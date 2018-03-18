Санкт-Петербургский университет МЧС строит храм под видом нового учебного корпуса

На строительство часовни собирают добровольные пожертвования, однако на нее же из бюджета выделены миллионы рублей.

Корпус кафедры основ православной культуры Санкт-Петербургского университета МЧС «будет напоминать часовню» — об этом еще в сентябре прошлого года сообщила пресс-служба учебного заведения. Уже послезавтра должен быть объявлен подрядчик, который возведет необычный учебный корпус с куполом и двухметровым крестом.

Как пишет «Фонтанка», стоимость проекта — почти 10 миллионов рублей. Однако там же, на территории университета должен стоять храм. Как указано на сайте вуза, на его строительство уже удалось собрать почти 4,5 миллиона рублей. Изучив техническую документацию, журналисты питерского интернет-издания выяснили, что речь идет об одном и том же объекте. Однако замначальник университета заверил, что здания все-таки разные: просто совпали «во времени и пространстве». При этом на сегодняшний день кафедра основ православной культуры не сформирована и неизвестно будет ли создана вообще.

Фирма-проектировщик отказалась комментировать строительство нового объекта, переадресовав вопрос к заказчику.