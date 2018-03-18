13:07, 18 марта 2018
К этому часу проголосовали уже почти все кандидаты в президенты
Один из них, лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришел на участок в столичном районе Очаково-Матвеевское. Он заявил, что Москва должна стать столицей мира.
В свою очередь кандидат в президенты от «Яблока» Григорий Явлинский проголосовал в столичном районе Крылатское. Политик отметил, что идет запугивание наблюдателей от его партии.
Напомню, всего в выборах участвуют 8 кандидатов.
Комментарии10
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cattt 18 марта 2018 | 13:15
Петрушки "проголосовали", а Карабас Барабас их потом уберет в сундук до следущего раза.,
el_borz 18 марта 2018 | 13:19
Вечером ужрутся, бабки же освоили нахаляву с гос.бюджета.
pro_hanov 18 марта 2018 | 13:18
Разве можно сомневаться, что за Путина проголосует огромное большинство. Запущенный в мозги вирус «патриотизма» разрушает ощущение реальности. «Кругом враги» - в этой обстановке не до размышлений над экономическими стратегиями и перспективами той или иной модели развития общества. Уязвлённое имперское самолюбие - страшная сила, которая привела в Германии к власти Гитлера.
spec71205 18 марта 2018 | 13:20
...жирик вместо паспорта на избирательный участок принес справку из ФСБ и кгб что он в жизни на них не работал! -и вообще не в курссе что это такое. Но очень хорошо знаком с КДБ! -он так и называет их. Мои дегенераты безопасности!)))
vaka257 18 марта 2018 | 13:22
У Жириновского это последняя гастроль,но без бенефиса...Так всю жизнь и провёл на арене ковёрным...
igor20012 18 марта 2018 | 13:24
Спешите видеть ! Наш цирк-шапито открывается !
Рок-опера в.в.путина: «волк и семеро козлят на новый лад !».
В ролях: волк-в.в.путин, козлята: жириновский, явлинский, грудинин, титов, сурайкин, бабурин, , собчак ( великолепная семерка ! Каждый блеет на свой лад, но вместе-как весело получается, шоу ! )». Постановка: кручу, верчу-запутать хочу ! Следите за моими руками ! Отгадай-как тебя наеб-т ! Не угадаешь ! Совершенно непредсказуемый результат ! Всего один день ! Спешите видеть ! Вход бесплатный !
Такая высокая явка при 20% недоедающих россиян, а для 100%-й явки сколько нужно недоедающих (голодующих ) ?
i_c_e 18 марта 2018 | 13:25
То есть явка среди «кандидатов в президенты» больше 70%. Ну и закрывайте лавочку — вполне можно этой цифрой ЦИКу и отчитаться.
polsan 18 марта 2018 | 13:27
Вот Жириновский шизу давил и никто не говори о его вменяемости! ))
benga_medok 18 марта 2018 | 13:31
Те немногочисленные, которые проголосовали добровольно !
wrongway1 18 марта 2018 | 13:56
Столица Мира----мельдониева...коксова..."новичкова"....есть ещё много названий