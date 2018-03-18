Центризбирком зафиксировал рекордную активность избирателей на президентских выборах. По данным на 10 часов явка по всей России составила почти 17%, тогда как в 2012 году было 6,5%, напомнила Элла Памфилова. Высокая явка может быть связана с активной агитацией и контролем за приходом избирателей на участки, сказал «Эху» политолог Александр Кынев.

Кынев добавил, что стоит посмотреть на итоговые цифры в конце дня. Возможно, что они будут такими же, как и 6 лет назад.

Почти 6 миллионов человек на этих выборах получили возможность голосовать не по месту своего постоянного проживания. Об этом сегодня рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Элле Памфиловой пришлось утром на морозе отстоять в очереди полчаса, чтобы проголосовать, сообщают информагентства. На ряде участков сегодня видеокамеры зафиксировали наличие бюллетеней в урнах уже в момент открытия УИКов. В Центризбиркоме это объяснили тем, что успели проголосовать сотрудники участковых комиссий и работающие там полицейские.

Тем временем издание «Фонтанка» сообщает, что некоторые избирательные участки в Петербурге не справляются с потоком желающих. Большие очереди зафиксированы там, где закреплены военные и бюджетники.