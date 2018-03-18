Путин сказал, что будет считать успешным любой процент голосов, который позволит ему остаться на посту президента

Владимир Путин сказал, что будет считать для себя успешным любой процент голосов, который позволит ему остаться на посту президента. Глава государства выразил также уверенность в правильности предлагаемой им программы.

Стоит отметить, что предвыборную программу кандидата президента Владимира Путина не публиковали.

Путин, как и раньше, проголосовал на участке в здании Академии наук.