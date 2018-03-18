"Явка на президентских выборах оказалась в 2,5 раза выше, чем в 2012 году"

По данным ЦИК на 10 часов, по всей России проголосовали почти 17% избирателей, тогда как на прошлых выборах было в это же время 6,5%.

Как сообщили наблюдатели в ряде регионов избирателей зазывают на участки бесплатной едой, различными конкурсами, а также привозят на автобусах. Как сообщили в ассоциации «Голос», по количеству возможных нарушений лидирует Камчатка, Москва и Кемеровская область.