи бритов и не надо.
edyunia 18 марта 2018 | 14:11
serhio_25__: \\бриты врут.\\
АВЫДОКАЖИТЕ!!! ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ!!!!!!
tvitov66 18 марта 2018 | 14:22
edyunia: по данным объективного контроля итальянского диспетчера Карлоса, однако, заПУпкины никогда не врут!
borisgroys 18 марта 2018 | 13:44
"perestarok: ... Но они никогда не покажут эти доказательства. Но у них есть. Но не покажут"
Не беспокойтесь, они то покажут и докажут. но, на позицию россии это никак не повлияет - старая ведьма, брехлива, злобна, лицемерна и понимает, только сильные пинки под зад.
Надеюсь, полит. руководство Великобритании доведёт это дело до конца! Хочется пожелать британцам выдержки, терпения и решительности, так как история знает трагические примеры последствий, вовремя не остановленных диктатур ...
detul 18 марта 2018 | 13:56
borisgroys: Доказательства по делу Литвиненко не показали, хотя они у британцев есть, так почему должны показать доказательства по хим оружию???
sbk 18 марта 2018 | 14:04
detul: Кому не показали? Радиоактивный след депутата ГД через всю планету предъявили, а вам все еще "не показали"?
detul 18 марта 2018 | 14:16
sbk: Показали след, оставшийся при выезде Лугового и Ковтуна, или при въезде? След Лугового или след Ковтуна? И наконец. Плутоний четко привязан по примесям к месту производства. Где можно почитать отчет по этому аспекту?
gluhoy2250 18 марта 2018 | 13:56
borisgroys: старая ведьма, брехлива, злобна, лицемерна и понимает, только сильные пинки под зад.
Молодец! Правильно ты Терезку умыл, а то она совсем страх потеряла!
sensei54 18 марта 2018 | 13:46
perestarok: Но они никогда не покажут эти доказательства.
........................................
А что, разве кто-то УЖЕ сидит в камере в ожидании суда? Вот подсудимому и покажут.
zztop1960 18 марта 2018 | 13:51
perestarok: Зато Россия показала , и диспетчера испанского , и самолёт колометровый , и свидетелей видесших украинский самолёт на высоте 10 000 метров , и лётчика Волошина , и распятого мальчика и до хрена чего ещё , всё и не перечишлишь
detul 18 марта 2018 | 13:59
zztop1960: А какое отношение бузина в огороде имеет к дядьке в Киеве ??
zztop1960 18 марта 2018 | 14:17
detul: detul: А подумать ? Или одна вата в голове ?
detul 18 марта 2018 | 14:23
zztop1960: Я не виноват, что у Вас вата в голове (((.
anji70 18 марта 2018 | 13:52
perestarok: Откуда ты знаешь? По говно тв не сказали? Уверен, что уже показали иначе почему такой вой.
serhio_25__ 18 марта 2018 | 14:04
perestarok: Я надеюсь, что Джонсо покажет еще и доказательства личного приказа Путина убить Скрипаля?
Или как всегда "доказательства есть, но мы их вам не покажем"?
vezdehod 18 марта 2018 | 14:12
В СССР и России разрабатывали "НовЕчок" а не "Новичок" - какого хрена прицепились к России?
monterado_ancona_marche 18 марта 2018 | 13:38
"Приходите завтра"...
Мы уже это слышали не раз, мистер Джонсон, сээээр...)))
olegleon 18 марта 2018 | 13:38
у него есть доказательства, но он их никому не покажет, т.к. все обязаны верить на слово ему.
и что значит "передадут"? тут хомячки истерили, что Британия уже передала
fun43 18 марта 2018 | 13:38
BREAKING: OPCW team to arrive in UK on Monday to investigate nerve agent used in Skripal attack.
vaka257 18 марта 2018 | 13:38
Джонсон: У Великобритании есть доказательства, что Россия последние 10 лет создавала запасы химоружия «Новичок»
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Бесполезно приводить какие либо доказательства.Ссы в глаза .У путинских чёткая позициия - настамвывсёврётеэтопровокациявсёсделановами...
ross1919 18 марта 2018 | 13:52
vaka257: Каак? Вы еще не приползли в срплях к ограде британского посольства и не начали каяться? Тогда мы идем к вам!
volkov_25 18 марта 2018 | 13:40
Последние слова лаврова вдохнувшего новичка будут - а доказательства гдеееееее
budweiser23 18 марта 2018 | 13:40
В путинской россии продаётся всё, начиная с совести чиновников путерастов, депутатских мест, госсекретов и заканчивая гречкой со скидкой на выборах президента, поэтому не удивительно, что британцы знают о нас больше, чем мы сами...поэтому неудивительно, что абрамовичиусмановы не получают пинка под зад от «бритов», ведь они стучат им о наших секретах 24 часа в сутки!
У путрасии нет секретов...она торгует всем, включая местом президента!
a_111111 18 марта 2018 | 13:41
Путину срочно нужно мериться с банкиром-чекистом Лебедевым другом Джонсона...
lion64___3 18 марта 2018 | 13:41
Этот пьяница, наркоман и петух по кличке "борис" много что заявить может. Такие копчёные борисы показывали в ООН пробирки с "отравляющими веществами" из Ирака, а потом выяснялось, что фальшивка это.
buzukin938 18 марта 2018 | 13:43
Этого парнишку туповатого - на допрос в КейДжиБи. Расколется ведь, сучонок! Нахера России газ, когда у нее есть вакуумная бомба и ракета с ядерным мотором, которая может залететь в дверцу для кота на Даунинг- стрит, 10?
Молчат про длящееся десятилетиями изнасилование и убийство аборигенов понаехавшими азиатами - толерантность, мля! Молчат о том, што за брексит придется заплатьить хренову тучу денег - по две тысячи фунтов с головы каждого англичайника, англичашки и их маленьких блюдечек. Молчат, што у королевы будет черножопый правнучок от развнеденной американской лесбиянки. Молчат. Отравили предателя - ясен пень, этот предал бы еще раз, если ужде не предал - и кричат - Россия виновата! А в рыло?
Ну, Бориска, приезжай на дебаты в наш зомботелевизор - тут не только Шева, тут тебе и ведущие наваляют. Ногами измудохают! Приезжай, друган российских либерастов!
mordechai_blinchikov 18 марта 2018 | 14:03
buzukin938:- и кричат - Россия виновата!
- С 8 утра до 10 - подвиг.
- 16:00 - война с Англией.
- С кем?!
- С Англией.
- Господи, ну чем ему Англия-то не угодила?"
gluhoy2250 18 марта 2018 | 13:45
Джонсон: У Великобритании есть доказательства
Боров Борька, из англЕйскрго свинарника,опять о чем то хрюкает!
abuvgrobu 18 марта 2018 | 13:53
Доказательство есть, но оно стопудово секретное?
ilja13 18 марта 2018 | 13:56
У клоуноподобного и вероятно убого интеллектуально Джонса есть доказательства, но предъявить он их почему-то не в состоянии. Не понятно. Всегда уважал англосаксов, всё таки весь мир покорили долларом США, а тут - сплошное безобразие, что он, что премьерша, которая явно мнит себя второй великой Тэтчер.
gen_dim 18 марта 2018 | 14:02
//завтра британские власти передадут ...
будем наблюдать
spec71205 18 марта 2018 | 14:10
У нас в Дагестане часто это оружия русские военые применяли. В ФСБ была передвижная мобильная лаборатория. Разрушенные дома в Дагестане после КТО и КТР не востоналивают по одной причине опасно. И по этой причине денег не дают.
spec71205 18 марта 2018 | 14:10
У нас в Дагестане часто это оружия русские военые применяли. В ФСБ была передвижная мобильная лаборатория. Разрушенные дома в Дагестане после КТО и КТР не востоналивают по одной причине опасно. И по этой причине денег не дают Дагестанцам .
srk2658lu 18 марта 2018 | 14:13
Захарова "несла пургу".
Путиным это всячески приветствуется.
После её интервью королева-мать упала в обморок....
zhnec07 18 марта 2018 | 14:24
Это ему Мирзаянов рассказал, премьер-министр Татарстана в изгнании...? Мало того, что только идиот мог придумать дурацкое название "Новичок", что с точки зрения русской лексики обозначения веществ и предметов абсурдно, так еще британцы сами не точно не могут сказать, что представляет собой эта отрава...