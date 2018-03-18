К этому часу проголосовали уже почти все кандидаты в президенты

Один из них, лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришел на участок в столичном районе Очаково-Матвеевское. Он заявил, что Москва должна стать столицей мира.

В свою очередь кандидат в президенты от «Яблока» Григорий Явлинский проголосовал в столичном районе Крылатское. Политик отметил, что идет запугивание наблюдателей от его партии.

Напомню, всего в выборах участвуют 8 кандидатов.