12:31, 18 марта 2018
Власти Украины сорвали голосование на выборах в российских дипмиссиях
Полицейские и активисты блокировали посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове и во Львове. Внутрь пускают только сотрудников учреждений. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что направила жалобы в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, но официальной реакции пока нет. В Киеве ранее объяснили, что не допустят голосования в дипмиссиях из-за того, что президентские выборы проводятся и в Крыму, который Украина считает своей оккупированной территорией.
Комментарии15
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navy 18 марта 2018 | 12:36
Да и хрен с ними. Не забудем, не простим.
kottigr1 18 марта 2018 | 12:38
navy: Проклятые хохлы не дали российским гастарбайтерам выбрать себе Пастуха...
haldey 18 марта 2018 | 12:43
navy: Они сами себе копают глыбокую яму))) Они уже давно выскакали из правого поля))) Майданутые забыли, что выборы могут быть свободными, а не, как у них, под прицелом грузинских снайперов)))
testmeter 18 марта 2018 | 12:38
Не "сорвали", а не допустили проведения преступной акции на территории своей суверенной страны. Может быть на России разрешены выборы ИГИЛ в соответствующих дипмиссиях?
zztop1960 18 марта 2018 | 12:43
testmeter: Это как если бы в СССР , в 1943 году проходили бы выборы в Рейхстаг
andreyoo 18 марта 2018 | 12:51
testmeter: "Может быть на России разрешены выборы ИГИЛ в соответствующих дипмиссиях?"
zztop1960: "Это как если бы в СССР , в 1943 году проходили бы выборы в Рейхстаг"
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А "как если бы" в СССР были бы консульства 3 Рейха вас не смущает? Вы дебилы?
ihor_syvoryj 18 марта 2018 | 12:39
Хунта мы или как?
kraft 18 марта 2018 | 12:40
Какие мерзавцы, а...
aromatnay 18 марта 2018 | 12:41
Что взять с фашистского государства? Бандерлоги гадят как могут - такая их суть.
ha12raz 18 марта 2018 | 12:43
Зачем ему Украина, когда есть Лугандон., там накидают миллионы ср.....ных бумажек.
kraft 18 марта 2018 | 12:49
ha12raz: Собственно да, что мешает поехать в Донецк или Луганск.
Там же нет фошыздов и биндеровцев.
stakanoff 18 марта 2018 | 12:44
А чего еще ждать от нацистского государства? Кстати, там настоящая истерика на телеканалах. Оч смешно смотреть )))
sasass 18 марта 2018 | 12:45
Льют воду на мельничное колесо Навального ...
shtuchka404 18 марта 2018 | 12:46
Блокировали посольство в Киеве? А почему не избирательные участки в Крыму?))))
andy66 18 марта 2018 | 12:49
Кстати, Грузия тоже запретила голосовать на своей территории, но об этом нельзя сообщать, правда портяночки? ))))