12:32, 18 марта 2018
Президент Турции объявил о том, что его армия и сирийская оппозиция взяли под контроль сирийский город Африн
По его словам, большинство террористов сбежало. Ранее пресс-секретарь турецкого лидера заявил, что Анкара не собирается передавать Дамаску территорию Африна. Турция проводит военную операцию против курдов в этом регионе с конца января.
Комментарии4
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pavelgen Павел Гендельман 18 марта 2018 | 12:38
Уважаемые господа! Ну и куда мы в Сирии ввязались? Будем турков выгонять? Или договариваться, как Сирию делить будем?
sasass 18 марта 2018 | 12:43
Турция косвенно бьет Асада , а Россия даже косвенно не может помочь Асаду - теперь там Турция правит бал при косвенной помощи пиндосов...
abborigen 18 марта 2018 | 12:48
Надеюсь, хоть Турция справится с терроризмом в регионе.
pozordanilkiny2010 18 марта 2018 | 12:51
Чего-то я не понимаю:путен опять всех переиграл или его уже давно никто в расчет не берет?