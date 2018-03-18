Волонтёры столичного штаба Алексея Навального проверяют информацию о вбросе бюллетеней на 173-м УИКе в Москве
Общественные наблюдатели, впрочем, заявили, что команда оппозиционного политика опубликовала фейковый скриншот с камер видеонаблюдения.
Информация о вероятном вбросе на избирательном участке в Хамовниках появилась сегодня утром в твиттер-аккаунте столичного штаба Алексея Навального. Судя по кадру, снятому камерой видеонаблюдения, некая дама в платке опустила в урну сразу несколько бюллетеней. При этом в московском общественном штабе по наблюдению за выборами утверждают, что опубликованный командой Навального скриншот не имеет отношения к 173-му избирательному участку: на «истинной» записи, которая есть в распоряжении наблюдателей общественной палаты, запечатлен совершенно другой интерьер помещения для голосования.
Кроме того, участок в Хамовниках оборудован комплексом обработки бюллетеней, в то время как на снимке, выложенном командой Навального, изображена обычная избирательная урна. Наблюдатели от штаба оппозиционного политика уже выехали на место, они намерены разобраться в ситуации. Твит с фотографией, на которой якобы было зафиксировано нарушение, активисты столичного штаба Навального удалили.
Представители оппозиционного политика признали, что допустили техническую ошибку. Сейчас волонтеры штаба Алексея Навального выясняют, на каком именно избирательном участке было допущено нарушение.
Комментарии10
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igor20012 18 марта 2018 | 13:11
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liberal_vulgaris 18 марта 2018 | 13:13
Да, любит наш навальный приврать, есть за ним такой грешок. Но время от времени его берут за ухо и тащат в суд, где и устраивают зеленорожему прохиндею искупительную порку
max3446 18 марта 2018 | 13:15
Брехло ничтожество навральный и фейковые сриншоты? Совсем не удивлен
kobylamay_sosetutrampa 18 марта 2018 | 13:16
Лёшка Анальный -дешёвый провокаторишка. Если он - не кремлёвский агент, то ему уже давно пора нюхать тюремную парашу.
semper_fidelis 18 марта 2018 | 13:18
Это тот ролик, который был опубликован ВЧЕРА?
vaka257 18 марта 2018 | 13:25
Скорее всего ,это провокация противников Навального - такого добра навалом ,достаточно читать местных пригожинских портянок.И сразу понимаешь с кем имеешь дело...
semen_shniperson 18 марта 2018 | 13:40
vaka257: конечно провокация- где вы в Москве видели простые урны - везде коибы. Слабо верится, что Навальный такой тупой, чтоб этого не знать.
monterado_ancona_marche 18 марта 2018 | 13:33
Сами вбросили - сами проверяют.
Бабы прям...))
nastawnik_dulo_w 18 марта 2018 | 13:52
Заистерил жулик и вор Навальный. Ведь спросят с него "спонсоры", раз обещал электоральный бунт. Завтра с отчаянья бросит остатки своего стада на баррикады?
spitac 18 марта 2018 | 14:06
Вот интересно, есть такие,кто верит, что выборы в России возможны без вбросов, каруселей, административного давления, искажения результатов в протоколах?