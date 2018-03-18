12:30, 18 марта 2018
Явка на президентских выборах оказалась в 2,5 раза выше, чем в 2012 году
По данным ЦИК на 10 часов, по всей России проголосовали почти 17% избирателей, тогда как на прошлых выборах было в это же время 6,5%.
Как сообщили наблюдатели в ряде регионов избирателей зазывают на участки бесплатной едой, различными конкурсами, а также привозят на автобусах. Как сообщили в ассоциации «Голос», по количеству возможных нарушений лидирует Камчатка, Москва и Кемеровская область.
Комментарии34
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kottigr1 18 марта 2018 | 12:33
"Явка на президентских выборах оказалась в 2,5 раза выше, чем в 2012 году"
146% помножить на 2,5.. Это же сколько будет в граммах аргентинского кокаина... !!!???
firefly001 18 марта 2018 | 12:33
kottigr1: Навальнята в трауре!
her 18 марта 2018 | 12:36
firefly001: Навальнята в трауре!
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гыыы, а ты уже проголосовал за своего хозяина Путина, чтобы он и в новой каденции, имел тебя во все щели? :-)
firefly001 18 марта 2018 | 12:38
her: Ты уроки на завтра выучило, чудо? )
liberal_vulgaris 18 марта 2018 | 12:46
her: утритесь, голубчик, ну провалился ваш бойкот, но ведь жизнь продолжается. Придется вам следующие 6 лет на передержке у навального жить. Как тому педику из рекламы ;)
kottigr1 18 марта 2018 | 12:40
firefly001: Мясник зовет. За ним бараны сдуру. Топочут слепо, за звеном звено, И те, с кого давно на бойне сняли шкуру, Идут в строю с живыми заодно.
Ты уже выбросил свой голос в урну ?
haldey 18 марта 2018 | 12:40
firefly001: Да, не то слово, как теперь перед работодателем будут оправдываться))) Мои избиратели дошкольного возраста на выборах не принимали участие))) Беги, Леша, беги...
firefly001 18 марта 2018 | 12:42
haldey: "Кто здесь власть? Мы здесь власть!" ))
alo0000 18 марта 2018 | 12:49
firefly001: Путинята в экстазе. Похмелье будет тяжелым. Так они этого и не поймут, "баобабам" скажут, чт америкосы виноваты.
haldey 18 марта 2018 | 12:37
kottigr1: Наш ответ чемберленам!!! Такое количество людей радостных и счастливых на выборах было только в СССР!!! Прямо радость берет. + 4 голоса за Путина от моей семьи))) Это наш скромный вклад в наше общее дело... Можно сказать Терезе спасибо, так мобилизовать могли только убогие бриты))) Подтверждаю, явка очень большая, очереди проголосовать)))
kottigr1 18 марта 2018 | 12:42
haldey: Рад за Вас и Вашу семью. Только в РФ вы можете выбрать себе глав-врача.. Курс лечения продлен ещё на 6 лет.
a_sandr 18 марта 2018 | 12:43
haldey: Победа определяется не на выборах, а по итогам правления. Судя по результатам последней шестилетки, ни радоваться, ни смеяться нам с вами не приходится.
socialism 18 марта 2018 | 12:42
kottigr1: Вы спокойнее реагируйте. Иначе вас удар хватит. Ну нет массового спроса в России на таких как вы. Ничего вам с этим не поделать.
kottigr1 18 марта 2018 | 12:49
socialism: Сам-то веришь.. ?.. что в РФ есть идиоты, которые голосуют за Путина, который за годы своего бездарного правления уничтожил в России :
КАЖДУЮ ВТОРУЮ БОЛЬНИЦУ.
КАЖДУЮ ЧЕТВЕРТУЮ ПОЛИКЛИНИКУ.
КАЖДУЮ ТРЕТЬЮ ШКОЛУ.
КАЖДЫЙ ВОСЬМОЙ ДЕТСКИЙ САДИК.
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ РОДДОМ.
КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ КИЛОМЕТР АВТОДОРОГ.
(Федеральная служба государственной статистики (Росстат): За период с 2000 по 2012 год в России сократилось число больниц - с 10,7 тыс. до 6,2 тыс., а поликлиник - с 21,3 тыс. до 16,5 тыс. Сократилось и число больничных коек - на 19%. В частности с 2000-го до 2015 года количество больничных коек для беременных уменьшилось почти на четверть. С 2000 по 2016 год количество школ в России сократилось на 25500 школ.(37%!). При Путине уничтожили с 2000 по 2012 год - 7000 детских садов и их количество продолжает сокращаться. По данным Минтранса РФ нормативным требованиям соответствуют лишь около 39% автомобильных дорог федерального значения. Реальная протяженность автодорог с твердым покрытием в РФ сократилась на 155 тыс. км. )
harald_ 18 марта 2018 | 12:33
Поскольку в 5 раз выше оказалось административное давление на всех рабов бюджетной сферы.
gvs 18 марта 2018 | 12:37
Если тенденция сохранится, то общая явка составит 175% Есть, к чему стремиться. )))
neyexo 18 марта 2018 | 12:47
gvs: думаю, в систему заложено, чтоб не больше 100.
там же умные люди работают
neyexo 18 марта 2018 | 12:37
Ему выгодно, чтоб явка была высокой, но до поры ...
слишком много ему не нужно
Думаю, он уже почуял неладное
a_sandr 18 марта 2018 | 12:39
Уважаемые коллеги!
Прошу Вас в день голосования 18 марта 2018 года обеспечить предоставление информации о фактическом голосовании Ваших сотрудников. Информацию направлять в виде СМС, звонка или на почту – Подразделение, Фамилия И.О., номер избирательного участка.
Стебеньковой Наталье Анатольевне 8-903-ХХХХХ, 8-495-ХХХХХХХ, ххххххххх@dsk1.ru
Колесникову Сергею Викторовичу – 8-915-ХХХХХХХХ, ххххххххх@dsk1.ru
(Если вместе с сотрудником проголосовали его родственники, то необходимо предоставить информацию и о них)
Отчет о проголосовавших предоставлять в 9-30, 11-30, 13-30, 15-30, 17-30, 19-30 и 20-30
С уважением,
Директор по общим вопросам
АО «ДСК-1»
Колесников С.В.
+7-915-ХХХХХХХ
ansata 18 марта 2018 | 12:47
a_sandr: Группа компаний ПИК тоже самое.
kindman_a 18 марта 2018 | 12:51
ansata:
Домой заипали бегать с вопросом "Вы проголосовали?".
Уже раз пять ломились.
С лестницы спущу в следующий раз.
antimrakobes 18 марта 2018 | 12:39
А у нас в городе пообещали отремонтировать одно из общественных мест. Первое за 18 лет правления Фюрера. И счастливое стадо прётся на это цирковое представление.
volkov_25 18 марта 2018 | 12:40
Все торопятся на бойню.
vse_tam_budem 18 марта 2018 | 12:40
Не голосовали - не голосовали, а тут раз и ...........никак марсиане прилетели или мёртвые воскресли )))))))))
nordman_berlin 18 марта 2018 | 12:40
ура-ура, расия побеждает, пукин опять всех переиграл
ha12raz 18 марта 2018 | 12:41
Мунгосов гонят стадами ......и другое стадо идет.
И ведет баранов на бойню сами знаете кто
zik14 18 марта 2018 | 12:41
Новальнов понял наконец то, что он в России дерьмо? И не более)))
igor20012 18 марта 2018 | 12:42
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socialism 18 марта 2018 | 12:44
Бойкот Навального провалился. Вся эта глупость про то, что зазывают народ всякими конкурсами, песнями и плясками полная чушь. Кто хочет, тот придёт и проголосует в любом случае. Кто не хочет - того и за шкирку не затащишь.
maphusail 18 марта 2018 | 12:45
Явка явно выше, чем когда-либо. Уж не знаю, как в прошлый раз набрали 65 процентов, думаю было около 30-ти, но сегодня похоже будет 80.
andy66 18 марта 2018 | 12:47
день, когда население РФ можно отличить от граждан РФ (((
antiputinoid 18 марта 2018 | 12:48
Будет в районе 75% явка. За вождя 80%
lmontek 18 марта 2018 | 12:49
Российская оппозиция сделала все от них зависящее, чтобы на этих выборах победил Путин.
liberal_vulgaris 18 марта 2018 | 12:51
В твиттере у яблочников истерика и мат. Из-за интриг навального явка наоборот повысилась, но за явинского никто не голосует :)