Великобритания завтра передаст Организации по запрещению химоружия образцы яда по делу Сергея Скрипаля

Об этом сообщают британские СМИ. Ранее премьер Тереза Мэй объявила, что Лондон вскоре обсудит с союзниками дальнейшие шаги в отношении России.

Из-за отравления бывшего офицера ГРУ Британия объявила о высылке 23 российских дипломатов. Россия ответит аналогичной мерой, а также закроет Британский совет. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что в результате простым россиянам будет сложнее получить визы и учить английский.