Центризбирком зафиксировал рекордную активность избирателей на президентских выборах
Центризбирком зафиксировал рекордную активность избирателей на президентских выборах. По данным на 10 часов явка по всей России составила почти 17%, тогда как в 2012 году было 6,5%, напомнила Элла Памфилова. Высокая явка может быть связана с активной агитацией и контролем за приходом избирателей на участки, сказал «Эху» политолог Александр Кынев.
Кынев добавил, что стоит посмотреть на итоговые цифры в конце дня. Возможно, что они будут такими же, как и 6 лет назад.
Почти 6 миллионов человек на этих выборах получили возможность голосовать не по месту своего постоянного проживания. Об этом сегодня рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.
Элле Памфиловой пришлось утром на морозе отстоять в очереди полчаса, чтобы проголосовать, сообщают информагентства. На ряде участков сегодня видеокамеры зафиксировали наличие бюллетеней в урнах уже в момент открытия УИКов. В Центризбиркоме это объяснили тем, что успели проголосовать сотрудники участковых комиссий и работающие там полицейские.
Тем временем издание «Фонтанка» сообщает, что некоторые избирательные участки в Петербурге не справляются с потоком желающих. Большие очереди зафиксированы там, где закреплены военные и бюджетники.
Комментарии59
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leon_46 18 марта 2018 | 13:30
Идут мама с маленькой дочкой. Дочка спрашивает - куда мы идем? Мама отвечает - идем выбирать президента Путина. Не Президента России, а президента Путина!
ostanovka 18 марта 2018 | 13:32
Прекрасно.
На рашистском Нюрнберге ни один рашист не отвертеться, благодаря тете элле панфиловцев.
К этому часу проголосовало уже 146% аборигенов.
В соучастники международных преступлений рашистов попали все рашки до единого, многие - по два раза.
realtor_igor 18 марта 2018 | 13:37
Согнали скот. Ну и прививали, не без того.
vadim_vv 18 марта 2018 | 13:46
Ну если избиратели такие активные,то можно как-нибудь и будущему избраннику стать активнее и поднять на те же 17% зарплаты и пенсии?
real74 18 марта 2018 | 13:51
с такой рекламой не удивительно что проголосуют в общей сложности не менее 80%
bekipp 18 марта 2018 | 14:00
Не могу понять человека, сующего пачку бюллетеней в урну. Он что в магазин не ходит, фальшивые сметану и молоко не ест? Его родители на пенсию живут безбедно, а ведь это всё пришло за те самые 18 лет.
avatar70 18 марта 2018 | 14:02
Оно конечно.что,оно конечно и так должно быть. Мы друг друга за чаркой уже поздравили с победой В.Путина. Но и на солнце бывают пятна у нас в Питере.Истори ,когда приглашаю в Православный Храм звонят в колокола,у нас это учли в свои времена коммунисты и музыка была,и буфет с деликатесами для пива завозили,часто у многих и малёк в кармане для ёршика,не по казённому подходили к этому процессу,в Питере в посёлке кроме празднично одетых ментов никакой радости,ни музыки,малёк с 10.00 ,во общим по казённому,но народ прёт,проголосовали и в Храм сразу,соединяют приятное с полезным.Чувствуется,что сегодня будит рекорд,как при коммунизме 99,9 процентов за вождя отдадут,ну может чуть меньше.
benga_medok 18 марта 2018 | 14:09
Удивляет отсутствие бодрых рапортов о рекордной активности после 10.00. Что резервы бюджетников, студентов и военных к 10 утра исчерпаны ?
ex_ex 18 марта 2018 | 14:13
"Высокая явка может быть связана с активной агитацией и контролем за приходом избирателей на участки, сказал «Эху» политолог Александр Кынев."
Причем тут контроль за приходом? Или имеется в виду, что всех бюджетников и прочих "обязали" явиться на выборы?
"Элле Памфиловой пришлось утром на морозе отстоять в очереди полчаса, чтобы проголосовать"
Не, не впечатляет. Вот если бы Путин полчаса в очереди простоял, чтобы голосовать, и все телеканалы вместе с ним стояли бы полчаса в прямом эфире - это был бы сильный ход. А избиратели так: "Владимир Владимирович, может быть вас пропустить"? А так скромно: "Не надо, не надо, я постою. Вот Сечина лучше пропустите, ему нужно срочно донос на очередного министра писать". Это было бы настоящее единение вождя с массами. А так, увы.
srk2658lu 18 марта 2018 | 14:21
Опять очередной рекорд!
Народец к разврату готов!