Z Архив новостей новости
5 37 6 5208
13:30, 18 марта 2018

Алексей Венедиктов, рассказал о вероятном нарушении на участке 1204, которое зафиксировал наблюдатель

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ и член Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, рассказал о вероятном нарушении на участке 1204, которое зафиксировал наблюдатель. Один избиратель опустил два бюллетеня в урну, сообщил Венедиктов.

В то же время Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России в Москве опроверг информацию о возможном нарушении на участке ?173, где якобы один человек проголосовал дважды, распространенную в социальных сетях штабом Алексея Навального. В соцсетях распространено изображение с какого-то другого избирательного участка. Например, там стоят избирательные урны, на полу плитка, а на реальном московском 173-м участке — КОИБы и паркет. Любой желающий может лично в этом убедиться, сравнив две фотографии", — отметили в штабе.

Комментарии

37

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

liberal_vulgaris 18 марта 2018 | 13:33

Однако навального поймали на совсем уж детском вранье :)

firefly001 18 марта 2018 | 13:36

Либерастам урежут гранты! Работать совсем не умеют! )

liberal_vulgaris 18 марта 2018 | 13:40

firefly001: Ничего, прикинутся чеченскими педиками. Для правдоподобия выучат сотню-другую слов на чеченском

nelibermot17 18 марта 2018 | 13:50

Скажите, а откуда такая активность у либерды? У них вообще бойкот или не бойкот? )))

liberal_vulgaris 18 марта 2018 | 13:59

nelibermot17: у них сбор денег с хомячков. Сначала на регистрацию лёхи кандидатом в кандидаты, потом на бойкот, потом на наблюдателей за бойкотом...

duch_nic 18 марта 2018 | 13:40

//Один избиратель опустил два бюллетеня в урну...//
Один из которых получил от Навального.

shicotus_live 18 марта 2018 | 14:02

duch_nic: Один избиратель опустил два бюллетеня в урну, сообщил Венедиктов.
______________________________________
О как! А я то сегодня тоже чуть в сводку не попал. Ходил голосовать со стареньким отцом. Так я его бюллетень тоже хотел в каиб кинуть, после своего. Но, мня остановили)))
Жуткое нарушение. ага)))

(комментарий скрыт)

ringmenn 18 марта 2018 | 13:53

firefly001: Откуда у жирика гранты??

telaviv001 18 марта 2018 | 14:05

firefly001: Хомяки, на МКС 100% голосование. Бойкот!

prutkov100 18 марта 2018 | 13:38

Веник . Ютуб включи и посмотри какими пачками делают вбросы . Хватит рисоваться своей правильностью , все и так знают , что ты пьешь вискарь с ворами .

duch_nic 18 марта 2018 | 13:42

prutkov100: //Ютуб включи и посмотри какими пачками делают вбросы .//
"Навальный Productions" кино снимал? ;)

prutkov100 18 марта 2018 | 13:46

duch_nic: Нет . Лично Кремлин.ру организовал трансляции с участков . Полюбуйся сам .
http://www.nashvybor2018.ru

captain_ 18 марта 2018 | 13:33

Моисей тридцать лет водил евреев по пустыне, чтобы они забыли египетское рабство и захотели быть свободными.

А Пуйло восемнадцать лет водил русских за нос, чтобы они забыли рабство совка и захотели в него обратно. Аминь!

liberal_vulgaris 18 марта 2018 | 13:36

captain_: Наоборот. За это время из народа выдавливают либерастов, толерастов, педерастов и прочую белоленточную заразу

benin_papa__ 18 марта 2018 | 13:43

liberal_vulgaris:
Верно. В останках СССР должны жить только эталонные хомо советикусы. Голосующие за единственного кандидата, как в СССР.
А кандидат должен покидать Кремль исключительно ногами вперёд.

liberal_vulgaris 18 марта 2018 | 13:46

benin_papa__: не всегда. вот на украинде нового хохолбаши выбирали скачущие на площади бабуины

nelibermot17 18 марта 2018 | 13:34

Сука, я один еле-еле впихнул. Но ладно, переживаю за либерду, явка уже 50% )))

olegleon 18 марта 2018 | 13:35

т.е. Навального даже Венедиктов поймал на откровенной лжи.
сейчас Навальный начнёт заявлять "это не я! это меня Кремль подставил. меня поддерживают миллионы россиян"

s_talker002 18 марта 2018 | 13:37

\ рассказал о вероятном нарушении на участке 1204..\
То ли о вероятном, то ли о невероятном, то ли был там, то ли *сорок на хвосте принесла*....
Что за бред?
Разбудите Венедиктова, уже почти 14.00, харе лакать с утра.

vaka257 18 марта 2018 | 13:42

Навальному надо бы знать,что в его среде возможны провокаторы,которые могут выдавать фейки,на которые будет указывать Чурова,и говорить "ну вот посмотрите люди добрые" ...

liberal_vulgaris 18 марта 2018 | 13:44

vaka257: навальный знает, что рядом всегда трутся верные холуи, которые готовы вылизать его поротую задницу. вот как вы сейчас :)

duch_nic 18 марта 2018 | 13:45

vaka257: Сказка про доброго царя и злых бояр? ;)

mikr 18 марта 2018 | 13:44

Призывы "портить бюллетени" неоднократно раздавались со стороны либеральной тусовки. Это - в ее интересах. Так почему же не предположить, что в интересах тусовки возможны попытки испортить и сами выборы. Нет никаких трудностей в организации элементарной провокации. Тот же самый Венедиктов легко может направить своего человека для демонстративного вброса двух (и более) бюллетеней, а сам в это время будет прогуливаться под ручку с наблюдателем как раз возле этой самой урны.

nastawnik_dulo_w 18 марта 2018 | 13:45

Когда на выборах рассказывают "о вероятном", значит, просто раздувают провокацию.
Надо ведь услужить желающим покричать о незаконных выборах.

antiputin_antifa 18 марта 2018 | 13:47

Судя по количеству согнанного бюджетного скота, вбросов и фальсификаций, Путин - нелегитимен!

(комментарий скрыт)

sveklotron_7 18 марта 2018 | 14:18

antiputin_antifa: Судя по количеству согнанных в инет скакловых двугривенных и навальных ботов, вполне легитимен.

nanaryfive 18 марта 2018 | 13:49

Я видел что прямо один мужик в пинжаке со значком "запутина" засовывал цэлую пачку бюллетеней и фсем сказали отвернуться иначе выганят с работы лишат пенсий.

abuvgrobu 18 марта 2018 | 13:51

Как же либеральному отребью хочется, чтобы на выборах были ну хоть какие-нибудь нарушения. Даже кушать не могут.. )))

niko1268 18 марта 2018 | 13:52

да мне вообще пофиг. все знают умные что выборов тут нет. завтра ждите по чечне явку 146 и за вождя 140 ))))

nestor199 18 марта 2018 | 14:00

niko1268: Знаю один участок в Чечне где явка будет свыше 200%.

(комментарий скрыт)

vsveter 18 марта 2018 | 13:57

Возможны разные варианты:
1 Пустой шум на голом месте
2 Взял свой бюллетень и бюллетень матери или жены и их опустил. Некоторые ведь приходят и с детьми на руках.
3 Мелкая частная провокация. Кому-то неймётся.
4 Организованная навальнятами провокация (на мой взгляд - маловероятно)
5 А уж власти такая мелочевка вообще не интересна.

vsveter 18 марта 2018 | 14:00

vsveter: Хотя, зная Навального, можно предположить, что он всяческими разными способами будет пакостить ЦИКу и Панфиловой лично. Мелкий человек, хоть и криккливый.

servelat 18 марта 2018 | 14:01

vsveter: Верно сказано, даже добавить нечего.

arkady 18 марта 2018 | 14:00

Венедиктов гигант. Супер эффективен, объективен и логичен. Спасибо!

oppicrus 18 марта 2018 | 14:03

Оппозиционные крысы уже не знают, как соврать, чтоб похоже на правду было! Отбросы общества оппозиционные....

sg75g 18 марта 2018 | 14:05

Я с женой и внуком ходил. Он оба наши бюллетеня и кинул в урну. Это нарушение? )))))
Завтра хомячки начнут визжать про многочисленные вбросы и самые грязные выборы. А навальный уже митинг запланировал. Видимо опять туалеты ломать будет, засранец ))

srk2658lu 18 марта 2018 | 14:09

В Расее без нарушений никак нельзя. Народец на ИУ ушлый и образованный, учителя и служащие.
К разврату за деньги готов.

Сегодня в эфире