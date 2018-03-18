12:30, 18 марта 2018
Путин сказал, что будет считать успешным любой процент голосов, который позволит ему остаться на посту президента
Владимир Путин сказал, что будет считать для себя успешным любой процент голосов, который позволит ему остаться на посту президента. Глава государства выразил также уверенность в правильности предлагаемой им программы.
Стоит отметить, что предвыборную программу кандидата президента Владимира Путина не публиковали.
Путин, как и раньше, проголосовал на участке в здании Академии наук.
Комментарии14
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prutkov100 18 марта 2018 | 12:35
Цирк зажигает огни .
astet 18 марта 2018 | 12:45
prutkov100: А с чего он взял,
что останется на посту президента?
kottigr1 18 марта 2018 | 12:35
Путин сказал, что будет считать......
Дедушка скромный..
eduard53 18 марта 2018 | 12:40
kottigr1:
Ага. Окромя безнаказанной пожизненной власти-кормушки
ему ничего не надо ...
benga_medok 18 марта 2018 | 12:37
"Владимир Путин сказал, что будет считать для себя успешным любой процент голосов, который позволит ему остаться на посту президента"
Как скромненько ! От чего же - любой ? Даешь 200% !
А уверенность в правильности программы, которую никто не видел и не слышал просто пугает ! Учитывая все предыдущие его действия, ничего хорошего эта программа нам не сулит !
ansata 18 марта 2018 | 12:38
Именно, что не публиковали. Будет знакомиться с программой в очередях за гречкой.
zurrog_ 18 марта 2018 | 12:38
НАДОЕЛ.
komiccap_nkvd 18 марта 2018 | 12:39
верю, ждет нас удача. Путин наш президент.
либералы плакают и дышут ядом на сайте ЭХА.
враг будет разбит, победа будет за нами
post_v 18 марта 2018 | 12:39
только в России количество избирателей между выборами в Госдуму и выборами президента может за полгода уменьшиться или увеличиться на пару-тройку миллионов человек
neyexo 18 марта 2018 | 12:42
Желаю ему 99%
Не надо скромничать
igor20012 18 марта 2018 | 12:44
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vaka257 18 марта 2018 | 12:49
24 год на арене...
nichirin 18 марта 2018 | 12:50
Саксесс так и прёт из всех щелей.
gregor 18 марта 2018 | 12:51
Путин сказал, что будет считать успешным любой процент голосов, который позволит ему остаться на посту президента
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Я тоже ... так считаю ,как и Путин .
Путин должен остаться ещё на срок и развалить уже ,наконец-то , всё уже до основания . Да и 86 % так считают .... ,Путин обещал бороться с бедностью , что бы превратить бедных в нищих . Большинство " За " ,а я ,как большинство .
Буду наблюдать за что они голосовали .
И удивляться ,когда большинство будет удивляться неимением лекарств ,больниц , жратвы и борьбой с ЖКХ . За это же голосовали , поэтому и нечего вякать .