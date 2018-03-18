13:31, 18 марта 2018
В Центризбиркоме возмущены тем, что россияне, живущие на Украине, не могут проголосовать на выборах
Блокирование посольства и консульств член ЦИКа Василий Лихачев назвал гуманитарной агрессией, передает ТАСС. Власти Украины ранее заявили, что не дадут россиянам голосовать в дипмиссиях из-за того, что Россия проводит выборы в том числе и в Крыму, который Киев считает своей оккупированной территорией. На этом фоне в Харькове и во Львове неизвестные нарисовали краской на автомобилях с российскими дипмномерами красно-черные флаги украинских националистов, а также написали «Крым наш».
Комментарии31
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midnightblues 18 марта 2018 | 13:33
хахаха
cattt 18 марта 2018 | 13:36
midnightblues: Пущай в Лугандонию едет, там им хоть сто бюллетеней выдадут
vezdehod 18 марта 2018 | 14:18
Кто так любит "поголосовать", то могли бы заранее выехать в Россию и совершить сей Обряд на Родине.
captain_ 18 марта 2018 | 13:39
– А вы правда вата?
– Правда.
– А скажите что-нибудь на ватном?
– Стабильность, встали с кален, нас там нет, сильный лидер, пиндосы нам завидуют, ядерный пепел, за 2 часа в Лондон дойдем, в рот мне ноги...
– О-о-о, ну тогда проходите в кабинку!
prutkov100 18 марта 2018 | 13:49
Сегодня вся страна будет наблюдать редкое явление , происходящее один раз в 6 лет - Мироточение ботоксом в прямом эфире .
aleksandr39 18 марта 2018 | 13:41
midnightblues: Центризберком возмущен что 70 тысяч россиян живут в Украине ,а не на России .
edyunia 18 марта 2018 | 13:36
Как, неужели их хунта до сих пор не отгеноцидила или они шифруются выучив українську мову?
dmi3tum 18 марта 2018 | 13:44
edyunia: Если без путинских бандитов в Лугандоне сразу случится геноцид, то откуда живые российские граждане остальной Украине?
Или это чмо из ЦИК хочет сказать, что путен лжет?
antimrakobes 18 марта 2018 | 13:36
Интересно, а гитлеровская Германия тоже возмущалась в 1942 году, что в СССР была запрещена пропаганда нацистской идеологии?..
olegleon 18 марта 2018 | 13:49
antimrakobes: да, в 1942 году ведь работали посольство Германии в СССР и посольство СССР в Германии.
edyunia 18 марта 2018 | 13:55
olegleon: \\в 1942 году ведь работали посольство Германии в СССР и посольство СССР в Германии.\\
..ули мелочится, до 1941 года они вообще союзниками были, военные парады вместе проводили.
grigol331 18 марта 2018 | 14:19
olegleon:
Согласен, гнать нахрен всю путинскую гэбэшную сволоту из Украины. Всё равно это хамьё ни разу не дипломаты.
gригорьич 18 марта 2018 | 13:41
Вместо привычного «кушать подано» ЦИК сорвался на заливистый лай. Россия - жертва «гуманитарной агрессии» Украины - недоголосует и останется без лидера. Вот оно, киевское коварство!
lion64___3 18 марта 2018 | 13:44
Что ещё взять со свынопыдоров из страны "дупа-404"? Скудны умом сии существа, токмо и способны, что козлами скакать.
mlt1986m3 18 марта 2018 | 13:45
// Власти Украины ранее заявили, что не дадут россиянам голосовать //
..
!
То есть власти Украины не дают россиянам своим голосом изменить существующее положение вещей.
То есть существующее положение вещей - ДЕЙСТВУЮЩИЙ Президент России власти Украины УСТРАИВАЕТ
То есть граждане России ДОБРОВОЛЬНО оказавшиеся ВО ВЛАСТИ властей Украины НЕ МОГЛИ НЕ ЗНАТЬ точку зрения властей Украины. , а следовательно коллективно проявили с сим... выбором полное добровольное согласие.
То есть ВСЕ голоса российских граждан добровольно отданные в распоряжение властей Украины - МОЖНО СМЕЛО ЗАЧИСЛИТЬ на выборах в зачет... действующего российского президента.
fekoff 18 марта 2018 | 14:10
mlt1986m3: да Украине пофиг на ваш цирк с переизбранием Путина. Месяц назад сказано - на нашей территории голосования не будет.
stas_russkiy 18 марта 2018 | 13:46
Озёрная банда в кольце "врагов":
"В связи с отсутствием дипломатических отношений и позицией грузинских властей выборы президента России на территории Грузии проводиться не будут. Находящиеся в Грузии на время проведения выборов российские граждане по личному усмотрению могут пересечь границу и проголосовать в соседних странах - Армении или Азербайджане"
http://www.interfax.ru/elections2018/604042
detul 18 марта 2018 | 14:05
stas_russkiy: Ну это не удивительно. Также в России не будет возможности голосовать на своих выборах гражданам Грузии. Но если дипломатические отношения есть, то и выборы должны быть
neyexo 18 марта 2018 | 13:48
Все просто - засчитать все главному кандидату
galina958 18 марта 2018 | 13:48
Я их не читала, но возмущена!! Братцы росссияне! Так крым чей?
xoxlolox 18 марта 2018 | 13:54
galina958: Крым - Российский !
barssuk 18 марта 2018 | 13:57
Жизнь - боль...)
sg75g 18 марта 2018 | 13:58
На Окраине в будущем году вроде бы выборы намечаются? А украинцев (не скаклов, а именно украинцев) на территории России около 4 млн находтся обычно. Я как бы ни на что не намекаю.. Но посмотреть будет интересно на визги свидомых
ilja13 18 марта 2018 | 14:05
sg75g: Наша власть обосрется, чтобы сделать тоже самое. Питерские подзаборники могут только своих мочить, ну или мучать. Долларом США или евро. Охренеть ведь какой ненормальный курс валют.
detul 18 марта 2018 | 14:09
sg75g: Так киевские власти рассчитывают, что гражданам Украины, временно находящимся в России, российские власти не дадут возможности голосовать. Ведь понятно, что это пророссийски настроенные граждане, над которыми не висит угроза убийства за несогласие с генеральной линией Киева.
idruker 18 марта 2018 | 14:09
sg75g: Да ради бога! На фоне крымского и донбасского пятен еще одно маленькое пятнышко на репутации не сильно ее попортит.
ilja13 18 марта 2018 | 14:01
А зачем россияне живут на Украине? Не понятно.
abuvgrobu 18 марта 2018 | 14:03
Хохлы. вы когда нибудь займётесь решением собственных вопросов? Ваши мелкие пакости России как слону дробинка. Ваша гражданская война уже больше ВОВ по продолжительности. И ни будущего, ни надежд у вас как не было так и нет. С каждым месяцем ваш хохлостан всё хуже, беднее, безнадёжнее..
sbk 18 марта 2018 | 14:06
Из-за этого не будет ни явки, ни нужного результата?
i_c_e 18 марта 2018 | 14:10
А почему в Южной Осетии 13 участков, в Абхазии 20, в Украине 4, даже в Приднестровье (скромно означенном как «Молдавия») больше десятка, а в «ДНР/ЛНР» ни одного?
taranь 18 марта 2018 | 14:10
пусть не переживают: вбросов столько, что на всех хватит и на того парня тоже......