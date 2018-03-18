Волонтёры столичного штаба Алексея Навального проверяют информацию о вбросе бюллетеней на 173-м УИКе в Москве

Общественные наблюдатели, впрочем, заявили, что команда оппозиционного политика опубликовала фейковый скриншот с камер видеонаблюдения.

Информация о вероятном вбросе на избирательном участке в Хамовниках появилась сегодня утром в твиттер-аккаунте столичного штаба Алексея Навального. Судя по кадру, снятому камерой видеонаблюдения, некая дама в платке опустила в урну сразу несколько бюллетеней. При этом в московском общественном штабе по наблюдению за выборами утверждают, что опубликованный командой Навального скриншот не имеет отношения к 173-му избирательному участку: на «истинной» записи, которая есть в распоряжении наблюдателей общественной палаты, запечатлен совершенно другой интерьер помещения для голосования.

Кроме того, участок в Хамовниках оборудован комплексом обработки бюллетеней, в то время как на снимке, выложенном командой Навального, изображена обычная избирательная урна. Наблюдатели от штаба оппозиционного политика уже выехали на место, они намерены разобраться в ситуации. Твит с фотографией, на которой якобы было зафиксировано нарушение, активисты столичного штаба Навального удалили.

Представители оппозиционного политика признали, что допустили техническую ошибку. Сейчас волонтеры штаба Алексея Навального выясняют, на каком именно избирательном участке было допущено нарушение.