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12:32, 18 марта 2018

Президент Турции объявил о том, что его армия и сирийская оппозиция взяли под контроль сирийский город Африн

По его словам, большинство террористов сбежало. Ранее пресс-секретарь турецкого лидера заявил, что Анкара не собирается передавать Дамаску территорию Африна. Турция проводит военную операцию против курдов в этом регионе с конца января.

Комментарии

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pavelgen Павел Гендельман 18 марта 2018 | 12:38

Уважаемые господа! Ну и куда мы в Сирии ввязались? Будем турков выгонять? Или договариваться, как Сирию делить будем?

sasass 18 марта 2018 | 12:43

Турция косвенно бьет Асада , а Россия даже косвенно не может помочь Асаду - теперь там Турция правит бал при косвенной помощи пиндосов...

abborigen 18 марта 2018 | 12:48

Надеюсь, хоть Турция справится с терроризмом в регионе.

pozordanilkiny2010 18 марта 2018 | 12:51

Чего-то я не понимаю:путен опять всех переиграл или его уже давно никто в расчет не берет?

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