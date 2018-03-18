Власти Украины сорвали голосование на выборах в российских дипмиссиях

Полицейские и активисты блокировали посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове и во Львове. Внутрь пускают только сотрудников учреждений. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что направила жалобы в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, но официальной реакции пока нет. В Киеве ранее объяснили, что не допустят голосования в дипмиссиях из-за того, что президентские выборы проводятся и в Крыму, который Украина считает своей оккупированной территорией.