"Джонсон: У Великобритании есть доказательства, что Россия последние 10 лет создавала запасы химоружия «Новичок»"

Это заявил в интервью ВВС глава МИДа Борис Джонсон. По его словам, завтра британские власти передадут Организации по запрещению химического оружия образцы яда, которым был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль. Накануне в российском МИДе заявили, что ни Россия, ни даже Советский Союз не имеют отношения к химическому оружию под названием «Новичок».