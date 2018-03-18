Незаконная агитация, вбросы бюллетеней, массовый подвоз избирателей – о нарушениях на выборах сообщают наблюдатели
Незаконная агитация, вбросы бюллетеней, массовый подвоз избирателей – об этих и других нарушениях на выборах президента сообщают наблюдатели.
Один из участков в Краснодаре. Женщина подходит к избирательной урне и пытается запихнуть туда большую стопку бюллетеней. Она не проходит, женщина буквально втискивает её туда. Это один из случаев вбросов, видео активно распространяется в интернете, аналогичные инциденты произошли в других регионах, в том числе Якутии и Приморье. В первом случае ЦИК вынес предупреждение участковой комиссии, со вбросом в Приморье разбираются работники прокуратуры. В Москве, Подмосковье, Петербурге, Кирове, других регионах наблюдатели сообщают о массовом подвозе избирателей, голосующих по открепительным.
Это бюджетники, военные, студенты. Некоторые жаловались, что их голосовать заставили. В Череповце на один из участок приехали семь автобусов с сотрудниками заводов, у них более 600т открепительных, сообщает штаб Навального. Избирателей заманивают бесплатной едой, раздают, как в Москве, скидочные талоны на еду и ювелирные изделия. В Петербурге разрешают голосовать избирателям, не прикреплённым к участку и не отмеченным в списках, сообщают наблюдатели от Яблока. В ряде регионов, к примеру, Махачкале, избирателю разрешили проголосовать по паспорту другого человека. В Ростове-на-Дону в психоневрологическом диспансере у лежачих пациентов собрали паспорта и голосуют вместо них. В Саратове один из избирателей узнал, что в его квартире якобы прописан посторонний человек, который уже проголосовал.
Наблюдатели от Грудинина, Явлинского и Собчак жаловались на то, что их не пускают на участки. В Грозном члену комиссии с правом совещательного голоса от штаба Собчак угрожают физической расправой, поскольку он снимал нарушения, сообщает ОВД-инфо. Куда-то увезли и наблюдателя от штаба Собчак Петра Верзилова, сообщает Медиазона.
Комментарии16
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evgolius7 18 марта 2018 | 13:07
Мда...ну выберут Путина и что?...
Думаю эти выборы самые тупые за всё время....
Но Гаага подшивает листочки к делу...
Ох и нахлебяются ваши дети и внуки патриоты путина....это вы им такой выбор сделали.
xoxlolox 18 марта 2018 | 13:10
evgolius7: Мой президент - Путин ! Ублюдкам которые с эти не согласны страшно страдать , а еще лучше- сдохнуть !))))
evgolius7 18 марта 2018 | 13:13
xoxlolox:
Да мне пофигу что ты любишь Путина....просто до фанаря...сегодня подам 11.80 тебе...кушай и благодари меня....
Но жизнь твоя серая не станет краше...кушай и слизывай крошки со стола Пригожина...
Твой удел лизать...и этого я у тебя не отниму...
galina958 18 марта 2018 | 13:24
xoxlolox: Ура!!!!!!!! Наши дети и внуки смогут погибнуть в войне за наше счастье!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
xoxlolox 18 марта 2018 | 13:28
galina958: Да хрен с вашими детьми и внуками ,пусть дохнут ,главное что мои в порядке !)))
telaviv001 18 марта 2018 | 13:16
evgolius7: Там Верзилов в пуссях зарылся, "булютени исчет". Присоединись бойкотник.
s_talker002 18 марта 2018 | 13:18
evgolius7:
\Ох и нахлебяются ваши дети и внуки ..\
Откуда ты чужеземец?
bekipp 18 марта 2018 | 13:17
Кто же эти люди, который так рвутся продать свою совесть?
max3446 18 марта 2018 | 13:18
Да уж.. ну и сказочники эти либеральные оппозиционеры. Я сам сегодня голосовал, ничего похожего на ту брехню что они пишут и в помине не видел. Позор оппозиции! Не умеют проигрывать достойно
vaka257 18 марта 2018 | 13:20
При путинщине всё как всегда...Неужели вы думаете ,что Чурова всерьёз начнет разбираться в нарушениях и наказывать(заводить уголовные дела)на тех,кто провёл это представление?...
andreyoo 18 марта 2018 | 13:23
Один из участков в Краснодаре. Женщина подходит к избирательной урне и пытается запихнуть туда...
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А что такое "один из участков в Краснодаре"? У него номер есть? Поди видео сделано, и поди выложено уже на ютуб. Мы поищем, посмотрим.
vaka257 18 марта 2018 | 13:28
andreyoo: Мы поищем,
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Опять раздвоение портяночной личности...
mark60n 18 марта 2018 | 14:03
andreyoo: А при чем тут какое то видео.На всех участках стоит по две камеры.Все это в онлайне.
vlasta64 18 марта 2018 | 13:24
Путин наш президент, а кто недоволен, чемодан, вокзал, урина.
consts 18 марта 2018 | 13:28
А зачем вообще выборы нужны, если есть такой президент? Пусть всегда будет, до смерти.
askol2016 18 марта 2018 | 14:13
Представление наперсточников идет успешно!