Алексей Венедиктов, рассказал о вероятном нарушении на участке 1204, которое зафиксировал наблюдатель
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ и член Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, рассказал о вероятном нарушении на участке 1204, которое зафиксировал наблюдатель. Один избиратель опустил два бюллетеня в урну, сообщил Венедиктов.
В то же время Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России в Москве опроверг информацию о возможном нарушении на участке ?173, где якобы один человек проголосовал дважды, распространенную в социальных сетях штабом Алексея Навального. В соцсетях распространено изображение с какого-то другого избирательного участка. Например, там стоят избирательные урны, на полу плитка, а на реальном московском 173-м участке — КОИБы и паркет. Любой желающий может лично в этом убедиться, сравнив две фотографии", — отметили в штабе.
Комментарии37
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liberal_vulgaris 18 марта 2018 | 13:33
Однако навального поймали на совсем уж детском вранье :)
firefly001 18 марта 2018 | 13:36
Либерастам урежут гранты! Работать совсем не умеют! )
liberal_vulgaris 18 марта 2018 | 13:40
firefly001: Ничего, прикинутся чеченскими педиками. Для правдоподобия выучат сотню-другую слов на чеченском
nelibermot17 18 марта 2018 | 13:50
Скажите, а откуда такая активность у либерды? У них вообще бойкот или не бойкот? )))
liberal_vulgaris 18 марта 2018 | 13:59
nelibermot17: у них сбор денег с хомячков. Сначала на регистрацию лёхи кандидатом в кандидаты, потом на бойкот, потом на наблюдателей за бойкотом...
duch_nic 18 марта 2018 | 13:40
//Один избиратель опустил два бюллетеня в урну...//
Один из которых получил от Навального.
shicotus_live 18 марта 2018 | 14:02
duch_nic: Один избиратель опустил два бюллетеня в урну, сообщил Венедиктов.
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О как! А я то сегодня тоже чуть в сводку не попал. Ходил голосовать со стареньким отцом. Так я его бюллетень тоже хотел в каиб кинуть, после своего. Но, мня остановили)))
Жуткое нарушение. ага)))
ringmenn 18 марта 2018 | 13:53
firefly001: Откуда у жирика гранты??
telaviv001 18 марта 2018 | 14:05
firefly001: Хомяки, на МКС 100% голосование. Бойкот!
prutkov100 18 марта 2018 | 13:38
Веник . Ютуб включи и посмотри какими пачками делают вбросы . Хватит рисоваться своей правильностью , все и так знают , что ты пьешь вискарь с ворами .
duch_nic 18 марта 2018 | 13:42
prutkov100: //Ютуб включи и посмотри какими пачками делают вбросы .//
"Навальный Productions" кино снимал? ;)
prutkov100 18 марта 2018 | 13:46
duch_nic: Нет . Лично Кремлин.ру организовал трансляции с участков . Полюбуйся сам .
http://www.nashvybor2018.ru
captain_ 18 марта 2018 | 13:33
Моисей тридцать лет водил евреев по пустыне, чтобы они забыли египетское рабство и захотели быть свободными.
А Пуйло восемнадцать лет водил русских за нос, чтобы они забыли рабство совка и захотели в него обратно. Аминь!
liberal_vulgaris 18 марта 2018 | 13:36
captain_: Наоборот. За это время из народа выдавливают либерастов, толерастов, педерастов и прочую белоленточную заразу
benin_papa__ 18 марта 2018 | 13:43
liberal_vulgaris:
Верно. В останках СССР должны жить только эталонные хомо советикусы. Голосующие за единственного кандидата, как в СССР.
А кандидат должен покидать Кремль исключительно ногами вперёд.
liberal_vulgaris 18 марта 2018 | 13:46
benin_papa__: не всегда. вот на украинде нового хохолбаши выбирали скачущие на площади бабуины
nelibermot17 18 марта 2018 | 13:34
Сука, я один еле-еле впихнул. Но ладно, переживаю за либерду, явка уже 50% )))
olegleon 18 марта 2018 | 13:35
т.е. Навального даже Венедиктов поймал на откровенной лжи.
сейчас Навальный начнёт заявлять "это не я! это меня Кремль подставил. меня поддерживают миллионы россиян"
s_talker002 18 марта 2018 | 13:37
\ рассказал о вероятном нарушении на участке 1204..\
То ли о вероятном, то ли о невероятном, то ли был там, то ли *сорок на хвосте принесла*....
Что за бред?
Разбудите Венедиктова, уже почти 14.00, харе лакать с утра.
vaka257 18 марта 2018 | 13:42
Навальному надо бы знать,что в его среде возможны провокаторы,которые могут выдавать фейки,на которые будет указывать Чурова,и говорить "ну вот посмотрите люди добрые" ...
liberal_vulgaris 18 марта 2018 | 13:44
vaka257: навальный знает, что рядом всегда трутся верные холуи, которые готовы вылизать его поротую задницу. вот как вы сейчас :)
duch_nic 18 марта 2018 | 13:45
vaka257: Сказка про доброго царя и злых бояр? ;)
mikr 18 марта 2018 | 13:44
Призывы "портить бюллетени" неоднократно раздавались со стороны либеральной тусовки. Это - в ее интересах. Так почему же не предположить, что в интересах тусовки возможны попытки испортить и сами выборы. Нет никаких трудностей в организации элементарной провокации. Тот же самый Венедиктов легко может направить своего человека для демонстративного вброса двух (и более) бюллетеней, а сам в это время будет прогуливаться под ручку с наблюдателем как раз возле этой самой урны.
nastawnik_dulo_w 18 марта 2018 | 13:45
Когда на выборах рассказывают "о вероятном", значит, просто раздувают провокацию.
Надо ведь услужить желающим покричать о незаконных выборах.
antiputin_antifa 18 марта 2018 | 13:47
Судя по количеству согнанного бюджетного скота, вбросов и фальсификаций, Путин - нелегитимен!
sveklotron_7 18 марта 2018 | 14:18
antiputin_antifa: Судя по количеству согнанных в инет скакловых двугривенных и навальных ботов, вполне легитимен.
nanaryfive 18 марта 2018 | 13:49
Я видел что прямо один мужик в пинжаке со значком "запутина" засовывал цэлую пачку бюллетеней и фсем сказали отвернуться иначе выганят с работы лишат пенсий.
abuvgrobu 18 марта 2018 | 13:51
Как же либеральному отребью хочется, чтобы на выборах были ну хоть какие-нибудь нарушения. Даже кушать не могут.. )))
niko1268 18 марта 2018 | 13:52
да мне вообще пофиг. все знают умные что выборов тут нет. завтра ждите по чечне явку 146 и за вождя 140 ))))
nestor199 18 марта 2018 | 14:00
niko1268: Знаю один участок в Чечне где явка будет свыше 200%.
vsveter 18 марта 2018 | 13:57
Возможны разные варианты:
1 Пустой шум на голом месте
2 Взял свой бюллетень и бюллетень матери или жены и их опустил. Некоторые ведь приходят и с детьми на руках.
3 Мелкая частная провокация. Кому-то неймётся.
4 Организованная навальнятами провокация (на мой взгляд - маловероятно)
5 А уж власти такая мелочевка вообще не интересна.
vsveter 18 марта 2018 | 14:00
vsveter: Хотя, зная Навального, можно предположить, что он всяческими разными способами будет пакостить ЦИКу и Панфиловой лично. Мелкий человек, хоть и криккливый.
servelat 18 марта 2018 | 14:01
vsveter: Верно сказано, даже добавить нечего.
arkady 18 марта 2018 | 14:00
Венедиктов гигант. Супер эффективен, объективен и логичен. Спасибо!
oppicrus 18 марта 2018 | 14:03
Оппозиционные крысы уже не знают, как соврать, чтоб похоже на правду было! Отбросы общества оппозиционные....
sg75g 18 марта 2018 | 14:05
Я с женой и внуком ходил. Он оба наши бюллетеня и кинул в урну. Это нарушение? )))))
Завтра хомячки начнут визжать про многочисленные вбросы и самые грязные выборы. А навальный уже митинг запланировал. Видимо опять туалеты ломать будет, засранец ))
srk2658lu 18 марта 2018 | 14:09
В Расее без нарушений никак нельзя. Народец на ИУ ушлый и образованный, учителя и служащие.
К разврату за деньги готов.