Незаконная агитация, вбросы бюллетеней, массовый подвоз избирателей – о нарушениях на выборах сообщают наблюдатели

Незаконная агитация, вбросы бюллетеней, массовый подвоз избирателей – об этих и других нарушениях на выборах президента сообщают наблюдатели.

Один из участков в Краснодаре. Женщина подходит к избирательной урне и пытается запихнуть туда большую стопку бюллетеней. Она не проходит, женщина буквально втискивает её туда. Это один из случаев вбросов, видео активно распространяется в интернете, аналогичные инциденты произошли в других регионах, в том числе Якутии и Приморье. В первом случае ЦИК вынес предупреждение участковой комиссии, со вбросом в Приморье разбираются работники прокуратуры. В Москве, Подмосковье, Петербурге, Кирове, других регионах наблюдатели сообщают о массовом подвозе избирателей, голосующих по открепительным.

Это бюджетники, военные, студенты. Некоторые жаловались, что их голосовать заставили. В Череповце на один из участок приехали семь автобусов с сотрудниками заводов, у них более 600т открепительных, сообщает штаб Навального. Избирателей заманивают бесплатной едой, раздают, как в Москве, скидочные талоны на еду и ювелирные изделия. В Петербурге разрешают голосовать избирателям, не прикреплённым к участку и не отмеченным в списках, сообщают наблюдатели от Яблока. В ряде регионов, к примеру, Махачкале, избирателю разрешили проголосовать по паспорту другого человека. В Ростове-на-Дону в психоневрологическом диспансере у лежачих пациентов собрали паспорта и голосуют вместо них. В Саратове один из избирателей узнал, что в его квартире якобы прописан посторонний человек, который уже проголосовал.

Наблюдатели от Грудинина, Явлинского и Собчак жаловались на то, что их не пускают на участки. В Грозном члену комиссии с правом совещательного голоса от штаба Собчак угрожают физической расправой, поскольку он снимал нарушения, сообщает ОВД-инфо. Куда-то увезли и наблюдателя от штаба Собчак Петра Верзилова, сообщает Медиазона.