В Центризбиркоме возмущены тем, что россияне, живущие на Украине, не могут проголосовать на выборах

Блокирование посольства и консульств член ЦИКа Василий Лихачев назвал гуманитарной агрессией, передает ТАСС. Власти Украины ранее заявили, что не дадут россиянам голосовать в дипмиссиях из-за того, что Россия проводит выборы в том числе и в Крыму, который Киев считает своей оккупированной территорией. На этом фоне в Харькове и во Львове неизвестные нарисовали краской на автомобилях с российскими дипмномерами красно-черные флаги украинских националистов, а также написали «Крым наш».