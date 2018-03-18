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12:31, 18 марта 2018

Власти Украины сорвали голосование на выборах в российских дипмиссиях

Полицейские и активисты блокировали посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове и во Львове. Внутрь пускают только сотрудников учреждений. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что направила жалобы в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, но официальной реакции пока нет. В Киеве ранее объяснили, что не допустят голосования в дипмиссиях из-за того, что президентские выборы проводятся и в Крыму, который Украина считает своей оккупированной территорией.

Комментарии

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navy 18 марта 2018 | 12:36

Да и хрен с ними. Не забудем, не простим.

kottigr1 18 марта 2018 | 12:38

navy: Проклятые хохлы не дали российским гастарбайтерам выбрать себе Пастуха...

haldey 18 марта 2018 | 12:43

navy: Они сами себе копают глыбокую яму))) Они уже давно выскакали из правого поля))) Майданутые забыли, что выборы могут быть свободными, а не, как у них, под прицелом грузинских снайперов)))

testmeter 18 марта 2018 | 12:38

Не "сорвали", а не допустили проведения преступной акции на территории своей суверенной страны. Может быть на России разрешены выборы ИГИЛ в соответствующих дипмиссиях?

zztop1960 18 марта 2018 | 12:43

testmeter: Это как если бы в СССР , в 1943 году проходили бы выборы в Рейхстаг

andreyoo 18 марта 2018 | 12:51

testmeter: "Может быть на России разрешены выборы ИГИЛ в соответствующих дипмиссиях?"
zztop1960: "Это как если бы в СССР , в 1943 году проходили бы выборы в Рейхстаг"
---
А "как если бы" в СССР были бы консульства 3 Рейха вас не смущает? Вы дебилы?

ihor_syvoryj 18 марта 2018 | 12:39

Хунта мы или как?

kraft 18 марта 2018 | 12:40

Какие мерзавцы, а...

aromatnay 18 марта 2018 | 12:41

Что взять с фашистского государства? Бандерлоги гадят как могут - такая их суть.

ha12raz 18 марта 2018 | 12:43

Зачем ему Украина, когда есть Лугандон., там накидают миллионы ср.....ных бумажек.

kraft 18 марта 2018 | 12:49

ha12raz: Собственно да, что мешает поехать в Донецк или Луганск.
Там же нет фошыздов и биндеровцев.

stakanoff 18 марта 2018 | 12:44

А чего еще ждать от нацистского государства? Кстати, там настоящая истерика на телеканалах. Оч смешно смотреть )))

sasass 18 марта 2018 | 12:45

Льют воду на мельничное колесо Навального ...

shtuchka404 18 марта 2018 | 12:46

Блокировали посольство в Киеве? А почему не избирательные участки в Крыму?))))

andy66 18 марта 2018 | 12:49

Кстати, Грузия тоже запретила голосовать на своей территории, но об этом нельзя сообщать, правда портяночки? ))))

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