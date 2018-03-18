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12:30, 18 марта 2018

Явка на президентских выборах оказалась в 2,5 раза выше, чем в 2012 году

По данным ЦИК на 10 часов, по всей России проголосовали почти 17% избирателей, тогда как на прошлых выборах было в это же время 6,5%.
Как сообщили наблюдатели в ряде регионов избирателей зазывают на участки бесплатной едой, различными конкурсами, а также привозят на автобусах. Как сообщили в ассоциации «Голос», по количеству возможных нарушений лидирует Камчатка, Москва и Кемеровская область.

Комментарии

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kottigr1 18 марта 2018 | 12:33

"Явка на президентских выборах оказалась в 2,5 раза выше, чем в 2012 году"


146% помножить на 2,5.. Это же сколько будет в граммах аргентинского кокаина... !!!???

firefly001 18 марта 2018 | 12:33

kottigr1: Навальнята в трауре!

her 18 марта 2018 | 12:36

firefly001: Навальнята в трауре!
-----------
гыыы, а ты уже проголосовал за своего хозяина Путина, чтобы он и в новой каденции, имел тебя во все щели? :-)

firefly001 18 марта 2018 | 12:38

her: Ты уроки на завтра выучило, чудо? )

liberal_vulgaris 18 марта 2018 | 12:46

her: утритесь, голубчик, ну провалился ваш бойкот, но ведь жизнь продолжается. Придется вам следующие 6 лет на передержке у навального жить. Как тому педику из рекламы ;)

kottigr1 18 марта 2018 | 12:40

firefly001: Мясник зовет. За ним бараны сдуру. Топочут слепо, за звеном звено, И те, с кого давно на бойне сняли шкуру, Идут в строю с живыми заодно.
Ты уже выбросил свой голос в урну ?

haldey 18 марта 2018 | 12:40

firefly001: Да, не то слово, как теперь перед работодателем будут оправдываться))) Мои избиратели дошкольного возраста на выборах не принимали участие))) Беги, Леша, беги...

firefly001 18 марта 2018 | 12:42

haldey: "Кто здесь власть? Мы здесь власть!" ))

alo0000 18 марта 2018 | 12:49

firefly001: Путинята в экстазе. Похмелье будет тяжелым. Так они этого и не поймут, "баобабам" скажут, чт америкосы виноваты.

haldey 18 марта 2018 | 12:37

kottigr1: Наш ответ чемберленам!!! Такое количество людей радостных и счастливых на выборах было только в СССР!!! Прямо радость берет. + 4 голоса за Путина от моей семьи))) Это наш скромный вклад в наше общее дело... Можно сказать Терезе спасибо, так мобилизовать могли только убогие бриты))) Подтверждаю, явка очень большая, очереди проголосовать)))

kottigr1 18 марта 2018 | 12:42

haldey: Рад за Вас и Вашу семью. Только в РФ вы можете выбрать себе глав-врача.. Курс лечения продлен ещё на 6 лет.

a_sandr 18 марта 2018 | 12:43

haldey: Победа определяется не на выборах, а по итогам правления. Судя по результатам последней шестилетки, ни радоваться, ни смеяться нам с вами не приходится.

socialism 18 марта 2018 | 12:42

kottigr1: Вы спокойнее реагируйте. Иначе вас удар хватит. Ну нет массового спроса в России на таких как вы. Ничего вам с этим не поделать.

kottigr1 18 марта 2018 | 12:49

socialism: Сам-то веришь.. ?.. что в РФ есть идиоты, которые голосуют за Путина, который за годы своего бездарного правления уничтожил в России :
КАЖДУЮ ВТОРУЮ БОЛЬНИЦУ.
КАЖДУЮ ЧЕТВЕРТУЮ ПОЛИКЛИНИКУ.
КАЖДУЮ ТРЕТЬЮ ШКОЛУ.
КАЖДЫЙ ВОСЬМОЙ ДЕТСКИЙ САДИК.
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ РОДДОМ.
КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ КИЛОМЕТР АВТОДОРОГ.

(Федеральная служба государственной статистики (Росстат): За период с 2000 по 2012 год в России сократилось число больниц - с 10,7 тыс. до 6,2 тыс., а поликлиник - с 21,3 тыс. до 16,5 тыс. Сократилось и число больничных коек - на 19%. В частности с 2000-го до 2015 года количество больничных коек для беременных уменьшилось почти на четверть. С 2000 по 2016 год количество школ в России сократилось на 25500 школ.(37%!). При Путине уничтожили с 2000 по 2012 год - 7000 детских садов и их количество продолжает сокращаться. По данным Минтранса РФ нормативным требованиям соответствуют лишь около 39% автомобильных дорог федерального значения. Реальная протяженность автодорог с твердым покрытием в РФ сократилась на 155 тыс. км. )

harald_ 18 марта 2018 | 12:33

Поскольку в 5 раз выше оказалось административное давление на всех рабов бюджетной сферы.

gvs 18 марта 2018 | 12:37

Если тенденция сохранится, то общая явка составит 175% Есть, к чему стремиться. )))

neyexo 18 марта 2018 | 12:47

gvs: думаю, в систему заложено, чтоб не больше 100.
там же умные люди работают

neyexo 18 марта 2018 | 12:37

Ему выгодно, чтоб явка была высокой, но до поры ...
слишком много ему не нужно
Думаю, он уже почуял неладное

a_sandr 18 марта 2018 | 12:39

Уважаемые коллеги!
Прошу Вас в день голосования 18 марта 2018 года обеспечить предоставление информации о фактическом голосовании Ваших сотрудников. Информацию направлять в виде СМС, звонка или на почту – Подразделение, Фамилия И.О., номер избирательного участка.
Стебеньковой Наталье Анатольевне 8-903-ХХХХХ, 8-495-ХХХХХХХ, ххххххххх@dsk1.ru
Колесникову Сергею Викторовичу – 8-915-ХХХХХХХХ, ххххххххх@dsk1.ru
(Если вместе с сотрудником проголосовали его родственники, то необходимо предоставить информацию и о них)
Отчет о проголосовавших предоставлять в 9-30, 11-30, 13-30, 15-30, 17-30, 19-30 и 20-30
С уважением,
Директор по общим вопросам
АО «ДСК-1»
Колесников С.В.
+7-915-ХХХХХХХ

ansata 18 марта 2018 | 12:47

a_sandr: Группа компаний ПИК тоже самое.

kindman_a 18 марта 2018 | 12:51

ansata:

Домой заипали бегать с вопросом "Вы проголосовали?".
Уже раз пять ломились.
С лестницы спущу в следующий раз.

antimrakobes 18 марта 2018 | 12:39

А у нас в городе пообещали отремонтировать одно из общественных мест. Первое за 18 лет правления Фюрера. И счастливое стадо прётся на это цирковое представление.

volkov_25 18 марта 2018 | 12:40

Все торопятся на бойню.

vse_tam_budem 18 марта 2018 | 12:40

Не голосовали - не голосовали, а тут раз и ...........никак марсиане прилетели или мёртвые воскресли )))))))))

nordman_berlin 18 марта 2018 | 12:40

ура-ура, расия побеждает, пукин опять всех переиграл

ha12raz 18 марта 2018 | 12:41

Мунгосов гонят стадами ......и другое стадо идет.

И ведет баранов на бойню сами знаете кто

zik14 18 марта 2018 | 12:41

Новальнов понял наконец то, что он в России дерьмо? И не более)))

igor20012 18 марта 2018 | 12:42

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socialism 18 марта 2018 | 12:44

Бойкот Навального провалился. Вся эта глупость про то, что зазывают народ всякими конкурсами, песнями и плясками полная чушь. Кто хочет, тот придёт и проголосует в любом случае. Кто не хочет - того и за шкирку не затащишь.

maphusail 18 марта 2018 | 12:45

Явка явно выше, чем когда-либо. Уж не знаю, как в прошлый раз набрали 65 процентов, думаю было около 30-ти, но сегодня похоже будет 80.

andy66 18 марта 2018 | 12:47

день, когда население РФ можно отличить от граждан РФ (((

antiputinoid 18 марта 2018 | 12:48

Будет в районе 75% явка. За вождя 80%

lmontek 18 марта 2018 | 12:49

Российская оппозиция сделала все от них зависящее, чтобы на этих выборах победил Путин.

liberal_vulgaris 18 марта 2018 | 12:51

В твиттере у яблочников истерика и мат. Из-за интриг навального явка наоборот повысилась, но за явинского никто не голосует :)

Сегодня в эфире