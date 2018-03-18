Санкт-Петербургский университет МЧС строит храм под видом нового учебного корпуса
На строительство часовни собирают добровольные пожертвования, однако на нее же из бюджета выделены миллионы рублей.
Корпус кафедры основ православной культуры Санкт-Петербургского университета МЧС «будет напоминать часовню» — об этом еще в сентябре прошлого года сообщила пресс-служба учебного заведения. Уже послезавтра должен быть объявлен подрядчик, который возведет необычный учебный корпус с куполом и двухметровым крестом.
Как пишет «Фонтанка», стоимость проекта — почти 10 миллионов рублей. Однако там же, на территории университета должен стоять храм. Как указано на сайте вуза, на его строительство уже удалось собрать почти 4,5 миллиона рублей. Изучив техническую документацию, журналисты питерского интернет-издания выяснили, что речь идет об одном и том же объекте. Однако замначальник университета заверил, что здания все-таки разные: просто совпали «во времени и пространстве». При этом на сегодняшний день кафедра основ православной культуры не сформирована и неизвестно будет ли создана вообще.
Фирма-проектировщик отказалась комментировать строительство нового объекта, переадресовав вопрос к заказчику.
Комментарии18
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cattt 18 марта 2018 | 13:17
Попы своей выгоды не упустят!!!
post_v 18 марта 2018 | 13:43
cattt:
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главное в новости - "На строительство часовни собирают добровольные пожертвования, однако на нее же из бюджета выделены миллионы рублей…"
журналисты не захотели назвать ФИО того, кто собирает пожертвования на строительство часовни. Сомневаюсь, чтобы попы ходили по университету
profi1962 18 марта 2018 | 13:21
МЧС как министерство расформируют, кто там такой прыткий, полицаев к нему домой. Куда деньги загнали. Правильно сказали МЧС самая коррумпированная структура, даже на после расформирования хотят хлопнуть дверью. Ну ну.
mppv 18 марта 2018 | 13:23
Дак храм в деле МЧС - это наиглавнейший учебный корпус
cattt 18 марта 2018 | 13:31
mppv: С богом договариваться будут, чтоб ЧС не устраивал
consts 18 марта 2018 | 13:25
...просто совпали во времени и пространстве."
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Блеск!
i_c_e 18 марта 2018 | 13:35
consts: И вправду шедевр. Видимо «просто совпали „во времени и пространстве“» — обычная в соответствующих кругах формулировка. Просто редко проговариваются. Может, и «Зенитов» было несколько совпавших. И «Восточных» — и никакого воровства.
post_v 18 марта 2018 | 13:26
вроде бы решено, что теперь МЧС, а не вооруженные силы, будет использовать единственный в мире авиадесантируемый православный храм, отработка десантирования которого намечалась еще на середину марта 2012 в ходе учений ВДВ в Рязани.
Министерство обороны так и не решилось на то, чтобы на параде 9 мая в парадном строю на Красной площади прошли слушатели курсов военных священнослужителей и проехал бы этот уникальный авиадесантируемый православный храм с выдвигаемой золотой луковкой, увенчанной крестом.
martin5660 18 марта 2018 | 13:29
Когда мода пройдет, что делать с этими зданиями?
alexandro_1961 18 марта 2018 | 13:35
martin5660: Не сносить ни в коем случае. Таблички на них повесить - "Это печальное свидетельство десятилетий, бездарно профуканных Россией в начале ХХI века. Помните. Это не должно повториться".
alexandro_1961 18 марта 2018 | 13:31
Университет!!! Дожили.
spec71205 18 марта 2018 | 13:31
...круто ...дешево и сердито. Ну а как достроят из храма сделают бордел...и будут сылатся на опыт побратимых городов в Голландии!
benga_medok 18 марта 2018 | 13:36
Корпус кафедры основ православной культуры Санкт-Петербургского университета МЧС «будет напоминать часовню»
В Петербурге в Областной больнице уже ежедневно вместо врачей по палатам ходят парами православнутые с иконой.
Теперь можно ожидать, что вместо борьбы с пожарами и стихийными бедствиями МЧС-ки будут служить молебны !
Власти страны сошли с ума !
a_111111 18 марта 2018 | 13:44
Деньги из двух источников. Молодцы!
spec71205 18 марта 2018 | 13:45
Будьте добры ...откройте там хороший бордел. Лично я как православный мусульманин буду ходить туда как на партсобрания. И взносы буду платить вовремя!
ilja13 18 марта 2018 | 13:47
У нас все прожекты власти финансирует госбюджет. Эка невидаль.
duni 18 марта 2018 | 14:09
.просто совпали во времени и пространстве."
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Две шизоидные идеи случайно объединились. Но впереди весна и обострение.
ostanovka 18 марта 2018 | 14:14
Вот!
А как проголосуют все за Путина, тогда все университеты сразу станут храмами, и непременно в собственности мпц МП.