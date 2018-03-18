13:08, 18 марта 2018
Великобритания завтра передаст Организации по запрещению химоружия образцы яда по делу Сергея Скрипаля
Об этом сообщают британские СМИ. Ранее премьер Тереза Мэй объявила, что Лондон вскоре обсудит с союзниками дальнейшие шаги в отношении России.
Из-за отравления бывшего офицера ГРУ Британия объявила о высылке 23 российских дипломатов. Россия ответит аналогичной мерой, а также закроет Британский совет. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что в результате простым россиянам будет сложнее получить визы и учить английский.
Комментарии17
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telaviv001 18 марта 2018 | 13:12
Да, а я и не знал что не там английский учил.
an23 18 марта 2018 | 13:14
"Великобритания завтра передаст ..." там и тереза передаст, и борька джонсон тоже передаст, а недомерок английский министр обороны вообще передаст пассивный...
taras912 18 марта 2018 | 13:24
an23: у кого аnус 23 размера конечно виднее кто кому передаст
spec71205 18 марта 2018 | 13:15
...ну что вова. ..допрыгался?! -делать тебя будут в сортире...да да в том самом ну ты в курсе! -бл@дь даже не жалко тебя))))
xoxlolox 18 марта 2018 | 13:21
spec71205: А кто такой смелый!? Делать они его будут ,эту британию проще всю новичком пролить раза три ,и совсем не дорого!)
edyunia 18 марта 2018 | 13:26
xoxlolox: \\А кто такой смелый!?\\
Да тут под боком и Эрдоган рамсы гнёт, никакого уважения к ботоксноликому в день цирка.
spec71205 18 марта 2018 | 13:27
xoxlolox: лично мне по фиг что будет с этой Англией! -даже если ворье что сбежали туда пустят королеву на хор мне будет по фиг. Радует меня другое. Твой призидент путин чтобы поднят свой крысиный рейтинг взрывал дома на федирации. Мочил моих соседей в Грозном. И все это он делал чтобы поднятся в глазах у запада! -за что крыса боролась на то и напоролас!
taras912 18 марта 2018 | 13:29
spec71205: Вова раньше кошмарил еврогеев терактами якобы Игилов, а теперь уже явно намекает, - мы травили, а вы докажите.... Еврогеи жидко гадят под себя, - ватаны уже отпраздновали победу в 3-й Мировой и пошли дружной гурьбой голосовать за пахана...
viktorova 18 марта 2018 | 13:31
Главный специалист РФ по ОВ М.Захарова сыграла на опережение. Теперь в ответ и предоставлять ничего не нужно, так как недавно выяснилось, что не было никаких Новичков ни в СССР ни в РФ. Печально, но выглядит так, что с Российскими властями бесполезно вести цивилизованный диалог. Впереди - санкции, дальнейшая изоляция и третий мир...
ansata 18 марта 2018 | 13:35
viktorova: А диалога и не будет. Организация запроси полную инспекцию. Очевидно, что им будет оказано. И тут в игру вступает Совбез ООН со всеми вытекающими для РФ последствиями.
lion64___3 18 марта 2018 | 13:31
Видно этот борис пьяница не меньший, чем борька-иуда. А вдобавок зоофил и педераст.
edyunia 18 марта 2018 | 13:32
lion64___3: \\вдобавок зоофил\\
Думаешь ему нравятся кошачьи?
tbedtlbrnjdf 18 марта 2018 | 13:32
...а где дядя с девочкой. почему их трупики никому не показывают? Значит есть что скрывать англосуксам! Англосуксы столько поотравили за своё существование, что счёт идёт наверное на миллионы!
midnightblues 18 марта 2018 | 13:35
И правильно
Лишний раз чехам по башке дадут
или грекам
Нечего было на Россию сваливать
velbkeirf1 18 марта 2018 | 13:36
Великобритания завтра передаст Организации по запрещению химоружия образцы яда \\\\\\\\\\\
А и не хрен гадать был фильм в 1968г "Лев готовится к прыжку" там в принципе все сказано о тех странах что скрыли нацистских преступников после второй мировой а после этого демократично вел "оранжевую" войну во Вьетнаме
abuvgrobu 18 марта 2018 | 13:37
Какая гарантия, что это будет именно то вещество, а не из хим лаборатории, заранее подготовленное . Бритам верить- себя не уважать.
spec71205 18 марта 2018 | 13:48
Радость какая! -тепер эта гнида и за гексокен ответить якобы сахир! Вопрос новому призиденту рф! -Что стало с путиным?! -его замочить в сортире!!!