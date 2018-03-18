Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ и член Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, рассказал о вероятном нарушении на участке 1204, которое зафиксировал наблюдатель. Один избиратель опустил два бюллетеня в урну, сообщил Венедиктов.

В то же время Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России в Москве опроверг информацию о возможном нарушении на участке ?173, где якобы один человек проголосовал дважды, распространенную в социальных сетях штабом Алексея Навального. В соцсетях распространено изображение с какого-то другого избирательного участка. Например, там стоят избирательные урны, на полу плитка, а на реальном московском 173-м участке — КОИБы и паркет. Любой желающий может лично в этом убедиться, сравнив две фотографии", — отметили в штабе.